Сондленд планує свідчити, що Трамп особисто вказав, як відповісти Тейлору - WP

Цього тижня посол США в ЄС Ґордон Сондленд планує свідчити перед комітетами Палати представників Конгресу США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента.

Сондленд планує заявити Конгресу, що зміст повідомлення написаного ним у відповідь тимчасово повіреному у справах США в Україні передав йому особисто президент Трамп у телефонній розмові, повідомляє The Washington Post з посиланням на особу знайому зі свідченнями.

Йдеться про обмін повідомленнями між керівником посольства США в Україні Вільямом Тейлором та Ґордоном Сондлендом від 9 вересня 2019 року. Ось витримка з обміну повідомленнями:

Вільям Тейлор Ґордону Сондленду 9.9.2019

Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям — відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії.

Ґордон Сондленд Вільяму Тейлору ​9.9.2019

Білл, гадаю Ви неправі стосовно намірів президента Трампа. Президент чіко зазначає відсутність будь-якого quid pro quo (обміну послуги на послугу – ГА) Президент намагається оцінити наскільки Україна справді готова до прозорості і реформ, які президент Зеленський пообіцяв під час своєї кампанії. Я пропоную припинити спілкуватися текстовими повідомленнями. Якщо у Вас досі лишаються занепокоєння, я рекомендую подзвонити Лізі Кенна чи С і обговорити їх.

Під час свідчень Сондленд планує заявити, що він не знав, чи президент говорив правду на той час. "Правда лише те, що президент це сказав, а не стосовно того, чи було це правдою", - заявила особа, поінформована про плановані заяви Сондленда. Сондленд на той час "був переконаний і передав запевнення" передав запевнення в тому, що Трамп не утримує оборонну допомогу з політичною метою.

Після того, як Сондленд отримав повідомлення від Тейлора, він зателефонував Трампу. Розмова з президентом тривала менше п'яти хвилин, пише видання.

Очікується, що Сондленд заявить, що виконував вказівку особистого юриста Трампа Руді Джуліані, намагаючись підготувати заяву від української сторони, де б декларувався намір розслідувати корупцію, зокрема в зв'язку з компанією "Бурізма", де раніше високу посаду обіймав Гантер Байден – син провідного політика Демократичної партії США та колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена

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