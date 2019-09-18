Джона Болтона на посаді замінить спецпосланець США з питань заручників О'Браєн

Джона Болтона на посаді радника з національної безпеки США замінить теперішний спеціальний посланець США з питань заручників Роберт О'Браєн. Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

"Мені приємно оголосити, що я призначу на посаду радника з національної безпеки Роберта О'Браєна, який наразі є дуже успішним в Державному департаменті посланником президента з особливих доручень у справах заручників. Я давно і важко працюю разом з Робертом. Він добре впорається!" - написав президент США.

Спілкуючись з пресою на борту президентського літака у вівторок, Трамп відзначив досягнення О'Браєна у веденні переговорів зі звільнення заручників, утримуваних в країнах Латинської Америки та Туреччини.

"Роберт О'Браян говорив: "Трамп найкращий переговірник зі звільнення заручників в історії". Він видається правий", - передає слова Трампа CNN, посилаючись на репортера журналістського пулу.

Чи відрізнятиметься стиль О'Браяна на новій посаді від підходів Болтона, відомого своєю прямолінійністю та схильністю до категоричних кроків, достеменно невідомо, бо під час роботи в Державному департаменті О'Браян утримувався від публічних заяв з питань міжнародної політики. Про його погляди на зовнішню політику США можна судити з книги, яку О'Браєн опублікував у 2016 році. Книга "Коли Америка спала: поновлення лідерства Америки у світі у час кризи" підтримує стратегію досягнення "миру через міць і силу". В ній також піддається критиці зовнішня політика адміністрації Барака Обами, пише Newsweek.

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