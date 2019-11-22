Вікна "куленепробивного" пікапа Ілона Маска тріснули під час презентації

Не все пішло за планом під час презентації нової футуристичної вантажівки компанії Tesla, що відбулась в четвер у Лос-Анджелесі. Під час презентації міцності вікон машини, у них було зроблено постріл металевою кулею. Коли ж вікна все ж не витримали і тріснули, було чути як керівник компанії Ілон Маск здивовано вигукнув: "О Боже! Можливо це було засильно".

"Ми кидали у скло все - гайкові ключі і навіть справжню кухонну раковину - воно не билось. Тепер, з дивної причини, воно розбилось. Я не знаю чому. Ми це потім виправимо", - додав Маск згодом, відповідаючи на питання.

Електричний пікап, який презентував Маск, надійде у виробництво в 2021 році. Базова модель коштуватиме 39900 доларів і заряду батареї вистачить приблизно на 800 кілометрів. Дизайн пікапів Tesla є незвичним і більше нагадує витвір сучасного мистецтва. Саму машину зроблено з металу, з якого будувалась ракета SpaceX, заявив Маск, тому машина витримує постріл 9 мм рушниці.

Ринок пікапів є висококонкурентним у США, пише АР.

Ford, який давно домінує у цьому сегменті автомобільного ринку, планує розпочати виробництво електричних пікапів F-150 до осені 2021 року.

Нова детройтська компанія Rivian планує розпочати виробництво електричних пікапів в другій половині 2020 року. Ціна таких вантажівок починатиметься з 69000 доларів США і заряду батареї вистачатиме на біля 650 кілометрів. Ford в квітня оголосив, що інвестує півмільярда доларів до компанії Rivian.

Конкуренція – не єдиний виклик для планів Tesla. Багато хто пам'ятає, що компанія затягувала з виробництвом нового седану, постійно переносячи заплановані строки, що викликало негативну реакцію покупців.

"Маємо побачити, чи вкладеться Tesla у вимогливі строки, які вони самі собі визначили", - говорить Джеремі Асеведо, менеджер з управління аналізом компанії Edmunds, пише АР.

Дивіться також: ​У Києві проходить акція на підтримку протестувальників у Гонконзі. Відео