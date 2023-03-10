Проросійські мітинги в США китайська пропаганда називає «справжніми голосами» американського народу 

Проросійські мітинги в США, вимоги організаторів яких віддзеркалюють ключові наративи російської пропаганди, китайські інформаційні ресурси називають «справжніми голосами» американського народу. Дослідження про це опублікував проект Голосу Америки «Поліграф» під рубрикою “Введення в оману”.

Російські прапори, одяг з літерою “Z” як символ війни Росії в Україні, гасла на кшталт “Проти воєнної машини” та “Припиніть підштовхувати світ до Другої світової війни” - такі елементи мітингу у Вашингтоні, що відбувся 19 лютого, обговорює ведуча китайського державного каналу CGTN Лі Цзінцзін у своїй англомовній передачі “Talk it out” .

Багато з тих, хто виступав на мітингу, пише Поліграф, за повідомленнями, мають фінансові зв'язки з російською державою або є наймані працівниками російської держави, кажуть розслідувачі.

Наприклад, деякі спікери , у тому числі Гарленд Ніксон, Вятт Рід, Кріс Хеджес і Тара Рід працюють у російських державних телерадіокомпаніях, таких як Sputnik і RT, або регулярно співпрацюють з ними.

Моллі Конгер, журналістка, антифашистська дослідниця та активістка, яка відвідала мітинг, написала у Twitter, що “організовані угруповання тут більше проросійські, ніж антивоєнні”.

Натомість Лі Цзінцзін заявляє, що “основні західні ЗМІ насправді не повідомляють про це, а люди від США до Європи виходять на вулиці, щоб протестувати проти урядів, що розпалюють війну, і проти НАТО”.

3 березня ведуча взяла інтерв’ю у Ніка Брана, американського емігранта з Чилі та засновника, як пише Поліграф, маловідомого Руху за Народну партію .

Рух за Народну партію був одним з організаторів згаданого проросійського мітингу у Вашингтоні біля меморіалу Лінкольна. Крім того, серед організаторів - особи, які працюють на російські державні ЗМІ, - пише розслідувальник “Поліграфу”. Він також підкреслює, що мітингувальники назвали свій протест «Гнів проти військової машини», але звинуватили в агресії Росії в Україні Захід.

“Їхні вимоги віддзеркалюють ключові наративи російської пропаганди, включно з тим, що Сполучені Штати і НАТО повинні припинити підтримувати Україну”, - пише Поліграф.

Обговорюючи мітинг із Браною, Лі Цзінцзін каже, що “протестувальники хочуть надіслати чітке повідомлення розпалювачам війни: «Припиніть підштовхувати світ до Другої світової війни”.

Список вимог проросійських мітингів у Вашингтоні: “ні копійки більше за війну в Україні”, “домовитися про мир”, “зупиніть воєнну інфляцію”. Організатори на своєму сайті прямо звинувачують США у “розпалюванні війни в Україні шляхом державного перевороту”. Крім того, сайт протесту містить такі звинувачення: “США підірвали російські газопроводи до Європи, викликаючи енергетичний голод та деіндустріалізувавши”.

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Погрози третьої світової війни є регулярною темою для розмов Кремля, спрямованих на те , щоб налякати та обмежити підтримку Заходу для України, – нагадує Поліграф. “Російська медіа-пропаганда перетворюється на «страшну риторику», щоб залякати Захід”, - писало про цю ситуацію зокрема видання Nbcnews .

“Поліграф” пише, що китайський канал, висвітлюючи мітинг, показує маргінальні політичні угруповання і діячів, що стоять за мітингом Rage Against the War Machine як «справжні голоси» в американському суспільстві, чим свідомо вводить в оману аудиторію.

Крім того, розслідувальник наголошує, що “так званий «антивоєнний» мітинг виступав насамперед проти спроб Заходу допомогти Україні захиститися, а не проти російської агресії”.

А Брана під час виступу повторив тези Росії, включно з неправдивими заявами про те, що США організували державний переворот в Україні в 2014 році, що війна була спровокована розширенням НАТО, а також що «російська економіка почувається досить добре», незважаючи на «санкції, покликані покарати Росію за захист від розширення НАТО».

Мітинг привернув увагу маргінальних політичних ідеологій і рухів США, у тому числі послідовників Ліндона Ларуша, американського політичного активіста, що балотувався в президенти США. Дехто розмахував російськими чи радянськими прапорами та висловлював симпатії президенту Росії Володимиру Путіну та війні Росії проти України, пише Поліграф про сам мітинг.

Один з організаторів протесту, Центр політичних інновацій, «вибачився» за одного з своїх членів, який “махав російським прапором”. Центр написав у Twitter: «Ми не мали наміру неналежним чином нав’язувати нашу політику».

Члени цієї групи раніше одягали вбрання із символом «Z», який Росія використовує для демонстрації підтримки вторгнення в Україну.

Лібертаріанська партія, яка допомогла спонсорувати захід, зазначила , що «кілька спікерів зробили заяви, які прямо суперечать основній тезі заходу», а саме ті спікери, які висловили підтримку війни Росії проти України.

Наприклад, Джексон Хінкл, який себе назвав «MAGA комуністом», заявив, що підтримує «спеціальну військову операцію» Росії в Україні.

Ще одного запланованого спікера, Скотта Ріттера, зрештою було відкликано. Пов'язуваний із секс-скандалом колишній інспектор зі зброї ООН і постійний дописувач RT сказав, що він не є противником війни, і порівняв Україну зі «скаженим псом», якого потрібно застрелити.

Polygraph.info раніше спростовував такі неправдиві та/або оманливі заяви:

Докладніше: Революція Майдану в Україні не була переворотом

Докладніше: Поки Путін сурмить про імперські задуми щодо України, Китай неправдиво звинувачує Захід у війні

Докладніше: Щоб виправдати загрозу Україні, Росія рекламує фальшиві «обіцянки» НАТО

Докладніше: Путін перебільшив стійкість російської економіки

Наступний “антивоєнний мітинг” анонсовано на 18 березня, “щоб відзначити 20 років з моменту вторгнення США в Ірак і вимагати припинення нескінченних війн”. Організатори заявляють, що у Вашингтоні зберуться понад 200 організацій з вимогою “фінансувати потреби людей, а не військову машину”.

Як писав Голос Америки, інколи одиниці чи невеликі групи людей у, наприклад, у Лондоні приєднувалися до українських демонстрацій протии війни Росії із лозунгами «Ми тут стоїмо, бо нам зараз соромно, що ми росіяни», «Ми проти війни Росії в Україні». Але 53% росіян, опитаних в дні між 24 і 30 березня 2022 року, сказали, що вони «твердо підтримують», а ще 28% - «певною мірою підтримують» дії російської армії.

Не лише за офіційними, але і за незалежними опитуваннями, росіяни підтримують війну. Грудневе дослідження (тобто на 10-й місяць війни) незалежного «Левада-центру» показало, що 71 відсоток росіян підтримують дії своїх військ у війні в Україні. Але вони не задоволені перебігом війни.