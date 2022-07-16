Оксана Маркарова: такого рівня взаємної прозорості зі США, як зараз, я не памʼятаю ніколи

“Наразі для нас пріоритет - надання безпекової допомоги Україні, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”. Так відповіли в Білому домі на запитання Голосу Америки про те, яким є статус програми ленд-лізу для України. Українська служба ГА детальніше розпитала про це в посолки України в США Оксани Маркарової. Зокрема йшлося про те, коли запрацює програма ленд-лізу, та як Україна забезпечує нагляд за поставками та використанням американської військової допомоги.

За словами диломатки, наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.

Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програмою президентських повноважень. Ці кошти передбачено рішенням Конгресу. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, де передбачено кошти на оборонну допомогу та супутні витрати.

“Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми”, - каже Оксана Маркарова.

Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти в інших програм.

“Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти з інших програм. Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу”, - пояснює посолка України в Сполучених Штатах.

Кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні. Однак Оксана Маркарова обережно припускає, що вони можуть вичерпатись і до цього.

“Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити”, - каже дипломатка.

За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобільній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.

“В нас є потреба і в протитанкових засобах, і в засобах для розмінування, і в пальному, і в запчастинах… Координація відбувається і на рівні голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова, і на рівні генерала Залужного та його колеги генерала Марка Міллі. Але така сама координація відбувається фактично на кожному рівні співпраці. І можу сказати, що Пентагон досить гнучко реагує на наші потреби”.

Нещодавно окремі американські законодавці - зокрема конгресвумен Вікторія Спартц, висловили стурбованість щодо нагляду за поставками американської зброї в Україну.

Оксана Маркарова каже - цілком розуміє такі занепокоєння, оскільки США виділяють Україні величезні суми із коштів платників податків. За її словми, зі свого боку Україна робить усе можливе, аби забпезпечити максимальну прозорість та звітність.

Такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку.

“Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не памʼятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку”, - каже Маркарова.

“Те, що в такій складній ситуації нам вдається разом з партнерами настільки ефективно та чітко не лише доставляти зброю до наших кордонів, але й перевозити її через кордон і розвозити - це велика заслуга”, - вважає дипломатка.

Вона каже, що Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном та Білим домом, українська влада постійно інформує також і Конгрес.

“Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк”.

Маркарова каже, що Україна використовує фінансову допомогу США для бюджету здебільшого на військові видатки. Із невійськових, за її словами, йдеться про пенсії, виплати медикам, зарплати вчителям та ін.

“Коли йдеться про зброю - то ми дуже чітко ведемо обмін інформацією. І зі свого боку неодноразово заявляли, що ми готові нашим партнерам - не лише США - показувати усе на місцях в Україні”, - каже Оксана Маркарова.

Вона переконана, що належна прозорість є в спільних інтересах України та США: “За українською стороною тут точно затримки не буде. Ми вдячні нашим партнерам за всю допомогу, яка надається - і розуміємо, що прозорість у використанні - це запорука того, щоб ця допомога продовжувала надаватись”.