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Сенат США розгляне законопроект з $ 300 мільйонами оборонної допомоги для України

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25 червня, Сенат США розглядатиме проект закону про оборонні асигнування (NDAA) на 2020 рік. Цей законопроект встановлює загальний обсяг оборонного бюджету США на рівні 750 мільярдів доларів, а також передбачає 300 мільйонів доларів оборонної допомоги для України.

Законопроект отримав схвалення Комітету зі Збройних послуг Сенату і в понеділок, Сенат 86-ма голосами схвалив рішення про перехід до розгляду законопроекту в залі Сенату.

Включення оборонної допомоги для України до NDAA - це "знак того, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче майбутнє перед лицем російської агресії", заявив сенатор США США Роб Портман в понеділок

Для Портмана, включення оборонної допомоги до бюджету США - це також і виконання обіцянки, яку сенатор дав під час свого візиту до України минулого місяця.

"Коли я був в Україні минулого місяця, я провів зустріч з новим начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом Хомчаком, я запевнив його, що Сенат США забезпечить, щоб українські військові мали необхідні можливості для захисту суверенної території", - написав Портман у Twitter.

"Я гордий, що цю заяву було виконано, включенням безпекової допомоги Україні в закону про оборонні асигнування (NDAA)", - додав він.

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"Цей пакет оборонної допомоги є гарною новиною, це чіткий знак того, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче майбутнє перед лицем російської агресії", - наголосив Портман.

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