Вікторія Нуланд: Вихід США з Афганістану не означає зміни підтримки України з боку Вашингтона

Саміт президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, який відбувся у США у серпні, є найкращим доказом відданості США суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України. Про це у ході відео виступу на зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Нуланд візначила, що порядок денний подальших відносин США та України є надзвичайно насиченим і включає спілкування провідних урядовців, заходи у сфері кібербезпеки, протидії агресії Росії, підтримки реформ в Україні, та ін.

"Тож це не поворот від будь-чого, що є стратегічно важливим для нас, а визнання того, що після 20 років глибокого залучення США та міжнародної, європейської спільноти до Афганістану, досягнуто головної мети - знищення загрози нашій країні", - відзначила Нуланд.

Посадовиця наголосила на важливості проведення реформ в Україні. "Це не лише питання "Нафтгазу, - заявила Нуланд. - Це питання загального інвестиційного клімату в Україні. Якщо ви хочете, щоб більше американських, європейских компаній приходили в Україну, як цього хочемо ми усі, тоді - чим більше вони бачитимуть дотримання стандартів Організації економічної співпраці та розвитку, тим більше впевненості вони матимуть".

За словами високопосадовиці, міжнародна та трансатлантична спільнота повинні надалі реагувати на дії Росії. Вона також зауважила, що Китай "підвищує рівень абміцій у Європі та всюди".

"Ми маємо разом працювати щодо цих речей", - відзначила Нуланд.

Посадовиця Держдепу сказала, що США будуть зберігати санкції щодо Росії, аж до вирішення проблем, які спонукали до їхнього запровадження, та вказала на продовження оборонної підтримки України.

Нуланд також вказала на існування нагод для співпраці таких як проблематика змін клімату та забезпечення того, щоб Інтернет та новітні технології "служили демократії та свободі, а не ставали інструментами утиску".

"Ми віддані нашим двостороннім відносинам з Україною, навіть у час, коли ми разом фокусуємося на глобальній проблематиці", - вказала Нуланд.

Заступниця державного секретаря США відзначила, що Україна вдалась до важливих кроків щодо земельної реформи, деяких аспектів боротьби з корупцією та ухвалення Радою законодавства щодо реформ.

"Ми побачили добрий прогрес, але попереду багато роботи", - сказала Нуланд наголосивши на раніше озвучених США засетереженнях щодо ситуації у "Нафтогазі".

Раніше президент України Володимир Зеленських у ході виступу на події заявив, що не відкидає ймовірності повномасштабної воєнної агресії Росії проти України, але вважає, що це буде найбільшою помилкою РФ. Про це повідомляє сайт президента.

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