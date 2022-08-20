Підтримка України з боку США непохитна - Пентагон

Новий пакет оборонної допомоги США світчить про "нашу непохитність" в підтримці України, твітує очільник американського Пентагону Ллойд Остін.

"Ми щойно оголосили ще один пакет оборонної допомоги Україні, - твітує Остін. - Він включає набір спроможностей - деякі нові, а деякі з них українці використовують дуже ефективно. Російська неспровокована агресія триває вже шостий місяць і наша відданість Україні залишається непохитною".

Новий пакет допомоги обсягом 775 мільйонів доларів має підвищити мобільність українців, зокрема на півдні України, заявив напередодні високопосадовець Пентагону. "Ці спроможності зміцнять українську мобільність в цьому непростому середовищі, зокрема на півдні України", - сказав посадовець під час брифінгу в п'ятницю.

В новому пакеті допомоги - 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин, 16 гаубиць на 105 мм, 1000 "Джавелінів" та інше. Буде надано і установки з розмінування а також протимінні машини, повідомив посадовець.

Життєво важливу оборонну допомогу Україні надають США та партнери і союзники Америки з більш ніж 50 країн, зазначити в Держдепі.

"Хоробрість та сила українського війська та народу надзвичайні, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, - і Сполучені Штати продовжать надавати додаткові системи та спроможності Україні. Ці спроможності ретельно відкалібровані, щоб принести найбільшу користь на полі бою і посилити позиції України за столом перемовин".