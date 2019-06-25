Сенат США розгляне законопроект з $ 300 мільйонами оборонної допомоги для України

25 червня, Сенат США розглядатиме проект закону про оборонні асигнування (NDAA) на 2020 рік. Цей законопроект встановлює загальний обсяг оборонного бюджету США на рівні 750 мільярдів доларів, а також передбачає 300 мільйонів доларів оборонної допомоги для України.

Законопроект отримав схвалення Комітету зі Збройних послуг Сенату і в понеділок, Сенат 86-ма голосами схвалив рішення про перехід до розгляду законопроекту в залі Сенату.

Включення оборонної допомоги для України до NDAA - це "знак того, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче майбутнє перед лицем російської агресії", заявив сенатор США США Роб Портман в понеділок

Для Портмана, включення оборонної допомоги до бюджету США - це також і виконання обіцянки, яку сенатор дав під час свого візиту до України минулого місяця.

"Коли я був в Україні минулого місяця, я провів зустріч з новим начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом Хомчаком, я запевнив його, що Сенат США забезпечить, щоб українські військові мали необхідні можливості для захисту суверенної території", - написав Портман у Twitter.

"Я гордий, що цю заяву було виконано, включенням безпекової допомоги Україні в закону про оборонні асигнування (NDAA)", - додав він.

"Цей пакет оборонної допомоги є гарною новиною, це чіткий знак того, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче майбутнє перед лицем російської агресії", - наголосив Портман.

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