США анонсували санкції проти корупціонерів, серед яких можуть бути і українці

Сполучені Штати готуються оголосити нові санкції проти корупціонерів і імена деяких з них українці можуть впізнати. Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Як вона заявила, ці санкції будуть оголошені на саміті 9 грудня, який проведуь Сполучені Штати і на який запрошена Україна.

Ви декого зі списку цих осіб впізнаєте



"О 5:30 сьогодні буде важливе оголошення - про санкції США, які показують нашу рішучість притягати до відповідальності корумпованих осіб. Ви декого зі списку цих осіб впізнаєте", - сказала Квін.

Виступаючи на конференції "Сім років антикорупційної реформи в Україні", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, тимчасова повірена у справах США закликала також до кінця нинішнього року обрати нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Ми закликаємо без зволікань призначити нового керівника САП



"Ми закликаємо без зволікань призначити нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено", - сказала Крістіна Квін.

За її словами, Сполучені Штати вітають поступ у процесі добору кандидатури спеціального антикорупційного прокурора, що відбувся після чималих затримок. Як наголосила Квін, САП відіграє критично важливу роль у притягненні корупціонерів до відповідальності і має вплив на всі антикорупційні справи в Україні.

Виступаючи на конференції, тимчасова повірена у справах США відзначила прогрес у боротьбі з корупцією, якого досягла Україна після Революції Гідності. Як вона згадала, за 7 років було створено низку антикорупційних органів: НАБУ, НАЗК, ВАКС, САП.

Я пишаюся тим, що США змогли допомогти у створенні деяких із цих відомств



"Я пишаюся тим, що США змогли допомогти у створенні деяких із цих відомств. І ми продовжуємо надавати допомогу в цьому напрямку і сьогодні", - сказала Квін.

Як вона нагадала, НАЗК щороку отримує понад 800 тисяч електронних декларацій посадовців; НАБУ повертає мільярди гривень до бюджету і відкриває кримінальні провадження щодо впливових олігархів, зокрема, Коломойського і Медведчука; ВАКС притягає до відповідальності корумпованих суддів.

Нова антикорупційна архітектура змінила Україну



За словами Квін, "Нова антикорупційна архітектура змінила Україну".

Керівниця посольства США звернулася також до українського парламенту із закликом ухвалити національну антикорупційну стратегію.

Нагадаємо: 2 грудня посли країн "Великої сімки" закликали Україну без зволікань обрати незалежного очільника САП.

Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. Екс-очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року, і відтоді триває конкурс на зайняття цієї посади.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця нинішнього року.

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