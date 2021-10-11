Вікторія Нуланд перебуває з візитом у Москві

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у понеділок прибула з візитом до Москви для переговорів з російськими офіційними особами.

Як повідомляється, в аеропорту Домодєдово її зустрів посол США в РФ Джон Салліван.

Напередодні Москва повідомила, що Росія дозволить Вікторії Нуланд відвідати країну для переговорів, хоча раніше внесла її до «чорний список» після того, як Вашингтон погодився скасувати аналогічне обмеження, накладене на одного громадянина Росії.

Повідомлення про взаємне зняття санкції розкритикував у соціальній мережі Twitter радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.

"Відсутність нових санкцій щодо олігархів, а тепер ще і зняття деяких санкцій щодо Росії, щоб Нуланд могла відвідати ту країну. Схоже на сіль на рани. І це попри той факт, що Путін посилив операції із шкідливого впливу на репресії вдома", - відзначив Массаро.

Нуланд, яка буде знаходитися в Москві з 11 по 13 жовтня, прибула до російської столиці в період вкрай напружених стосунків між країнами. У Держдепартаменті повідомили, що вона зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ для обговорення двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

США запровадили цілий низку санкцій проти Росії. Відносини між Москвою і Вашингтоном знизилися до мінімальних рівнів з часів «холодної війни» після російської анексії українського Криму в 2014 році, і залишаються напруженими щодо низки інших питань.

У Москві у Нуланд заплановані переговори із заступником глави російського МЗС Сергієм Рябковом. Російське інформагентство РІА "Новости" повідомляє також, що заступник держсекретаря США зустрінеться з із заступником глави адміністрації Кремля Дмитром Козаком.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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