США в ОБСЄ: коли Росія продемонструє таку ж політичну волю, як Зеленський, стане можливим поступ у досягненні миру

На сьомому році підбурюваного Росією конфлікту в Україні, делегація Росії в ОБСЄ продовжує називати конфлікт в Україні "внутрішнім", сподіваючись відволікти увагу від того, що Росія розпочала конфлікт, займається його ескалацією та підбурюванням. Про це у своїй промові на засіданні постійної ради ОБСЄ у четвер заявив посол США в цій організації Джеймс Гілмор.

"Це не громадянська війна. Це підбурюваний Росією конфлікт, через який страждають мільйони людей, - йдеться в заяві Гілмора. – Лише коли Росія буде готова продемонструвати таку ж політичну волю, як і президент Зеленський, ми можемо очікувати на справжній прогрес у мирному вирішенні, у відповідності до Гельсінського заключного акту".

Посол США також висловив жаль через те, що Тристороння контактна група на зустрічі минулого тижня не досягла прогресу із питання припинення вогню, або розведення сил.

Делегація США наголосила на впливі конфлікту на цивільне населення, відзначивши, що минулого тижня Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше 5000 порушень режиму припинення вогню. 12-річний хлопчик зазнав поранень, коли вибухнув пристрій, який хлопчик знайшов біля своєї оселі і приніс додому. За один день зазнало поранень десять українських військовослужбовців, йдеться в повідомленні.

Гілмор також відзначив занепокоєння США стосовно обмеження діяльності спостережної місії ОБСЄ на території, яку контролюють керовані Росією сили, погіршення гуманітарної ситуації в Криму, зростання обмежень релігійних свобод та утисків преси на півострові.

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