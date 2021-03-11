США в ОБСЄ заявили про поширення РФ дезінформації щодо неросійських вакцин

Російські онлайн платформи пов'язані з російської розвідкою поширювали дезінформацію щодо вакцин вироблених не у Росії, включно із вакцинами виробництва компаній Pfizer та Moderna. Про це заявила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

"Удаючись до таких дій, Росія безвідповідально ставить під загрозу глобальну впевненість у вакцинах та здоров'я людей в цілому світі, поширюючи дезінформацію щодо вакцин, чия безпечність та ефективність доведені науково", - йдеться у заяві.

Заява Місії США в ОБСЄ прозвучала у відповідь на попередню заяву Місії РФ, у якій зверталась увага на переваги російської вакцини, та лунав заклик до зацікавлених країн "розглянути можливість запуску виробництва вакцини".

"Нагадаю лише, що за співставної ефективності понад 90% та повної безпечності, дані щодо яких підтверджені публікацією в авторитетному медицинському журналіст "Лансет" попередніх результатів клінічних випробувань даного препарату, "Спутник V" суттєво переважає наявні аналоги у плані вартості та логістичної доступності ", - серед іншого відзначав постійний представник Росії у ОБСЄ, Лукашевич.

У своїй заяві Остріан також відзначила, що хоча запропоновані Росією кроки можуть не вважатись у США ефективними, Америка надалі шукатиме шляхи співпраці щодо даної проблеми.

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