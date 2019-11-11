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У космосі можливий затор – оглядачів турбує велика кількість супутників, запущена ракетами Ілона Маска

Ракета Falcon 9 SpaceX виводить на орбіту ізрайльські супутники зв'язку

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Компанія Ілона Маска SpaceX за допомогою єдиної ракети вивела на орбіту 60 супутників зв'язку, йдеться в повідомлення компанії від 11 листопада.

Це вже другий подібний запуск за рік, який значного збільшив кількість супутників на орбіті.

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SpaceX та OneWeb планують вивести на орбіту Землі сотні супутників, які, за задумкою, дозволять забезпечити наявність високошвидкісного інтернету будь-де на Землі.

Оглядачів турбує наявність великої кількості таких супутників. "Якщо щось поламається у космосі, полагодити це буде важко, - говорить Тім Фаррар в коментарі NPR. Президент консалтингової компанії, що працює в сфері супутникового зв'язку, - це не просто поламана машина на узбіччі".

У вересні, спостережний супутник ESA's Aeolus Earth мав вистрілити манверувальні прискорювачі, щоб уникнути можливого зіткнення з одним із супутників компанії Маска Starlink, запущених в травні, пише NPR.

SpaceX заявила NPR, що мережа здатна працювати безпечно. "Starlink не передовій вирішення проблеми уламків на орбіті, і виконує всі нормативи та промислові стандарти".

У січні Європейське космічне агентство оцінило, що навколо планети кружляє більше мільйона уламків, що перевищують один сантиметр.

Метою Маска є вивести на орбіту 1600 супутників для забезпечення покриття. Для того, щоб система почала працювати потрібно 400-800 супутників, пише видання.

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