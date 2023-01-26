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Аудитори зі США і Світового банку перевіряють використання Україною західної допомоги - Нуланд
Спеціальні аудитори від уряду США, Світового банку і міжнародної компанії Deloitte працюють в Україні, щоб переконатись у цільовому використанні допомоги Заходу. Про це під час слухань у Комітеті з міжнародних справ Сенату США заявила заступниця держсекретаря з політичних питань Державного департаменту Вікторія Нуланд.
"Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні", - цитує Нуланд телеканал CNN.
Напередодні координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі заявив, що США поділяють занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо звинувачень в корупції, які останнім часом звучали на адресу українських посадовців і призвели до відставки заступників голови Офісу президента, генерального прокурора і міністра оборони та кількох губернаторів України, але не бачать жодних ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою Україні.
У відповідь на питання про те, чи впевнені США, що бюджетна допомога використовується в Україні відповідно, Кірбі заявив, що США мають високу довіру до процесу розподілу бюджетної допомоги, яка надходить від США Україні через Світовий банк, і не бачать ознак того, що розподіл такої допомоги страждає від корупції, як і безпекової допомоги та оборонних систем.
Раніше деякі американські законодавці заявляли про бажання вжити додаткових зусиль для підзвітності та нагляду за використанням американської військової та гуманітарної допомоги Києву. Зокрема, спікер Палати представників Кевін Маккарті підкреслював, що республіканці не збираються виписувати "необмежений чек" Україні.
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Міжнародний трибунал щодо Росії може з'явитися «до літа» – Нуланд
Міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа, сказала висока представниця Державного департаменту.
Нині США та члени «Групи семи» «наполегливо працюють» над створенням такого механізму, сказала заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у четвер, 26 січня.
«Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, – ред) – приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Меріленд Бена Кардіна.
У своєму питанні сенатор Кардін наголосив, що напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, він вважає дуже важливим для міжнародної спільноти знати, що відбудеться притягнення до відповідальності, що буде міжнародний механізм, «наприклад, як Нюрнберзький процес після Другої світової війни».
Вікторія Нуланд відповіла, що така робота ведеться – і зі створення правових механізмів, і зі збору доказів.
Як зауважила Нуланд, коли вона у вересні була у Києві з державним секретарем США, вони зустрілися в Ірпені з неурядовими організаціями, які «збирають докази та документують їх» для передачі в суди. Частина з цих організацій працює за підтримки організації з міжнародної допомоги США, USAID, наголосила Нуланд.
Також у четвер, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.
Минулого тижня Велика Британія виступила з вимогою створити «спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).
Як повідомляв «Голос Америки», виступаючи у Давосі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в Україні зареєстрували 80 тисяч злочинів російських військових, понад 9 тисяч загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини. Єрмак наголосив, що Україна прагне створити спеціальний міжнародний трибунал для суду над російськими політичними лідерами та відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням Росії.
ПАРЄ підтримала спецтрибунал для розслідування «злочину агресії» Росії та Білорусі проти України
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України, йдеться в заяві, опублікованій 26 січня.
ПАРЄ, що складається з депутатів, призначених національними парламентами 46 держав-членів, пропонує трибунал у Гаазі «для судового переслідування російських і білоруських політичних і військових лідерів, які планували, готували, ініціювали або здійснили агресивну війну Росії проти України».
Вимога створення міжнародного трибуналу повторює заклик законодавців Великої Британії, які минулого тижня висловили підтримку «створенню спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).
МКС не в змозі розслідувати злочин агресії, якщо Рада безпеки ООН не передасть справу до нього, що є «дуже неправдоподібним», оскільки Росія, швидше за все, використає свій статус постійного члена Ради безпеки, щоб ветувати таке рішення. Росія була виключена з Ради Європи, заснованої після Другої світової війни для захисту прав людини, у березні 2022 року – після її вторгнення в Україну.
- Голос Америки
Байден може поїхати до Польщі напередодні річниці війни Росії в Україні - NBC
Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки до Європи "поблизу України" наступного місяця у час річниці початку повномасштабної російської війни в Україні. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє американський телеканал NBC News.
За даними медіа, у Білому домі розглядають кілька місць ймовірного візиту, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити цю віху війни в Україні, "щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової кампанії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу".
За словами трьох американських високопосадовців, представники адміністрації Байдена також обговорювали можливість оголошення про ще один великий пакет військової допомоги для України, приурочений до річниці вторгнення Росії 24 лютого. Однак, як зазначає NBC, остаточних рішень щодо поїздки президента США не прийнято.
Офіційно Білий дім поки не коментує повідомлення.
Пропри війну із візитами до України для висловлення підтримки регулярно приїздять нинішні та колишні світові лідери. Напередодні із президентом України Володимиром Зеленським зустрічався президент Фінляндії Саулі Ніїністо, минулого тижня у Києві був президент Європейської ради Шарль Мішель.
1 травня українську столицю відвідала тоді спікерка Палати представників і третя особа у США Ненсі Пелосі. Натомість Зеленський, згідно з повідомленнями, від початку війни покидав Україну лише один раз - для візиту до Вашингтона, де зустрівся із Байденом і виступив перед Конгресом.
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