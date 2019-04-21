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Україна

В ОБСЄ високо оцінили рівень проведення другого туру голосування в Україні

  • Голос Америки

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Другий тур президентських виборів в Україні "добре організований" і проходить "дуже добре", заявила Доріс Барнетт, голова місії спостерігачів Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"За три тижні ви мали організувати другий раунд, все рухалось добре, і зараз ми бачимо, що вибори проходять дуже добре, немає особливих проблем. Поки що із технічної точки зору, це голосування дуже добре організоване Центральною виборчою комісією".

Ця міжнародна комісія включає понад 600 спостерігачів із 44 країн світу, які працюють на дільницях по всій Україні, й представляє не лише ОБСЄ, а й Парламентську асамблею Ради Європи та Європейський парламент.

Попередні висновки щодо прозорості другого туру виборів президента України комісія оприлюднить у понеділок.

Раніше стало відомо про те, що в Луганській області повідомили про випадок вкидання бюлетенів, а єдина виборча дільниця на Донеччині не відкрилась.

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