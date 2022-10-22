Нові свідчення про депортацію українських дітей до Росії публікує NYT

Розслідування газети NYT додає нові свідчення про примусове переселення українських дітей до Росії, що може становити воєнний злочин та злочин геноциду.

Кореспондентка газети мала можливість спілкуватися з кількома переселеними дітьми з Маріуполя та інших міст на Донбасі, яких російська окупаційна влада примусово переселила в Росію, змушує приймати російське громадянство та передає на опіку, чи усиновлення у російські сім’ї. Нерідко ці сім'ї живуть за тисячі кілометрів від рідної домівки українських дітей.

Минулого тижня аналогічне розслідування провели журналісти агентства Associated Press, які з’ясували, що російська влада затримує на окупованих територіях дітей і не повертає їх на вимогу батьків.

Лондонська кореспондентка газети NYT Емма Бубола, яка протягом кількох місяців відстежувала долі українських дітей у Росії, пише, що «за допомогою усиновлення Росія перетворює українських дітей на воєнну здобич».

Деякі з українських дітей, яких російська окупаційна влада відправила до Росії, розповіли журналістці, що їх вивозили силою, чи обманом, обіцяючи в Росії комфортне життя у нових родинах. «Ніхто мене не питав», – говорить у розмові з NYT 14-річна Аня, яка жила у дитячому будинку в Маріуполі. Аня втратила зв’язок зі своєю матір’ю в Україні і змогла його відновити лише за допомогою пошуків журналістки.

Як мовиться у статті, у Росії усиновлення українських дітей подається як патріотичний акт. Передача дітей у російські родини та вручення їм російських паспортів широко висвітлюється на російському телебаченні. Посилаючись на свої розмови з українськими родинами та їхніми вивезеними дітьми, журналістка говорить, що хоча багато дітей походять з дитячих будинків, і родичі або опікуни хочуть їх повернути.

«Це систематичне переселення є частиною ширшої стратегії російського президента Володимира Путіна щодо ставлення до України як до частини Росії та розглядання його незаконного вторгнення як благородної справи. Його уряд використовував дітей – у тому числі хворих, бідних і сиріт – у рамках пропагандистської кампанії, яка представляє Росію як благодійного рятівника», – мовиться у NYT.

Українська влада заявляє, що не всі діти, яких російська влада вивезла у Росію, не мають батьків. Деякі їх втратили саме в результаті російських обстрілів, деякі були позбавлені батьківської опіки через те, що батьків заарештувала російська влада.

Українська влада наголошує, що масове переміщення дітей є потенційним військовим злочином, незалежно від того, чи діти були сиротами.

Україна поперджає, що переслідуватиме росіян за незаконне усиновлення

Міністерство реінтеграції, що тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у питанні незаконного усиновлення росіянами викрадених українських дітей, днями заявило, що росіяни, які незаконно всиновили українських дітей, обов‘язково будуть покарані.

«Ви станете співучасниками злочинів. Ми уже маємо прізвища тих росіян, які це роблять. Вони нестимуть за це відповідальність!» – попередила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, її міністерство отримало від правоохоронних органів України доступ до матеріалів наявних кримінальних справ і займається систематизацією даних про такі випадки.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла в ефірі українського телебачення, що за даними її відомства, примусово депортовано до Росії було 8 709 дітей.

«Це діти, які, за заявами батьків, за заявами знайомих і родичів, були визнаними такими, як примусово депортовані або переміщені», – сказала Герасимчук.

У квітні російська влада заявила, що до Росії прибуло понад 2 тисячі дітей. Більшість приїхали з родинних будинків і дитячих будинків на території, що впродовж довгого часу була окупована Росією. У наступні місяці вони оголосили про сотні нових вивезених дітей з територій, які були окуповані вже цього року.

Днями Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні від 15 жовтня повідомив, що Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців. Експерти інституту висловлюють припущення, що це, ймовірно, є «кампанією навмисної етнічної чистки».

Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах».

Тобто, як пише ISW, «російська влада відкрито визнала передачу дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».

Згідно з липневим звітом Державного департаменту США, Російська влада допитала, затримала та примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 000 дітей.

Звіт також стверджує, що російська влада навмисно розлучає українських дітей з батьками та «викрадає дітей із дитячих будинків перед тим, як віддати їх на усиновлення в Росії».