"Відчутно допоможуть на полі бою". Україна отримає 90 осучаснених танків Т72-В

Уряд Ірану вперше визнав, що відправив безпілотники до Росії ще за кілька місяців до початку її вторгнення в Україну, повідомляє низка західних видань.

Виступаючи перед журналістами у Тегерані у суботу, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран «надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», повідомляє американська телекомпанія CNN. Раніше Тегеран заперечував, він постачав Росії зброю для використання в Україні, казав, що «не робив і не буде» цього робити.

«Деякі країни Заходу звинуватили Іран у допомозі у війні в Україні, начебто він надавав Росії безпілотники та ракети. Частина щодо ракет абсолютно неправильна. Частина про безпілотники правильна, ми дійсно надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», – сказав Амірабдоллахян.

Як повідомляє агентство Reuters, минулого місяця двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили у розмові з агентством, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу «земля-земля» на додаток до додаткових безпілотників.

Телекомпанія CNN повідомила з посиланням на посадовця неназваної західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану, що Іран готується відправити більше ударних безпілотників разом із балістичними ракетами малої дальності «земля-земля» до Росії для використання у війні проти України.

За даними, які наводить CNN, цитуючи офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні.

Як повімляв «Голос Америки», координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не виключають введення додаткових санкцій щодо Ірану через продаж Тегераном дронів Росії для війни в Україні.

Ізраїль занепокоєний військовою співпрацею Москви і Тегерана

Ізраїльська газета Jerusalem Post повідомила про те, українські розслідувачі, пов’язані з українськими силами спеціальних операцій, з’ясували маршрут, яким Іран доставляв свої безпілотники до Росії. Газета каже, що у звіті, опублікованому в четвер веб-сайтом Спротив, повідомляється, що для переправлення дронів Іран використовує чотири авіакомпанії, три з яких є державними та одна пов’язана з іранським режимом, а також морські судна компаній пов’язаних з режимом аятолл. Частина дронів у розібраному стані, згідно зі звітом, переправляється через Каспійське море.

Ізраїль, який протягом тривалого часу веде неоголошену війну з Іраном на Близькому Сході, намагався триматися нейтралітету щодо війни Росії проти України, але повідомлення про постачання Тегераном, який заприсягався знищити єврейську державу, безпілотників та ракет до Росії, збільшили тиск на ізраїльський уряд, щоб він підтримав Україну, пише ізраїльська преса.

Україна стверджує, що збиває зростаючу кількість іранських дронів

Як повідомляє Rеuters з посиланням на офіційне іранське інформаційне агентство IRNA, Амірабдоллахян сказав, що Тегеран і Київ домовилися обговорити звинувачення щодо використання іранських безпілотників в Україні два тижні тому, але українці не з’явилися на домовлену зустріч.

Останніми тижнями Україна повідомила про зростання кількості російських нападів на життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури за допомогою безпілотників. Росія заперечує використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 для нападу на українські електростанції, дамби та інші цивільні об’єкти.

У п’ятницю, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що зенітно-ракетні сили збили на півдні України вісім безпілотників іранського виробництва.

У своєму нічному зверненні він також повідомив, що підрозділи південного і центрального авіаційного командування збили дві крилаті ракети "Калібр", запущені з кораблів Чорноморського флоту Росії.

Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.