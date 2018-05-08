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США
Чи здатні санкції змінити плани Москви – думки експертів. Відео
1 годину тому
Юлія Ярмоленко
Тетяна Ворожко
Дмитро Савчук
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У Вашингтоні підсумували 4 роки санкцій проти Росії
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