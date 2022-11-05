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- Голос Америки
"Відчутно допоможуть на полі бою". Україна отримає 90 осучаснених танків Т72-В
Україна отримає 90 осучаснених такнів Т72-В, завдяки партнерству США, Нідерландів та Чехії, заявили в Пентагоні.
Координація поставок відбувалась під час засідань міжнародної Контактної групи з оборони України, а модернізація танків проводитиметься в Чехії.
Танки оснащено сучасною оптикою, засобами зв'язку та бронею. "Це будуть найбільш технічно просунуті танки на полі бою", - сказала в п'ятницю речниця Пентагону Сабіта Сінгх.
США нададуть Україні 45 оновлених танків Т72-В в рамках нового пакету оборонної допомоги обсягом 400 млн дол. Ще 45 танків нададуть Україні Нідерланди, за підтримки Міністерства оборони Чехії та у співпраці з чеською промисловістю, йдеться в повідомленні американського оборонного відомства.
Перша партія цих танків надійде до України до кінця грудня, а решта - в 2023 році.
В Пентагоні сподіваються, що ці танки відчутно допоможуть на полі бою, заявила Сінгх.
Раніше країни НАТО надавали Україні сотні старих танків T-72, пишуть американські ЗМІ.
Україна зверталась до Заходу із запитом про отримання нових сучасних танків, однак таких поставок поки немає. Сінгх вказала на витратність надання та введення у застосування американських танків Abrams а також обмеження у строках, через те, що українських військових, які звикли працювати з радянськими моделями танків, потрібно буде навчати.
"Стосовно того, чому ми не надаємо нові американські танки - введення нового бойового танку дуже витратне, а щодо строків - це буде велика операція для українських сил. Тому ми продовжуємо консультуватись із нашми союзниками та партнерами, щоб оцінити здатність надавати західні броньовані платформи, але ці танки, ми вважаємо, відчутно допоможуть на полі бою".
Як повідомляв Голос Америки, новий пакет оборонної допомоги США, оголошений в п'ятницю включає:
- фінансування модернізації ракет ППО Hawk для включення до майбутніх пакетів в рамках президентських повноважень,
- 45 відремонтованих танків T-72 з передовою оптичною системою зв’язку і комплекти броні,
- 1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost,
- 40 броньованих річкових катерів,
- фінансування для модернізації 250 броньованих машин M1117,
- тактичні безпечні системи зв’язку та системи спостереження,
- фінансування для обслуговування та підтримки.
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- Голос Америки
Іран уперше визнав, що продавав дрони Росії, але «за кілька місяців до початку війни в Україні»
Уряд Ірану вперше визнав, що відправив безпілотники до Росії ще за кілька місяців до початку її вторгнення в Україну, повідомляє низка західних видань.
Виступаючи перед журналістами у Тегерані у суботу, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран «надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», повідомляє американська телекомпанія CNN. Раніше Тегеран заперечував, він постачав Росії зброю для використання в Україні, казав, що «не робив і не буде» цього робити.
«Деякі країни Заходу звинуватили Іран у допомозі у війні в Україні, начебто він надавав Росії безпілотники та ракети. Частина щодо ракет абсолютно неправильна. Частина про безпілотники правильна, ми дійсно надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», – сказав Амірабдоллахян.
Як повідомляє агентство Reuters, минулого місяця двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили у розмові з агентством, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу «земля-земля» на додаток до додаткових безпілотників.
Телекомпанія CNN повідомила з посиланням на посадовця неназваної західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану, що Іран готується відправити більше ударних безпілотників разом із балістичними ракетами малої дальності «земля-земля» до Росії для використання у війні проти України.
За даними, які наводить CNN, цитуючи офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні.
Як повімляв «Голос Америки», координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не виключають введення додаткових санкцій щодо Ірану через продаж Тегераном дронів Росії для війни в Україні.
Ізраїль занепокоєний військовою співпрацею Москви і Тегерана
Ізраїльська газета Jerusalem Post повідомила про те, українські розслідувачі, пов’язані з українськими силами спеціальних операцій, з’ясували маршрут, яким Іран доставляв свої безпілотники до Росії. Газета каже, що у звіті, опублікованому в четвер веб-сайтом Спротив, повідомляється, що для переправлення дронів Іран використовує чотири авіакомпанії, три з яких є державними та одна пов’язана з іранським режимом, а також морські судна компаній пов’язаних з режимом аятолл. Частина дронів у розібраному стані, згідно зі звітом, переправляється через Каспійське море.
Ізраїль, який протягом тривалого часу веде неоголошену війну з Іраном на Близькому Сході, намагався триматися нейтралітету щодо війни Росії проти України, але повідомлення про постачання Тегераном, який заприсягався знищити єврейську державу, безпілотників та ракет до Росії, збільшили тиск на ізраїльський уряд, щоб він підтримав Україну, пише ізраїльська преса.
Україна стверджує, що збиває зростаючу кількість іранських дронів
Як повідомляє Rеuters з посиланням на офіційне іранське інформаційне агентство IRNA, Амірабдоллахян сказав, що Тегеран і Київ домовилися обговорити звинувачення щодо використання іранських безпілотників в Україні два тижні тому, але українці не з’явилися на домовлену зустріч.
Останніми тижнями Україна повідомила про зростання кількості російських нападів на життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури за допомогою безпілотників. Росія заперечує використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 для нападу на українські електростанції, дамби та інші цивільні об’єкти.
У п’ятницю, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що зенітно-ракетні сили збили на півдні України вісім безпілотників іранського виробництва.
У своєму нічному зверненні він також повідомив, що підрозділи південного і центрального авіаційного командування збили дві крилаті ракети "Калібр", запущені з кораблів Чорноморського флоту Росії.
Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.
- Голос Америки
Байден, Трамп та Обама їдуть до Пенсильванії, щоб підтримати кандидатів на виборах
В суботу президент США Джо Байден та колишні президенти США Барак Обама та Дональд Трамп візьмуть участь в передвиборчих подіях в американському штаті Пенсильванія.
У вівторок у США відбудуться вибори до Конгресу, на яких вирішиться те, яка партія отримає більшість в американському парламенті.
Байден та Обама виступатимуть на підтримку кандидата в губернатори Джоша Шапіро а також кандидата в Сенат від Демократичної партії Джона Феттермана.
Дональд Трамп підтримає кандидата від Республіканскої партії Дага Мастріано на посаду губернатора штату а також кандидата-республіканця в Сенат Мехмета Оза.
Вибори в штаті, де рівень підтримки як республіканців, так і демократів практично однаковий, можуть стати вирішальними щодо того, яка партія виборе більшість в американському Сенаті.
Опитування, проведене наприкінці тижня The Hill та Emerson College показало, що республіканець Оз має незначну перевагу, над кандидатом від демократів Феттерманом, що дає надію республіканцям отримати більшість в Сенаті.
Наразі в Сенаті 50 сенаторів-демократів та 50 сенатрів-республіканців. Більшість демократам забезпечує голос віце-прем'єрки Камали Гарріс, яка має право голосувати, якщо голоси сенаторів розподіляються порівну.
- Голос Америки
Байден: Росії складно забезпечувати військо
Росії важко виробляти нову зброю для війська, через обмежений доступ до необхідних матеріалів. Про це президент США Джо Байден заявив у п'ятницю у своєму виступі на підприємстві супутникового зв'язку Viasat в Каліфорнії.
"Одна з причин, чому у Росії складнощі - і я не буду детально про це говорити, бо це забере забагато часу - складнощі в постачанні свого війська, бо ми не були неефективними в тому, щоб у них виникли складнощі в виробництві своєї [зброї]", - заявив Байден.
Байден наголосив на важливості виробництва мікрочипів для національної безпеки та оборони і відзначив успіхи своєї адміністрації в створенні виробництва мікрочипів у США.
Він вказав на прийнятий за ініціативи його адміністрації CHIPS and Science, який передбачає виділення 52 мільярдів доларів на розвиток наукових досліджень а також виробництво мікропроцесорів, що має забезпечити США необхідними технологіями навіть попри можливі зриви глобального постачання, або такі події, як пандемія.
"Сполучені Штати мають вести за собою світ у виробництві цих сучасних чипів. Цей закон саме про це, а також про науку", - додав Байден.
Виробництво мікрочіпів є питанням національної безпеки, зауважив президент США. Він заявив, що раніше, через нестачу чипів, США було складно постачати Україні "Джавеліни".
"Ми мали проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чипів", - сказав Байден, який раніше цього року відвідував завод з виробництва "Джавелінів" в американському штаті Алабама.
"Ми надсилали їм [українцям] "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститись від брутальної та неспровокованої війни Путіна", - додав він.
Байден відвідав Каліфорнію в четвер та п'ятницю, за декілька днів перед проміжними виборами до американського Конгресу. В штаті Байден підтримав кандидата від Демократичної партії Майка Левіна, який бореться за місце в Конгресі проти кандидата-республіканця Браяна Маріотта.
Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати снаряди Україні
ЦЮРІХ, 3 листопада (Reuters) – Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені в Швейцарії боєприпаси в Україну, заявив уряд у четвер, вказавши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.
Минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на постачання 12 400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.
Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін відповів так само, як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.
«Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті», - заявив уряд.
“Оскільки правова ситуація не змінилась, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе”, - додали в заяві.
35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.
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