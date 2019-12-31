Новий рік крокує планетою - в Австралії у новорічну ніч зібрали мільйон доларів для допомоги потерпілим від пожеж

26 годин – саме стільки часу займає, аби Новий рік настав на всій планеті. Першими о 12 годині дня за київським часом, 2020-й зустріли мешканці австралійського острова Різдва в Індійському океані та острівної держави Самоа у Тихому океані.

Чудовим салютом відзначили прихід Нового року в столиці Австралії Сіднеї.

Мерія вирішила провести традиційні новорічні феєрверки, попри заклики цього року утриматись від святкувань з огляду на нищівні пожежі, що спустошують великі регіони країни. Під час святкувань у Сіднеї вдалось зібрати мільйон доларів для громад, що потерпіли від пожеж.

Над мостом під час феєрверків було розміщено заклик робити пожертви на користь потерпілих від пожеж.

В Гонконгу тисячі протестувальників ненадовго заблокували одну з основних доріг, закликаючи людей не полишати боротьбу за демократію в 2020 році. "Продовжимо боротись разом в 2020" – було написано на гаслах багатьох протестувальників, повідомляє Reuters. Влада скасувала традиційний феєрверк вперше за десять років.

У світі 38 часових місцевих зон, різниця між деякими у пів години. Разом з українцями 2019-тий відзначатимуть жителі Греції, Фінляндії, Ізраїлю, Йорданії, Південної Африки, загалом, тридцять одна країна та територія. А закінчить свою ходу Новий рік майже там, де починався - в американському Самоа, о 13 годині за Київським часом першого січня.

У США новий рік святкувати ще не почали. Тривають останні приготування для традиційно найбільш видовищного відзначення нового року – на Таймз сквер у Нью-Йорку. Очікується, що там збереться близько мільйона людей, щоб побачити спуск величезної кришталевої кульки, яке символізує початок нового року.

Уперше ця куля була сконструйована у 1907-му році, але з того часу її дизайн зазнав значних змін. Сьогодні вона складається із понад двох з половиною тисяч кришталевих трикутників, має діаметр понад трьох з половиною тон та важить майже шість тон. Її дизайнер, Том Бреннан із ірландської компанії із виробництва кришталю, Waterford Crystals, пояснює, що три ананаси, зображені на кришталиках символізують гостинність, та радить усім, перед початком нового року зупинитися на хвилинку та згадати усе хороше, що було в році минулому.

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