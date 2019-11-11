У космосі можливий затор – оглядачів турбує велика кількість супутників, запущена ракетами Ілона Маска

Компанія Ілона Маска SpaceX за допомогою єдиної ракети вивела на орбіту 60 супутників зв'язку, йдеться в повідомлення компанії від 11 листопада.

Це вже другий подібний запуск за рік, який значного збільшив кількість супутників на орбіті.

SpaceX та OneWeb планують вивести на орбіту Землі сотні супутників, які, за задумкою, дозволять забезпечити наявність високошвидкісного інтернету будь-де на Землі.

Оглядачів турбує наявність великої кількості таких супутників. "Якщо щось поламається у космосі, полагодити це буде важко, - говорить Тім Фаррар в коментарі NPR. Президент консалтингової компанії, що працює в сфері супутникового зв'язку, - це не просто поламана машина на узбіччі".

У вересні, спостережний супутник ESA's Aeolus Earth мав вистрілити манверувальні прискорювачі, щоб уникнути можливого зіткнення з одним із супутників компанії Маска Starlink, запущених в травні, пише NPR.

SpaceX заявила NPR, що мережа здатна працювати безпечно. "Starlink не передовій вирішення проблеми уламків на орбіті, і виконує всі нормативи та промислові стандарти".

У січні Європейське космічне агентство оцінило, що навколо планети кружляє більше мільйона уламків, що перевищують один сантиметр.

Метою Маска є вивести на орбіту 1600 супутників для забезпечення покриття. Для того, щоб система почала працювати потрібно 400-800 супутників, пише видання.

Дивіться також: ​Компанія гелікоптер-таксі взялася вирішити проблему зі швидкістю доставки донорських органів.