Розслідуванню вбивства Ноздровської українці повірять лише, якщо повірить її родина - юрист Валентина Теличенко

Українське суспільство не довіряє правоохоронним органам і сприйме результати розслідування щодо вбивста правозахисниці Ірини Ноздровської лише, якщо їх прийме родина потерпілої. Про це в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" минулого тижня заявила український юрист та правозахисник Валентина Теличенко.

За теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію

"Звичайно, за теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію. Знову повторюся, довіра до висновків державних органів буде лише тоді, коли потерпілі ці висновки приймуть", - заявила Теличенко.

Як стало відомо у понеділок 8-го січня, правоохоронні органи затримали родича племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського за підозрою у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Як відзначає "Українська правда", Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією. За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Якщо подивитися на повідомлення МВС, то останнім часом можна побачити, що з помітною частотою тяжкі злочини все ж таки розкривають. Причому так розкрито, що це не викликає сумнівів у потерпілих, свідків, тощо

В інтерв'ю "Голосу Америки", Валентина Теличенко прокоментувала високу увагу суспільства до можливого зв'язку вбивства Ірини Ноздровської із її боротьбою за справедливість стосовно її сестри, яка загинула у ДТП.

“Якщо говорити про її участь у справі, пов’язаній із ДТП, в якій загинула її сестра, то Ноздровська вже перемогла в цій справі. Якщо хтось хоче зам’яти справу, то краще не вбивати свого супротивника, а просто домовитися з тими, хто має більше влади, хто має можливість впливати на суд і дістати відповідне рішення. А вбивство лише привертає увагу до конкретної кримінальної справи. Тому я не переконана, що буде зібрано докази і підтверджено саме ту версію, про яку зараз найчастіше говорять", - наголосила Теличенко.

"Замовне вбивство, чи не замовне вбивство, яка версія буде підтверджена. На всі ці запитання повинно дати відповіді спочатку досудове слідство, а потім свою відповідь вони повинні обґрунтувати в суді. Звичайно, за теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію. Знову повторюся, довіра до висновків державних органів буде лише тоді, коли потерпілі ці висновки приймуть", - відзначила Теличенко.

При цьому юрист наголосила, що загало суспільство має підстави вважати, що правоохоронна система здатна буде розслідувати даний резонансний злочин.

Кількість злочинів, які розкриваються в Україні, мізерно мала.

"Кількість злочинів, які розкриваються в Україні, мізерно мала. Переважна більшість – це нетяжкі злочини. Дійсно, ця проблема є. Бездіяльність поліції дуже дошкуляє суспільству".

"Але якщо подивитися на повідомлення МВС, то останнім часом можна побачити, що з помітною частотою тяжкі злочини все ж таки розкривають. Причому так розкрито, що це не викликає сумнівів у потерпілих, свідків, тощо. Так що суспільство може довіряти окремим результатам, особливо коли йдеться про тяжкі злочини. Тому справді є підстави сподіватися, що конкретно це вбивство нашій поліції вдасться розкрити", - відзначила юрист.

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