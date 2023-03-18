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Окупанти-«побратими»: Росія неправдиво заперечує подібність між своїм вторгненням в Україну та вторгненням нацистської Німеччини в Норвегію
МЗС Росії цього місяця засудило посла США в Норвегії Марка Натансона за те, що він порівняв вторгнення Росії в Україну в 2022 році з вторгненням Німеччини в Норвегію у 1940 році. Натомість проект Голосу Америки Polygraph.info навів факти, що свідчать про подібність між двома вторгненнями.
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Натансон висловив свої міркування 1 березня на Kirkenes Conference – міжнародній конференції з питань співпраці в Баренцевому регіоні, яка щорічно проводиться у Норвегії. Він сказав: «Неспровоковане вторгнення Путіна в Україну… нагадує мені ще одну подію у світовій історії. 9 квітня 1940 року Гітлер розпочав неспровоковане вторгнення до Норвегії 82 роки тому».
На це порівняння прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила: «В кулуарах конференції він зробив абсолютно блюзнірські та образливі висловлювання про Росію та керівництво нашої країни. Він порівняв “спеціальну військову” операцію Росії в Україні з… гітлерівським вторгненням до Норвегії в 1940 році”… Це приклад більш ніж просто політичного хамства, це крайнє невігластво та блюзнірство».
Захарова помиляється, стверджує Поліграф: і вторгнення гітлерівської Німеччини в Норвегію в 1940 році, і вторгнення путінської Росії в Україну в 2022 році насправді були актами неспровокованої агресії проти суверенних держав.
Ось деякі подібності між двома вторгненнями.
Агресор вторгся з кількох напрямків і висадив війська під столицею
9 квітня 1940 року Німеччина напала на Норвегію з півдня, заходу та північного заходу. Передові загони німецьких військ зайняли шість великих норвезьких портів, від столиці Осло на північ до Нарвіка. «У той же час один парашутний батальйон (перший в історії, задіяний у війні) зайняв аеродроми Осло і Ставангера, а 800 оперативних літаків викликали страх у норвезького населення», — писала Британська енциклопедія.
Вермахт, збройні сили Німеччини, планував швидко перемогти норвезьких захисників, перш ніж вдасться організувати опір.
24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну з півночі, сходу та півдня. У той же час елітний російський десантний підрозділ намагався захопити аеропорт Гостомель, розташований за 10 кілометрів від Києва. Російські повітрянодесантні війска мали намір штурмувати столицю та захопити резиденцію уряду «не пізніше вечора суботи, 26 лютого 2022 року».
Російська армія планувала захопити Київ за лічені дні, повідомляє The New York Times:
«Плани вторгнення Росії, отримані The New York Times, показують, що військові розраховували пробігти сотні миль через Україну та перемогти протягом кількох днів. Офіцерам наказали пакувати парадну форму та медалі напередодні військових парадів у столиці України Києві».
Окупанти прийшли як «побратими»
У 1940 році німецькі війська, які окупували Норвегію, заявили, що норвежці та німці мають особливі зв’язки як скандинавські брати. Деспіна Стратігакос, проректор і професор архітектури в Університеті Баффало висловила це так:
«Нацисти вважали вторгнення до Норвегії поверненням додому: вони стверджували, що німці походять з Півночі і нарешті повертаються, роблячи землю знову своєю».
З початку російсько-українського конфлікту в 2014 році російські офіційні особи та пропаганда неодноразово заявляли, що Київ є “просто російським містом”, що українці були штучно створені всередині російського народу, і що українці та росіяни є братами або навіть одним народом, як заявив у липні 2021 року Путін заявив:
«Я казав, що росіяни й українці — це один народ, єдине ціле. Ці слова не були зумовлені якимись короткостроковими міркуваннями чи поточним політичним контекстом. Це те, що я неодноразово говорив і у що твердо вірю».
На агресора чекав місцевий колаборант
Відкун Квіслінг, норвезький фашист і засновник партії «Національний союз», чекав прибуття німецьких військових до Норвегії. Як розповідала Британська енциклопедія, «на зустрічі з Адольфом Гітлером у грудні 1939 року Квіслінг закликав до німецької окупації Норвегії. Після німецького вторгнення у квітні 1940 року він проголосив себе главою уряду».
Згодом Квіслінг був «маріонетковим лідером» окупаційного уряду Німеччини. У лютому 1942 року він був призначений «міністром-президентом» при німецькому рейхскомісарі Йозефі Тербовені. Відтоді «квіслінг» стало означати «зрадник» або «колабораціоніст».
В Україні Віктор Медведчук, лідер української проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) і особистий друг президента Владіміра Путіна чекав російських військ у Києві.
“Українська правда” написала минулого місяця: “Ще за місяць до російського вторгнення один впливовий член ОПЗЖ, здається, жартував, що Медведчук “просто чекає на Путіна”.
Федір Веніславський, представник президента України в Конституційному суді країни, у квітні 2022 року заявив, що Медведчук мав би стати маріонетковим президентом України в разі успіху очікуваного блискавичного російського вторгнення.
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118 000 уже приїхали до США за програмою для українців U4U. Найбільше спонсорів - у Нью-Йорку, Іллінойсі, Каліфорнії, подано 216 тисяч заяв
За безпрецедентною програмою Єднання заради України (Uniting for Ukraine), спеціально розробленою у США для українців під час війни, до США вже приїхали понад 118 000 українців.
Окрім того, ще близько 25 000 українців потрапили до США на початку вторгнення Росії до України у 2022, перейшовши сухопутний американський кордон з боку Мексики.
Такі цифри наводить Reuters з посиланням на Міністерство національної безпеки США (DHS).
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Значні суспільні вигоди від перебування українців у США
Голос Америки повідомляв про продовження дії так званого гуманітарного “паролю”. Відповідне рішення було прийнято в США 13 березня цього року. Це було зроблено не лише через гуманітарні причини, тобто допомогу в порятунку від війни, але й через “значні суспільні вигоди”, - цитує видання CBS речника Міністерства національної безпеки США Анджело Ернандеса.
Правозахисники іммігрантів сподіваються отримати подібне продовження і для приблизно 77 000 афганців, які прибули до Сполучених Штатів у 2021 році в рамках виведення військ США з Афганістану, - інформує Reuters. До слова, двопартійна група членів Конгресу підготувала законопроект, що має на меті надати афганським евакуйованим особам право на постійне проживання в США. Однак цей документ - Afghan Adjustment Act - не отримав достатньої підтримки законодавців вд Республіканської партії, - пише CBS News.
Більшість українців хочуть повернутися в Україну, коли там припиняться бої.опитування ООН
Представники уряду США припускали, що більшість українців хочуть повернутися в Україну, коли там припиняться бої. Ті, хто бажає залишитися в США назавжди, повинні подати заяву на отримання притулку або інші імміграційні пільги, як-от сімейні грін-карти, щоб залишитися в США на законних підставах, пише CBS.
Uniting for Ukraine, оголошена як програма дворічного терміну дії, дає право фактично на один в'їзд до США. Голос Америки публікував поради юристів щодо того, як можна отримати дозвіл на багаторазовий перетин кордон у разі потреби виїзду з країни з подальшим поверненням до неї.
Американці з усіх 50 штатів хочуть “спонсорувати” 216 000 українців
Загалом з початку дії програми американці у всіх 50 штатах Америки, окрузі Колумбія та Пуерто-Ріко подали заявки на фінансування приїзду понад 216 000 українців, які покинули свої міста і села внаслідок російського вторгнення.
Щоб отримати дозвіл у рамках U4U українці, як відомо, повинні отримати запрошення від так званого спонсора, який вже перебуває в США та може надати підтвердження про фінансову спроможність прийняти переселенців.
З моменту створення наприкінці квітня 2022 року програма «Єднання заради України» викликала жвавий інтерес в США. Станом на лютий 2023 року Служба громадянства та імміграції США (USCIS) отримала 216 210 запитів на підтримку українських біженців від осіб, які проживають у 9766 містах, - такі дані ексклюзивно отримали журналісти CBS News.
Дві третини запитів на спонсорство надійшли з восьми штатів: Нью-Йорк (28 974), Іллінойс (26 191), Каліфорнія (24 776), Вашингтон (18 546), Флорида (14 463), Пенсильванія (12 177), Нью-Джерсі (11 395) і Огайо (7700).
Уряд отримав заявки на спонсорство від американців із понад 700 метрополій і міст.видання CBS NEWS на основі даних від USCIS
Понад половину заявок на спонсорство українців подали фізичні особи в 10 містах, у тому числі в Нью-Йорку (33 347), Чикаго (25 900) і Сіетлі (12 373). Але загалом уряд отримав заявки на спонсорство від американців із понад 700 метрополій і міст.
Найбільша програма приватного спонсорства біженців в історії США
Менш ніж за рік U4U стала найбільшою програмою приватного спонсорства біженців в історії США, - пише CBS. Хоча бенефіціари програми не є “біженцями” у юридичному розумінні. Хоча українці тікають від війни, але вони не мають статусу біженця в США, що давало б можливість отримати тут постійне місце проживання. Натомість їм було надано дозвіл жити та працювати в США протягом обмеженого часу.
Багато з тих, хто спонсорує українців, є членами української діаспори в США, які допомагають своїм рідним і друзям. Це відображає і карта, створена редакцією CBS. За посиланням можна переглянути цифри кожного із 50 штатів, що відображають, скільки заявок на спонсорство було подано його мешканцями.
U4U як модель в'їзду до США з усіх куточків світу
Адміністрація Байдена, стверджує CBS, наразі використовує Uniting for Ukraine як модель для зменшення незаконного перетину американського кордону. У січні було оголошено про намір дозволити щомісяця легально в'їжджати до США до 30 000 громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели – якщо американці погодяться спонсорувати їх прибуття і перебування.
Державний департамент США також вперше оприлюднив подібну ініціативу, яка дозволить групам американських громадян спонсорувати постійне переселення людей з усіх куточків світу за допомогою традиційної програми для біженців. Програма сподівається залучити 10 000 спонсорів у наступному році.
Офіційно високу активність програми U4U у США пояснюють тим, що, на відміну від інших етнічних груп, більшість українців мають намір повернутися додому після закінчення війни — це засвідчено офіційними опитуваннями, проведеними ООН.
Як повідомляв Голос Америки, щодо українців було схвалено загалом понад 19 000 заявок на отримання статусу тимчасового захисту TPS (Temporary Protected Status). Такими даними з Українською редакцією ГА поділилася Анна Сміт, виконавча директорка неприбуткової організації Ukraine Immigration Task Force, що працює для українців в США.
Наступного місяця Анна Сміт та її колеги-правозахисники братиму участь у вашингтонському саміті Ukraine Action Summit, де обмінюватимуться найуспішнішими практиками адвокації на підтримку українців.
Саміт та семінари триватимуть одночасно із засіданнями Конгресу США. Правозахисники сподіваються, що подія нагадає конгресменам, "що допомога Україні в самообороні є моральним імперативом і відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".
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"Це виправдано" - Байден про ордер на арешт Путіна
Президент США Джо Байден назвав виправданим ордер на арешт російського президента Путіна, який напередодні видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Байден підкреслив, що Путін скоїв воєнні злочини. Американський президент, однак, зауважив, що МКС має обмежене міжнародне визнання.
"Я вважаю, що це виправдано, - сказав Байден у п'ятницю, відповідаючи на питання журналіста щодо рішення МКС. - Але питання в тому, що це не визнано на міжнародному рівні, у нас теж. Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини".
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
В коментарі Українській редакції Голосу Америки, Дженніфер Трехан, професорка Нью-Йоркського університету, назвала рішення МКС "визначним днем для верховенства права, Міжнародного кримінального суду, захисту правди від сили".
Рішення означає, пояснила експертка, що "президент Путін стає ізгоєм і є сто двадцять три країни, члени статуту Міжнародного кримінального суду, які тепер зобов'язані його заарештувати, якщо він прибуде на їхню територію".
Міжнародна правозахисна організація Humar Rights Watch привітала рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за звинуваченням у примусовому вивезенні дітей з України.
У заяві організації ці ордери назвали “тривожним дзвінком” для інших потенційних злочинців.
«Це великий день для багатьох жертв злочинів, які скоюють російські війська в Україні з 2014 року. Завдяки цим ордерам на арешт Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна особою в розшуку і цим зробив перший крок, щоб покласти край безкарності, яка вже надто довго надихає злочинців у російській війні проти України. Ці ордери надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти серйозні злочини проти цивільних осіб або толерування серйозних злочинів проти цивільних може призвести до тюремної камери в Гаазі. Судові ордери є тривожним дзвінком для інших, які вчиняють зловживання або прикривають їх, що їхній день у суді може настати, незалежно від їхнього рангу чи посади», - заявив Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя в організації HRW.
Вейн Джордаш, юрист-міжнародник з прав людини та керуючий партнер Global Rights Compliance, заявив, що ці ордери на арешт є першим з багатьох, які будуть оголошені.
“Це важливий перший крок. Є розумні підстави вважати, що Путін несе відповідальність за ці воєнні злочини та багато інших. Молодці, МКС”, - написав він у Twitter.
А в коментарі виданню The Guardian Вейн Джордаш додав: “Протягом наступних кількох місяців з’явиться більше [ордерів на арешт]. Це свого роду попереджувальний постріл. Це прокурор тільки починає справу».
Відповідаючи на питання Голосу Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що це нове повідомлення і "нам потрібно буде вивчити його, перед тим, як коментувати". Він додав, що президент США Джо Байден "чітко заявляє, що ми хочемо забезпечити відповідальність Росії за звірства, воєнні злочини та злочини проти людяності, які вони коять всередині України проти народу України". Кірбі запевнив, що США продовжать допомагати міжнародним установам збирати та аналізувати свідчення.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель назвав рішення МКС "лише початком" притягнення Путіна до відповідальності.
"Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям", - вказав Боррель.
Генеральний прокурор України пояснив, що рішення МКС означає, що “за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів”. На своїй сторінці у Facebook, Костін назвав оголошення ордерів Путіну та Львовій-Беловій “історичним рішенням для України та всієї системи міжнародного права”.
“Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. [...] Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей, а також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії. Сьогоднішнє рішення – історичний крок, та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, - написав генпрокурор України Андрій Костін.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба також привітав рішення МКС: “Колеса справедливості обертаються: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове перевезення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини”.
Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній Командувач армією США в Європі, пише у Twitter, що ордер МКС на арешт Путіна може змінити підхід до Росії президента Китаю Сі Цзіньпіна, який планує відвідати російського президента наступного тижня.
“Заслужена слава для Путіна. Я впевнений, що це може вплинути на підхід Сі до свого «товариша» під час візиту. Ідеальний час [оголошення ордера]”, - сказав генерал Гертлінг.
Про те, що цей ордер може вплинути на російсько-китайські відносини, пише і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.
“Сьогоднішнє рішення МКС є важливим кроком для притягнення Путіна до відповідальності за злочинну депортацію українських дітей. Це вершина айсберга для притягнення Росії до відповідальності за війну. Такі лідери, як Сі з Китаю, наступного тижня потиснуть руку воєнному злочинцю, який полює на дітей”, - зазначив Кац на Twitter-сторінці.
У Росії швидко відреагували на оголошені ордери. Речниця російського МЗС назвала їх нікчемними. "Рішення Міжнародного кримінального суду не мають жодного значення для нашої країни, в тому числі з юридичної точки зору", - заявила Марія Захарова. Росія не визнає юрисдикцію МКС.
До роботи над статтею долучились Олексій Коваленко, Ірина Матвійчук
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