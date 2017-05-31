Помер Блаженніший Любомир Гузар

За повідомленням українських ЗМІ, на 85-му році життя помер глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Любомир Гузар. У 2005-2011 роках він очолював УГКЦ, після чого з уваги на стан здоров’я вийшов на пенсію..

Блаженніший Любомир дуже часто давав інтер’ю, які цікавили читачів. Він користувався великою повагою і авторитетом не лише серед греко-католиків, але людей різних релігій і національностей.

Любомир Гузар народився 1933 року у Львові, там він закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім’я була змушена покинути Україну. Спочатку його родина проживала в Європі, а у 1949 році переїхала в США.

Навчався у Стемфорді та Вашингтоні. 30 березня 1958 р. висвячений на священика. Викладав, душпастирював і навчався у США. У 1969 р. переїхав до Риму для продовженим богословських студій, які завершив докторатом з богословія в 1972 р. Тоді ж вступив до монастиря Святого Теодора (монахів студійського уставу) в Ґроттаферрата (Італія). У 1973-1984 рр. викладав у Папському місійному університеті «Урбаніана» в Римі.

2 квітня 1977 р. висвячений Патріaрхом Йосифом (Сліпим) на єпископа.

У 1978 р. призначений архимандритом монастиря Святого Теодора, а також відповідальним за монастирі студійського уставу за межами України.

З 1984 до 1991 р. є протосинкелом Львівської Архиєпархії в Римі. У 1993 р. разом зі спільнотою повернувся в Україну, служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа. З 1995 р. у монастирі Святого Теодора Студита в с. Колодіївка на Тернопільщині. У листопаді 1996 р. призначений єпископом-помічником Глави УГКЦ.

26 січня 2001 р. на надзвичайному Синоді єпископів вибраний Верховним архиєпископом УГКЦ.

21 лютого т. р. призначений Папою Іваном-Павлом ІІ кардиналом Католицької Церкви.

21 серпня 2005 р. проголошено перенесення осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва.

10 лютого 2011 року резигнував з уряду Глави УГКЦ, передавши, за його словами, «теплою рукою» керівництво Церквою Блаженнішому Патріарху Святославу (Шевчуку).

У серпні2016 року нагороджений Міжнародною премію імені Івана Франка, як автор наукової монографії «Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901-1944), провісник екуменізму».

Після залишення поста Глави УГКЦ вів активну проповідницько-просвітницьку роботу, реагував на суспільно-політичні події сучасної України, був представником Ініціативи 1 грудня, вважався моральним авторитетом нації.

В одному зі своїх численних інтерв’ю розповів, якою бачить майбутню Україну:

«Якщо громадяни нашої Батьківщини будуть мати щире бажання чесно працювати – майбутнє Української Держави є більше ніж запевнене».

Він зазначав, що за будь-якої кризи ми не можемо забувати про Бога та Божий закон. А саме тому важливо, щоб кожен молився та працював, але не безпідставно, а для досягнення певної мети: «Не варто просто махати руками, а треба намагатись чогось досягнути. Без праці годі сподіватись результату. Праця має бути на користь суспільства. То стара випробувана формула, яка розв’язує проблеми».

Не оминув Блаженніший Любомир і теми війни в Україні, наголосивши, що Росія повинна усвідомити: «Якщо війна, то вона буде однаково страшною для всіх».

Використано заяву з інтернет-сторінки Релігійно-інформаційної служби України