Барак Обама у Берліні: якщо ми завчасно навчимо молодь користуватися своїм впливом...вони це пронесуть з собою через все життя

Колишній президент США Барак Обама на зустрічі з молодими активістами з усієї Європи у суботу обговорив імміграцію, кліматичні зміни, роль меньших країн в альянсах та посилення націоналізму.

Зібрання у Берліні, в якому взяло участь близько 300 молодих лідерів з 35 країн, організувала Фундація Обами «Obama Foundation».

Обама відверто відповідав на запитання, у тому числі і на те, як він і його дружина Мішель підходили до виховання дітей. "Мішель та я розмовляємо з нашими доньками… насправді ми були досить строгими батьками, маю зізнатися, в тому сенсі, що ми намагалися надати їм структуру, але ми завжди говорили з ними так, ніби вони були дорослими, ніби вони не були дурними."

Окремо Обама зупинився на питанні важливості виховання молодих лідерів.

"Такі звички як участь, голосування та залучення – існує прямий взаємозв'язок між людьми, які починають рано і в молодості із тим, чим вони займаються у зрілому віці. І якщо ми завчасно навчимо молодих людей користуватися своїм впливом, ця сила залишиться з ними надовго." - сказав Обама.

У п'ятницю (5 квітня) він зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за закритими дверима.

Нещодавно Мішель Обама закінчила світовий тур зі своїм мемуаром "Becoming", який перекладений на 28 мовах світу.