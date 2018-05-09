Обама: рішення Трампа стосовно Ірану підштовхує до війни на Близькому Сході

Колишній президент США Обама назвав рішення Трампа вийти з ядерної угоди (JCPOA) стосовно Ірану "серйозною помилкою".

"Без JCPOA, Сполучені Штати можуть згодом опинитись перед програшним вибором між Іраном з ядерною зброєю, або ще однією війною на Близькому Сході", - заявив Обама.

"Втрата обмежень іранської ядерної програми в рамках JCPOA, може означати, що ми квапимо ситуацію, коли постанемо перед вибором жити з цією загрозою, або йти на війну, щоб її попередити", - додав він.

В своїй заяві Обама намагався відкинути кожен з найбільш популярних аргументів, які використовували Трамп та республіканці говорячи про вихід з угоди.

Обама наголосив, що угода ефективно обмежувала ядерну програму Ірану і заперечив заяви Трампа про те, що Іран не виконує домовленість, повідомляє The Hill.

"Вийшовши з JCPOA ми повернемось спинами до найближчих союзників Америки і угоди, над якою працювали наші провідні дипломати, науковці та професіонали розвідки", - заявив Обама.

У вівторок у Білому домі президент Трамп оголосив про планований вихід США із ядерної угоди з Іраном

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди.

Сполучені Штати готуються до відновлення всіх санкцій, які було знято у рамках угоди, і запровадять додаткові економічні обмеження заявив президент Трамп.

Іран є головним у світі спонсором тероризму, - заявив президент Трамп. Це небезпечний режим, - підкреслив він. У основі цієї іранської ядерної угоди була «брехня», про що є докази, - заявив американський президент, додаючи, що Іран надалі будує свою ядерну програму.

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