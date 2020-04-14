Обама підтримав кандидатуру Байдена на президентських перегонах 2020

Колишній президент Барак Обама підтримав кандидатуру Джо Байдена на президентських перегонах 2020, які пройдуть у листопаді.

У відеоролику, записаному у своєму домі у Вашингтоні, Обама сказав, що Байден є найкращою надією нації вийти з пандемії коронавірусу єдиною та процвітаючою державою.

«Якщо ми чомусь навчились у часи величезної кризи, це те, що дух турботи один про одного проявляється не лише у наших родинах, місцях праці, громадах чи місцях молитви, він також має проявлятися у нашому федеральному уряді»,– сказав Обама.

Я з гордістю підтримую кандидатуру Джо Байдена на посаду президента Сполучених Штатів

«Лідери, які керується знаннями та досвідом, співчуттям та пристойністю. Такі лідери потрібні не лише в офісах місцевої влади чи законодавчих органах. Таким лідерам місце у Білому домі. Тому я з гордістю підтримую кандидатуру Джо Байдена на посаду президента Сполучених Штатів».

Обама у своєму ролику розкритикував республіканців, водночас попередивши, що перемогти президента Трампа на загальних виборах у листопаді не буде легкою справою.

Виборчий штаб Трампа не забарився з відповіддю, відзначивши, що Обама зволікав з оголошенням своєї підтримки Байдену та заявивши, що він це зробив тільки тому, що у демократів нема іншого вибору.

Підтримка Обами має дати значний поштовх передвиборчій кампанії Байдена, адже колишні Президент та Перша леді Мішель є дуже популярними серед демократів.

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