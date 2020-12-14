Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Генкок заявив, що принаймні 60 різних місцевих органів влади у Великобританії зафіксували зараження новим видом COVID-19. Про це він повідомив у своєму зверненні до Парламенту Великобританії.

"Протягом останніх кількох днів, завдяки нашим можливостям у дослідженні геному, ми виявили новий різновид коронавірусу, який може бути причетний до швидкого поширення на південному сході Англії", - сказав Хенкок.

За його словами, вже існує понад 1000 випадків захворювань новим різновидом COVID-19, і що "кількість швидко зростає". Також він додав, що особливо швидко вірус поширюється у Лондоні, Кенті, частинах Ессексу та Хартфордширу.

Після зростання випадків зараження, Великобританія повернеться до суворого режиму карантину.

Також, як повідомляє CNN, Метт Генкок поставив до відома Всесвітню організацію охорони здоров'я про новий різновид вірусу, а британські вчені зараз проводять детальні дослідження.

"На цьому етапі я повинен наголосити на тому, що зараз ми поки що не можемо припустити, що цей різновид вірусу спричиняє серйозні захворювання, і, малоймовірно, що ця мутація не відповість на вакцину", - додав Хенкок.

За його словами, подібні варіанти були виявлені в інших країнах протягом останніх місяців.

Нагадаємо Великобританія стала першою країною, яка почала масове щеплення населення вакцинами BioNTech та Pfizer.

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