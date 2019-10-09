Ґордон Сондленд - посол США в ЄС і довірена особа Трампа щодо України

Посол Сполучених Штатів у Європейському Союзі Ґордон Сондленд виявився однією з ключових постатей у справах адміністрації президента Дональда Трампа з Україною, які стали предметом розслідування у Палаті представників Конгресу США.

На адресу президента пролунали звинувачення, що він затримував виділену Україні допомогу, близько 400 млн. доларів, щоб змусити Київ оголосити розслідування щодо колишнього віце-президента Джозефа Байдена - потенційного суперника Трампа на наступних виборах.

Президент Трамп не лише виявив мені честь, призначивши на посаду посла США в ЄС, але й дав мені інші спеціальні завдання, включно з Україною.

Дональд Трамп визнав, що у розмові 25 липня з українським президентом Володимиром Зеленським про Байденів таки йшлося, але Трамп заявляє, що він зосереджений на боротьбі з корупцією.

8 жовтня Білий дім заявив, що не буде співпрацювати з розслідуванням у Палаті представників.

В той день також стало відомо, що Державний департамент заборонив Ґордону Сондленду давати свідчення розслідуванню.

“Я дуже хотів би відрядити посла Сондленда, надто порядну людину і великого американця, давати свідчення, але, на жаль, він би свідчив перед повністю скомпрометованим судилищем, де республіканець позбавлений прав, а справжні факти закриті для громадськості”, - написав президент Трамп у Twitter.

Сондленд і Україна

Ґордон Сондленд отримав посаду посла США у Європейському Союзі влітку 2018 року, хоча не був кадровим дипломатом, але успішний підприємець був відомий як активний жертводавець на користь Республіканської партії і зокрема зробив великий внесок до інавгураційного комітету президента Трампа.

Він - власник і головний виконавчий директор готельної мережі Provenance Hotels.

Оприлюднені конгресовим слідством витяги з листування між Сондлендом, а також тодішнім спеціальним посланцем США у справах України Куртом Волкером і тимчасовим повіреним США у Києві Вільямом Тейлором вказують, що саме Сондленд найтісніше координував важливі аспекти відносин Білого дому з адміністрацією новообраного українського президента Володимира Зеленського.

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25 липня, в день телефонної розмови президента Трампа з президентом Зеленським, у якій американський керівник закликав українського проводити розслідування щодо Байденів, Сондленд прибув з Брюсселя до Києва.

“Я розмовляв з президентом Трампом за кілька хвилин до того, як він подзвонив (президентові Зеленському)”, - повідомив Ґордон Сондленд в інтерв’ю українському телеканалу UATV 26 липня.

Посол також розповів, що наступного дня після телефонної розмови, він у Києві мав “годинну зустріч” з Володимиром Зеленським.

У тому телеінтерв’ю Сондленд не говорив про розслідування і не згадував ім’я Байдена.

“Президент Трамп не лише виявив мені честь, призначивши на посаду посла США в ЄС, але й дав мені інші спеціальні завдання, включно з Україною, як я вже сказав раніше. Ми хочемо переконатися, щоб усі реформи були результативні. І також справа у тому, що ЄС дуже зацікавлений, як і ми, в майбутньому України, бо їх це зачіпає напряму”, - пояснив свою активність у Києві посол.

Ґордон Сондленд також повідомив, що його предки походять з України.

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