Росія навмисно цілиться по цивільних об’єктах. Реакції на ракетну атаку в Одесі

Україна звернулася до Польського головування в ОБСЄ з проханням скликати спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України. Як повідомляє агентство «Укрінформ», з таким проханням до Польщі, яка нині головує в ОБСЄ звернувся Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

«У зв’язку з черговою ракетною атакою РФ на цивільні об’єкти в Одеській області, Постпредство України звернулося до Польського головування з ініціативою про скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України», - заявив Цимбалюк.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет і російські ракетні удари підкреслюють важливість надання Україні оборонної підтримки країнами Заходу.

У ніч проти 1 липня російські війська здійснили серію ракетних ударів в районі Одеси. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», трьома ракетами Х-22 російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря. Внаслідок враження багатоквартирного будинку і бази відпочинку загинуло щонайменше 20 осіб. За повідомленням рятувальної служби, 16 осіб загинуло в житловому будинку та чотири – на базі відпочинку, з них одна дитина, поранено 38 осіб, з них шестеро дітей.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нічний напад на Одеську область «війною проти цивільних» з боку «терористичної держави Росії». У своєму повідомленні у твітері він закликав партнерів якнайшвидше надати Україні засоби захисту від побідних нападів.

«Терористична держава Росія продовжує свою війну проти цивільних у нічному ударі по Одеській області, вбиваючи десятки, в тому числі дітей. Я закликаю партнерів надати Україні сучасні системи протиракетної оборони якомога швидше», – написав Кулеба у твітері.

Посолка Великої Британії в Україні також зробила заяву про те, що Росія не випадково обстрілює житлові квартали.

«У два житлових будинки та базу відпочинку в Одеській області вчора влучили ті ж снарядами, що й у ТРЦ Кременчука. Ймовірно 18 загиблих, включаючи 2 дітей. Не обманюймо себе, що Росія не навмисно націлюється на цивільних під час цього вторгнення», – написала британська дипломатка.

Two residential buildings and a recreation centre in Odesa region hit yesterday, reportedly by the same type of missile that hit the Kremenchuk mall. Apparently 18 dead inc 2 children. Let’s not fool ourselves that 🇷🇺 isn’t deliberately targeting civilians in this invasion. pic.twitter.com/AJH5HDgxdW

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 1, 2022