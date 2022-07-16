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Оксана Маркарова: такого рівня взаємної прозорості зі США, як зараз, я не памʼятаю ніколи
“Наразі для нас пріоритет - надання безпекової допомоги Україні, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”. Так відповіли в Білому домі на запитання Голосу Америки про те, яким є статус програми ленд-лізу для України. Українська служба ГА детальніше розпитала про це в посолки України в США Оксани Маркарової. Зокрема йшлося про те, коли запрацює програма ленд-лізу, та як Україна забезпечує нагляд за поставками та використанням американської військової допомоги.
За словами диломатки, наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.
Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програмою президентських повноважень. Ці кошти передбачено рішенням Конгресу. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, де передбачено кошти на оборонну допомогу та супутні витрати.
“Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми”, - каже Оксана Маркарова.
Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти в інших програм.Оксана Маркарова, посолка України в США
“Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти з інших програм. Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу”, - пояснює посолка України в Сполучених Штатах.
Кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні. Однак Оксана Маркарова обережно припускає, що вони можуть вичерпатись і до цього.
“Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити”, - каже дипломатка.
За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобільній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.
“В нас є потреба і в протитанкових засобах, і в засобах для розмінування, і в пальному, і в запчастинах… Координація відбувається і на рівні голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова, і на рівні генерала Залужного та його колеги генерала Марка Міллі. Але така сама координація відбувається фактично на кожному рівні співпраці. І можу сказати, що Пентагон досить гнучко реагує на наші потреби”.
Нещодавно окремі американські законодавці - зокрема конгресвумен Вікторія Спартц, висловили стурбованість щодо нагляду за поставками американської зброї в Україну.
Оксана Маркарова каже - цілком розуміє такі занепокоєння, оскільки США виділяють Україні величезні суми із коштів платників податків. За її словми, зі свого боку Україна робить усе можливе, аби забпезпечити максимальну прозорість та звітність.
Такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку.Оксана Маркарова, посолка України в США
“Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку”, - каже Маркарова.
“Те, що в такій складній ситуації нам вдається разом з партнерами настільки ефективно та чітко не лише доставляти зброю до наших кордонів, але й перевозити її через кордон і розвозити - це велика заслуга”, - вважає дипломатка.
Вона каже, що Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном та Білим домом, українська влада постійно інформує також і Конгрес.
“Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк”.
Маркарова каже, що Україна використовує фінансову допомогу США для бюджету здебільшого на військові видатки. Із невійськових, за її словами, йдеться про пенсії, виплати медикам, зарплати вчителям та ін.
“Коли йдеться про зброю - то ми дуже чітко ведемо обмін інформацією. І зі свого боку неодноразово заявляли, що ми готові нашим партнерам - не лише США - показувати усе на місцях в Україні”, - каже Оксана Маркарова.
Вона переконана, що належна прозорість є в спільних інтересах України та США: “За українською стороною тут точно затримки не буде. Ми вдячні нашим партнерам за всю допомогу, яка надається - і розуміємо, що прозорість у використанні - це запорука того, щоб ця допомога продовжувала надаватись”.
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- Голос Америки
Байден у Саудівській Аравії згадав про вбивство журналіста Хашкоджі
Візит до Саудівської Аравії, який завершує чотириденне турне президента США Джо Байдена країнами Близького Сходу, оглядачі називають моментом, який створює особистий виклик для президента. Адже ще під час своєї передвиборчої кампанії в листопаді 2019 року тоді ще кандидат на посаду президента Байден обіцяв зробити все, для того щоб ізолювати спадкоємця саудівського трону – принца Мухаммеда бін Салмана.
Члена королівської родини пов'язували із жорстоким вбивством в посольстві цієї держави у Туреччині Джамаля Хашкоджі, саудівського дисидента та колумніста газети The Washington Post у 2018 році, який постійно жив у Сполучених Штатах. Уряд Саудівської Аравії неодноразово відкидав ці звинувачення, зауважуючи, що винні у цьому вбивстві були покарані.
Коли Байден у п’ятницю прибув до Джидди, що є другим за величиною містом в країні і вважається її «економічною столицею», він взяв участь у офіційній зустрічі з королем Саудівської Аравії Бін Салманом. Враховуючи погіршення стану здоров’я короля, робочу зустріч проводив його син і спадкоємець. Говорячи з журналістами після першої зустрічі з принцом Мухаммедом, Джозеф Байден сказав, що порушував питання Хашкоджі.
«Я порушив це питання на початку зустрічі, чітко давши зрозуміти, що я думав про це в той час, і що я думаю про це зараз. Я чітко висловив свою точку зору. Я дуже прямо сказав, що для американського президента мовчання щодо прав людини суперечить тому, ким ми є і ким є я. Я завжди буду відстоювати наші цінності», – сказав Байден.
У відповідь на запитання репортера про те, як відреагував принц, Байден сказав: «Він по суті сказав, що не несе особистої відповідальності за це. Я вказав, що думаю, що він несе».
Ціни на нафту, санкції щодо Росії, зростання впливу Китаю – в центрі уваги Вашингтона
Поїздка відбувається на тлі високих цін на бензин та інфляції в США, які Байден частково пов'язує із вторгненням Росії в Україну. Дорожче паливо частково призвело і до рекордного за останні 40 років зростання інфляції в США – понад 9% у червні. Для Байдена це є важливим внутрішньо політичним питанням, адже на проміжних виборах у листопаді його партія змагатиметься за місця в Конгресі. Демократи виборюватимуть у республіканців всі 435 місць у Палаті представників і 35 із 100 місць у Сенаті.
Я зроблю все, що в моїх силах для того, щоб збільшити постачання нафти до СШАДжо Байден
Нова політична та економічна реальність, яка утворилася через широкомасштабний напад Росії на Україну прискорила зростання цін на енергоностії, передусім нафту.
«Я зроблю все, що в моїх силах для того, щоб збільшити постачання нафти до США», – сказав презвидент Байден у своєму першому виступі для преси у Саудівській Аравії.
Як зауважує CNN, офіційні особи Білого дому усвідомлювали, що адміністрацію жорстко критикуватимуть за зустріч із саудівським принцом, навіть члени власної партії Байдена, але вирішили піти на цю зустріч, оскільки вважають, що для просування інтересів США працювати з Саудівською Аравією набагато легше, ніж без них.
«Президент вирішив, що ця поїздка варта політичних втрат, якщо вона дозволить протистояти китайському впливу, домогтися додаткового видобутку нафти та заохотити тісніші зв'язки з Ізраїлем», – пише газета New York Times.
Газета нагадує, що в інших випадках, наприклад з Кубою та Венесуелою, Байден наголошував, що його «адміністрація робить демократію та повагу до прав людини першорядним фактором у спілкуванні з лідерами інших країн».
Але Саудівська Аравія може стати важливим союзником США у справі обмеження цін на нафту. Останніми місяцями, коли на російську нафту наклали санкції західні країни, Саудівська Аравія, найбільший у світі виробник нафти подвоїла імпорт російської нафти. За даними, які опрацювало агентство Reuters, Саудівська Аравія імпортувала 647 тисяч тонн російської нафти з квітня по червень.
Як пояснює видання Business Insider, закупівля нафти в Росії дозволяє Саудівській Аравії звільнити власний експорт нафти, щоб отримати прибуток від рекордно високих цін на міжнародному ринку.
Очікується, що Байден закликатиме уряд Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, намагаючись стримати стрімке зростання цін. Як зуаважували американські офіційні особи наперердодні, США високо оцінили плани Саудівської Аравії «підтримати баланс світового ринку нафти для сталого економічного зростання». Телекомпанія CNN з посиланням на представника Білого дому пише, що цей крок призведе до зниження ціни найближчими тижнями. При цьому, президент та інші офіційні особи відкидають припущення, що багаті запаси нафти в Саудівській Аравії є ключовою мотивацію для поїздки.
Як пише CNN, робочий візит Байдена розглядається як шанс перезавантажити стосунки, і жодних чітких заяв про збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією не очікується відразу після того, як Байден покине країну.
Просування технологій 5G і 6G, перемир’я в Ємені, співпраця в медичній сфері
У плані візиту є підписання меморандуму про співпрацю щодо технологій 5G і 6G, які США просувають по всьому світу, а також у сфері екологічно чистої енергії, куди планують інвестувати свої гроші саудити, у медичній сфері. Окремо планується підписання угоди про кібербезпеку, згідно з якою дві країни обмінюватимуться досівдом та інформацією про загрози, а також співпрацюватимуть у дослідженні космосу.
Крім цього, президент Байден, як очікується, вітатиме зусилля Саудівської Аравії щодо перемир’я в Ємені, що «допоможе полегшити страждання жителів країни».
За словами офіційного представника Білого дому, на якого посилається CNN, Байден також привітав зусилля Саудівської Аравії щодо зміцнення відносин з Іраком, зокрема у сфері енергетики. США вітають плани приєднання Іраку до електромереж Саудівської Аравії та інших країна Ради співробітництва Перської затоки, сказав чиновник.
У матеріалі використовувалися повідомлення CNN, New York Times, Reuters, Business Insider.
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