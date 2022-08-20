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Підтримка України з боку США непохитна - Пентагон
Новий пакет оборонної допомоги США світчить про "нашу непохитність" в підтримці України, твітує очільник американського Пентагону Ллойд Остін.
"Ми щойно оголосили ще один пакет оборонної допомоги Україні, - твітує Остін. - Він включає набір спроможностей - деякі нові, а деякі з них українці використовують дуже ефективно. Російська неспровокована агресія триває вже шостий місяць і наша відданість Україні залишається непохитною".
Новий пакет допомоги обсягом 775 мільйонів доларів має підвищити мобільність українців, зокрема на півдні України, заявив напередодні високопосадовець Пентагону. "Ці спроможності зміцнять українську мобільність в цьому непростому середовищі, зокрема на півдні України", - сказав посадовець під час брифінгу в п'ятницю.
В новому пакеті допомоги - 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин, 16 гаубиць на 105 мм, 1000 "Джавелінів" та інше. Буде надано і установки з розмінування а також протимінні машини, повідомив посадовець.
Життєво важливу оборонну допомогу Україні надають США та партнери і союзники Америки з більш ніж 50 країн, зазначити в Держдепі.
"Хоробрість та сила українського війська та народу надзвичайні, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, - і Сполучені Штати продовжать надавати додаткові системи та спроможності Україні. Ці спроможності ретельно відкалібровані, щоб принести найбільшу користь на полі бою і посилити позиції України за столом перемовин".
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- Голос Америки
Україна закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців
Міністерство закордонних справ України закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців.
Речник Міністерства закордонних справ України закликав дипломатичну спільноту в Австрії бойкотувати посла Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Як зазначив Олег Ніколенко у своєму твіті, представник Росії закликав у соцмережах «знищити українську націю» і повинен бути видворений з Австрії.
"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата", - пише український дипломат.
Реагуючи на п’ятничний твіт президента України, в якому Володимир Зеленський подякував Америці та президенту США за надання нового пакету військової допомоги вартістю 775 мільйонів доларів, Михайло Ульянов у своєму твіті написав лише одну фразу: «Жодної пощади українському населенню!»
Згодом він видалив свій твіт і написав, що хотів піддати критиці «політику накачування України зброєю» та «відмову від дипломатії», які «призводять до подальших страждань». І трактувати його слова як «заклик до геноциду», є «підступною інтерпретацією».
«Інформаційна війна не має правил. Моє критичне зауваження щодо політики накачування України зброєю в поєднанні з відмовою від дипломатії (що призводить до подальших страждань) трактується як заклик до геноциду. Підступна інтерпретація, яка не має нічого спільного зі мною та моїми словами», – написав російський дипломат у своєму наступному твіті.
Він додав, що спроби пов’язати його слова про політику Києва із закликом до геноциду є «обурливими і абсолютно неприйнятними». «Брудні методи», – написав Ульянов у своєму твіті.
Однак твіт російського дипломата викликав бурхливу критику у соцмережах.
Радник президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що слова російського посла підтверджують геноцидні наміри російського керівництва щодо українців.
«Російський посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність «остаточного вирішення українського питання» і закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як Путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: Росія — фашистська вертикаль з мільйонів людей», – написав Подоляк у своєму твіті.
Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський нагадав російському дипломату його слова з січня цього року, коли Михайло Ульянов запевняв міжнародні організації у Відні, що Росія не планує нападати на Україну.
«Чи Ви є той самий посол Михайло Ульянов, який у січні клявся, що Росія ніколи не зробить нічого такого жорстокого і дурного, як вторгнення в Україну? Люди, вам що, зовсім не соромно?» – написав польський політик у своєму твіті.
- Голос Америки
Від ядерної війни США та Росії можуть загинути більше 60% населення землі - Дослідження
Американський Міжнародний інститут життя, в Кембріджі, Массачусетс, дослідив вплив можливої ядерної війни на населення Землі. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, розглядає шість сценаріїв ядерної війни.
Команда дослідників на чолі з науковицею американського університету Руджерс Лілією Ксіа порахували скільки попелу буде створено, на скільки впадуть світові температури і як постраждає виробництво їжі за різних сценаріїв.
"В ядерній війні, бомбування міст та прмислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попел пошириться у світі і швидко охолодить планету", - пишуть дослідники.
США та Росія мають 90% ядерного потенціалу, згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Ядерна війна між цими країнами призведе до ядерної зими, голоду і загибелі більше 5 мільядрів людей, більше 60% населення Землі.
Від голоду, спричиненого можливою ядерною війною Індії та Пакистану, де є менше 3% ядерного арсеналу, можуть загинути 2 мільярди людей, пишуть дослідники. Навіть регіональна ядерна війна може призвести до загибелі кожної третьох людини на планеті.
Науковці сподіваються, що їхня роботи спонукатиме до скорочення ядерного потенціалу, подібно до того, як відкриття ядерної зими в 1980-х спонукало країни до перемовин зі скорочення ядерних арсеналів.
В серпні за участі представників 116 країн, триває чотиритижнева зустріч ООН, яка має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням. США закликали швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням. Про це заявив президент США Джо Байден.
Байден закликав Росію продемонстувати відповідальність в сфері нерозповсюдження ядерної зброї, на тлі російської агресії в Україні. Дія поточного договору START завершується у 2026 році.
Байден заявив: "Російська жорстока та неспровокована війна в Україні зруйнувала мир в Європі і є нападом на основоположні засади міжнародного порядку. В цьому контексті Росія має продемонструвати готовніть поновити роботу зі США над контролем щодо ядерного озброєння". Він нагадав, що навіть у час "холодної війни" США та СРСР взаємодіяли з питань стратегічної стабільності.
Стокгольмський інститут дослідження миру SIPRI вказує, що наразі "ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів "холодної війни".
Вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року стало "шоком для міжнародної системи, який значно перевищив вплив інших криз 2021 року", йдеться в щорічному дослідженні щодо озброєння та міжнародної безпеки, опублікованому Стокгольмським інститутом миру (SIPRI) 13 червня. Дослідники зазначають - важливість війни в Україні для міжнародної безпеки підкреслюють і неодноразові заяви Росії про те, що вона "не виключає застосування ядерної зброї".
Вперше з часів "холодної війни", за оцінками Інституту, світовий арсенал ядерної зброї зростатиме. Станом на початок 2022 року, 9 ядерних держав, за оцінками, мали 12 705 одиниць ядерної зброї, йдеться у звіті.
- Голос Америки
Генсек НАТО їде до Канади, щоб обговорити війну в Україні, захист Арктики
25-26 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Канаду, щоб обговорити російське вторгнення до України, захист Арктичного регіону та подолання зміни клімату, повідомили в службі канадського прем'єр-міністра.
Разом з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо, Столтенберг відвідає об'єкти північної системи захисту Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
26 серпня Столтенберг та Трюдо підвідають базу Канадських збройних сил. Альберті, повідомили в НАТО.
Трюдо привітав візит Столтенберга і вказав: "Разом ми продовжимо співпрацю із союзниками та партнерами, щоб відповісти на загрози сьогодення та безпекові виклики, захистити наші цінності та спосіб життя і підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах тепер і в майбутньому".
Наразі в Північному морі продовжує діяти Перша морська група НАТО.
"Ми здатні зараз, готові до завтра і адаптуємося на майбутнє", - написало командування групи в соцмедіа і оприлюднило фото операцій.
- Голос Америки
Путін відвідає саміт G20. У Білому домі кажуть - якщо так, Зеленському теж має бути дозволено взяти участь - Bloomberg
Лідери Росії та Китаю планують відвідати саміт «Групи двадцяти», що відбудеться на індонезійському острові Балі в листопаді. Про це повідомив господар саміту, президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв’ю Bloomberg News у четвер.
«Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що приїде», - заявив Відодо, більш відомий як Джокові, в інтерв’ю американському виданню.
Це вперше лідер Індонезії підтвердив, що російський та китайський очільники планують з’явитись на листопадовому саміті.
Як пише Bloomberg, «Присутність Сі та Путіна на зустрічі призвела б до відкритого протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які вперше зустрічатимуться особисто після вторгнення Росії в Україну».
Як нагадує видання, Байден висловлював пропозицію виключити Росію з G20 після її вторгнення в Україну, а офіційні особи США раніше чинили тиск на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту на Балі.
Bloomberg зауважує також, що присутність Путіна може призвести до того, що він опиниться віч-на-віч з Володимиром Зеленським – уперше від початку повномасштабної війни. Адже президент України запрошений на саміт, і його приїзд на Балі очікується.
Крім того, останніми тижнями, після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань зростає напруга між Сполученими Штатами та Китаєм, хоча Байден і Сі залишають відкритою можливість провести свою першу особисту зустріч на полях саміту на Балі.
А тим часом як сказав президент Індонезії в інтерв’ю Bloomberg News, «Індонезія прагне дружити з усіма». За його словами, «Суперництво великих країн справді викликає занепокоєння. Ми хочемо, щоб цей регіон був стабільним і мирним, аби ми могли працювати над економічним зростанням. І я думаю, не тільки Індонезія, але й азіатські країни хочуть того самого».
«Джоко Відодо готує першу зустріч між президентом Росії та західними лідерами з початку війни в Україні», - зазначила, коментуючи новину, американська медіакомпанія Politico. Як зауважило видання, «Згідно з індонезійською традицією неприєднання, Джокові намагається зберігати нейтральну позицію, незважаючи на жорстоку війну Путіна проти України».
Politico нагадує, що наприкінці червня президент Індонезії став першим азіатським лідером, який відвідав Київ і Москву з початку повномасштабного вторгнення, намагаючись позиціонувати себе як посередника та закликаючи припинити бойові дії.
Індонезія, яка головує в G20 цього року, під час підготовки до саміту «Двадцятки» зіткнулася з тиском західних країн, які наполягали на відкликанні запросин Путіну через його вторгнення в Україну.
Так, американський тижневик Newsweek називав майбутню зустріч на Балі «Незручним самітом для Сполучених Штатів», Wall Street Journal закликав «бойкотувати G20, якщо Путін приїде на саміт», а газета Washington Post, звертаючись до Байдена, саркастично зазначала: «Ласкаво просимо на Балі, пане президенте. Вашим компаньйоном за вечерею буде масовий вбивця і військовий злочинець Володимир Путін».
Натомість як стверджує американська телекомпанія CNN, «Бойкот саміту G20 серйозно не розглядався, оскільки Байден і його команда не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони поступаються столом Путіну».
«Натомість США та інші країни Великої сімки заохотили Індонезію запросити для участі президента України Володимира Зеленського в якості гостя задля демонстрації підтримки України», - мовиться у статті, опублікованій CNN.
А тим часом ситуацію прокоментували у Білому домі. Як повідомила медіакомпанія Bloomberg у п'ятницю, у Раді національної безпеки США заявили: президент Байден не вважає, що Путін повинен бути присутній на форумі G20, оскільки він веде війну в Україні. Якщо ж Путін таки приїде, тоді - цитує Bloomberg думку Білого дому - Зеленський також повинен отримати можливість бути присутнім.
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