Ненсі Пелосі складає повноваження спікерки. Хто стане новим лідером демократів у Палаті представників США?

Після того, як за результатами проміжних виборів контроль над Палатою представників Конгресу США отримали республіканці, спікерка-демократка Ненсі Пелосі складе свої повноваження. Новий склад Конгресу почне роботу в січні.

У своїй промові на Капіталійському пагорбі 17 листопада вона повідомила, що не прагнутиме бути в керівництві партії, а натомість дасть можливість вести партію уперед новому поколінню законодавців-демократів.

Як повідомляє AP, разом із Пелосі у керівній команді Демократичної партії в Палаті представників довгий час були конгресмени Стені Гоєр та Джеймс Клайберн, але вони також готові дати дорогу молодшим однопартійцям.

Оглядачі вважають, що у трійки Хакіма Джеффріса з Нью-Йорка, Кетрін Кларк із Массачусетса та Піта Агуїлара з Каліфорнії є шанси стати їхніми наступниками. "Ці троє розвинули тісні відносини, працюючи разом у керівництві, і вони балотуватимуться єдиним фронтом із підтримкою великої частини Демократичної фракції, яка прагне привести до влади молодшу та різноманітнішу групу лідерів", - пише Axios про Джеффріса, Кларк та Агуїлара.

Зокрема, Джеффріс може стати першим чорношкірим лідером партії у Конгресі, а у майбутньому - шанс стати першим чорношкірим спікером Палати представників у разі перемоги демократів. Axios зауважує, що 52-річний Джеффріс є п’ятим за рейтингом демократом у Конгресі і довгий час вважається ймовірним наступником Пелосі.

82-річна Пелосі з стала першою жінкою, яка обійняла місце спікера Палати представників (2007-2011 та 2019-2022), і яка виступала лідером партії у будь-якій з палат Конгресу. Пелосі брала участь у нещодавніх виборах і за їхніми результатами продовжить представляти штат Каліфорнія у Палаті представників.

1 травня Пелосі відвідала Київ, де зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським, і підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну аж до її перемоги у війні з Росією.

Як повідомляв Голос Америки, республіканці отримають контроль за Палатою представників на початку січня, хоча їхня перевага є дуже незначною. Новим спікером, найімовірніше, стане нинішній лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті, який уже виграв цю номінацію всередині партії.

Сенат залишатиметься в руках демократів, але остаточна кількість сенаторів від партій залежить від результатів другого туру виборів у Джорджії, запланованого на початок грудня. Очікується, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер збереже свою посаду. У середу чинний лідер меншості Мітч Макконнелл переміг сенатора Ріка Скотта і був переобраний на свою посаду.