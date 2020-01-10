Трамп розкритикував рішення Палати представників США обмежити його воєнні повноваження

Президент США Дональд Трамп розкритикував демократів після голосування у Палаті представників США щодо обмеження його воєнних повноважень у діях стосовно Ірану.

Під час свого виступу перед виборцями в американському штаті Огайо, що відбувся лише через кілька годин після голосування Палати представників США за обмеження воєнних повноважень президента, Трамп розкритикував постанову.

"Потрібно отримати дозвіл Конгресу, - заявив він. – Мусите повідомити нам про те, що плануєте зробити, щоб ми подзвонили до несправжніх новин і влаштували витік інформації".

В четвер Палата представників США 224 голосами "за" затвердила резолюцію, що вимагає від президента Трампа отримувати схвалення Конгресу перед тим, як проводити військові операції в Ірані.

Конгресмени-демократи критикували рішення Трампа провести без попереднього схвалення Конгресу спецоперацію США в результаті якої було вбито іранського генерала Касема Солеймані.

Ця резолюція Палати представників прагне зашкодити здатності збройних сил США запобігати терористичним нападам з Ірану та його агентів а також намагається зашкодити повноваженням президента з захисту Америки та наших інтересів в регіоні від загроз, що тривають

У своїй заяві спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала спецоперацію проти Солеймані "провокативною і непропорційною" і заявила, що "адміністрація провела ці дії без консультацій з Конгресу".

Речниця Білого дому Хоган Гідлі назвала резолюцію Палати представників США "сміховинною" і "невірно спрямованою".

"Ця резолюція Палати представників прагне зашкодити здатності збройних сил США запобігати терористичним нападам з Ірану та його агентів а також намагається зашкодити повноваженням президента з захисту Америки та наших інтересів в регіоні від загроз, що тривають", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Резолюція не має зобов'язального характеру. Згідно до неї, воєнні дії проти Ірану вимагатимуть оголошення війни Конгресом, крім випадків, якщо "таке використання збройних сил необхідне та відповідне для захисту проти неминучої та відповідної атаки на Сполучені Штати, території, або володіння США, або збройних сил у відповідності до резолюції про Воєнні повноваження", - йдеться в документі.

Для того, щоб ввести рішення у дію, резолюцію має бути затверджено в Сенаті США. Це буде важче зробити бо, на відміну від Палати представників, де більшість контролюють демократи, в Сенаті США більшість за однопартійцями президента Трампа - республіканцями.

В тексті резолюції зазначається, що Іран є спонсором тероризму і провадить дестабілізуючі дії на Близькому Сході і Солеймані відповідальний за велику кількість таких дій.

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