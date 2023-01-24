«Війна Путіна змінила українське суспільство». Оглядачі про антикорупційні кроки України

Американські політики та аналітики схвально відгукнулися на кроки українського уряду, спрямовані на боротьбу з корупцією. Вони реагували на найбільше, за словами оглядачів, потрясіння в уряді президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення. У вівторок декілька високопосадовців, включно зі заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.

Прес-секретарка Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що не може коментувати поточні кримінальні справи, але сказала: «Ми, звичайно, вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань». «Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС. І вони також є частиною політичних умов для подальшої макрофінансової допомоги ЄС», - цитує посадовицю CNN.

Газета New York Times зауважує, що викриття відбуваються у напружений для України час, коли вона готується до можливого нового наступу Москви. І хоча не було жодних ознак того, що скандал із закупівлями пов’язаний з незаконним привласненням західної військової допомоги, звільнення, на думку часопису, можуть означати бажання президента Зеленського запевнити союзників України, які надсилають мільярди доларів військової допомоги, що його уряд не толеруватиме хабарництво.

Американські оглядачі зауважують, що боротьба з корупцією – це тривалий процес, але відзначають, що Київ розуміє, що очищення влади є необхідною умовою західної підтримки України.

Експерт з питань України та Східної Європи Дуг Клейн з Євразійського центру Атлантичної ради каже, що «деякі люди не розуміють, що встановлення верховенства права та припинення корупції – це не той (процес), який вмикається натисканням на кнопку».

«Київ знає, що боротьба з корупцією є ключем до підтримки Заходу та європейського майбутнього. Такі рухи показують це», – вважає американський експерт.

Оглядач часопису Atlantic Девід Фрум, колишній працівник в адміністрації президента Джорджа Буша молодшого, вважає, що події у Києві означають «зміну антикорупційної культури в Україні».

«Війна Путіна змінила українське суспільство», – твітує впливовий консервативний коментатор.

Нейт Сіблі, науковий співробітник Ініціативи щодо боротьби з клептократією Гудзонівського інституту вважає, що боротьба проти корупції в Україні є частиною зусиль адміністрації Джо Байдена щодо боротьби з клептократією у цілому західному світі.

«Стратегія адміністратора Байдена щодо протидії корупції та відповідь Заходу на війну Росії проти України підштовхнули нас до нової ери трансатлантичних зусиль проти клептократії», – твітує експерт.

Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня, виступаючи в Гудзонівському Інституті, Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав, що його команда протягом останніх 10 місяців займалася активами найбагатших російських олігархів і зібрала активів, «набутих кримінальним шляхом», майже на мільярд доларів. Ці гроші, за його словами, найближчим часом мають бути передані на відбудову України. Він додав, що вжиття негайних заходів має підштовхнути також правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.

Експерти, які готували звіт про майбутню відбудову України для вашингтонського Центру економічних та політичних досліджень також переконані, що «антикорупційна система має вирішальне значення для успішної реконструкції України».

У своєму твіті вони нагадують про своє дослідження, видане наприкінці минулого року, в якому «обговорюється, як корупція проходить через кілька каналів в Україні, і представлені керівні принципи для забезпечення більшої прозорості».

Представниця республіканців у Палаті представників Вікторія Спартц, яка критикувала український уряд за корупцію та вимагала перевірок американської військової допомоги, що надходить в Україну, також привітала кроки з очищення влади в Україні.

«Рада бачити, що антикорупційні установи, на яких я наполягала минулого літа, знову починають працювати. Я була шокована, побачивши, що творять деякі бандити, поки хоробрі українці гинуть на фронті. Велика подяка відважним журналістам, які не бояться говорити правду», – написала Спартц у своєму твіті.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що «кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави».

«Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх…», – твітує український посадовець.