ОБСЄ: Як українським біженцям не стати жертвами торгівлі людьми?

За останніми даними ООН, в Європі перебуває більше 6 мільйонів українських біженців. Майже 4 мільйони отримали тимчасовий захист, або подібний статус в європейських країнах. Саме діти і жінки – близько 90%, складають переважну більшість українців, які шукають притулку від війни за кордоном. Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) звертає увагу на небезпеку і ризики для українців, які вимушені залишати їхні домівки через війну Росії проти України.

«Люди, які виїжджають з України, стають об’єктами злочинних організацій. Вони ризикують піддатися сексуальній експлуатації або примусовій праці, коли пересуваються через країни транзиту або шукають роботу та житло в приймаючих країнах», - зауважують в ОБСЄ. У партнерстві з організацією Thomson Reuters, в ОБСЄ створили сайт-пам’ятку helpforukrainians.info, щоб допомогти українським біженцям бути пильними щодо ризиків торгівлі людьми та експлуатації.

Люди, які виїжджають з України, стають об’єктами злочинних організацій. Вони ризикують піддатися сексуальній експлуатації або примусовій праці, коли пересуваються через країни транзиту або шукають роботу та житло в приймаючих країнах

Зокрема, серед численних порад і рекомендацій, як бути обізнаними і залишатись в безпеці, ОБСЄ та Thomson Reuters рекомендують «намагатись не залишатися наодинці», постійно бути та переміщатись у товаристві інших осіб, збирати «якомога більше інформації про те, з ким ви подорожуєте, яким маршрутом і яким транспортним засобом ви поїдете, про пункт перетину кордону та адресу», а також «остерігатись пропозицій, які виглядають занадто добре, щоб бути правдою (наприклад, проживання на віллі біля моря або висока зарплата за некваліфіковану роботу)».

В організації зауважують: «будь-хто з цих людей може опинитися під загрозою торгівлі людьми, незалежно від соціального статусу, освіти, віку чи статі», а торговці людьми можуть використовувати різні тактики із залученням жінок або осіб, кому легко довіряти, щоб розпочати контакти із жертвами торгівлі людьми.

Про подібні ризики наголошували і в звіті Державного департаменту США в липні. «Цьогорічний звіт опубліковано в розпал безпрецедентної гуманітарної кризи. Безглузде продовження вторгнення Росії в Україну та її нищівні атаки по всій країні завдали неймовірного болю та страждань і змусили мільйони українських громадян та інших людей тікати в пошуках безпеки. Ми глибоко стурбовані ризиками торгівлі людьми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи внаслідок війни, а також ті, хто тікає з України, з яких приблизно 90 відсотків становлять жінки та діти», – мовиться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Також звіт Держдепу посилається на оцінки українських урядовців, згідно з якими, станом на кінець березня 2022 року російські війська переселили тисячі українців до Росії, у тому числі деяких у віддалені райони. Згідно з повідомленнями у пресі, багатьох із цих українців перевели примусово. Ці громадяни дуже вразливі до торгівлі людьми, мовиться у звіті.

Європейські країни, які приймають українських біженців, започаткували програми, спрямовані на захист українських біженців від потенційних торговців людьми. Зокрема, в Австрії, чий кордон перетнули у березні 2022 року 175 тисяч біженців, держава фінансувала інформаційні кампанії для біженців, просвітні кампанії для учнів у середніх школах, телевізійні програми та листівки, які роздавали біженцям у місцях їхнього перебування. Подібні кампанії проводили уряди Бельгії, Болгарії, Чехії, Польщі, Данії, Естонії та інших країн.

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