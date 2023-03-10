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Проросійські мітинги в США китайська пропаганда називає «справжніми голосами» американського народу
Проросійські мітинги в США, вимоги організаторів яких віддзеркалюють ключові наративи російської пропаганди, китайські інформаційні ресурси називають «справжніми голосами» американського народу. Дослідження про це опублікував проект Голосу Америки «Поліграф» під рубрикою “Введення в оману”.
Російські прапори, одяг з літерою “Z” як символ війни Росії в Україні, гасла на кшталт “Проти воєнної машини” та “Припиніть підштовхувати світ до Другої світової війни” - такі елементи мітингу у Вашингтоні, що відбувся 19 лютого, обговорює ведуча китайського державного каналу CGTN Лі Цзінцзін у своїй англомовній передачі “Talk it out”.
Багато з тих, хто виступав на мітингу, пише Поліграф, за повідомленнями, мають фінансові зв'язки з російською державою або є наймані працівниками російської держави, кажуть розслідувачі.
Наприклад, деякі спікери, у тому числі Гарленд Ніксон, Вятт Рід, Кріс Хеджес і Тара Рід працюють у російських державних телерадіокомпаніях, таких як Sputnik і RT, або регулярно співпрацюють з ними.
Моллі Конгер, журналістка, антифашистська дослідниця та активістка, яка відвідала мітинг, написала у Twitter, що “організовані угруповання тут більше проросійські, ніж антивоєнні”.
Натомість Лі Цзінцзін заявляє, що “основні західні ЗМІ насправді не повідомляють про це, а люди від США до Європи виходять на вулиці, щоб протестувати проти урядів, що розпалюють війну, і проти НАТО”.
3 березня ведуча взяла інтерв’ю у Ніка Брана, американського емігранта з Чилі та засновника, як пише Поліграф, маловідомого Руху за Народну партію.
Рух за Народну партію був одним з організаторів згаданого проросійського мітингу у Вашингтоні біля меморіалу Лінкольна. Крім того, серед організаторів - особи, які працюють на російські державні ЗМІ, - пише розслідувальник “Поліграфу”. Він також підкреслює, що мітингувальники назвали свій протест «Гнів проти військової машини», але звинуватили в агресії Росії в Україні Захід.
“Їхні вимоги віддзеркалюють ключові наративи російської пропаганди, включно з тим, що Сполучені Штати і НАТО повинні припинити підтримувати Україну”, - пише Поліграф.
Обговорюючи мітинг із Браною, Лі Цзінцзін каже, що “протестувальники хочуть надіслати чітке повідомлення розпалювачам війни: «Припиніть підштовхувати світ до Другої світової війни”.
Список вимог проросійських мітингів у Вашингтоні: “ні копійки більше за війну в Україні”, “домовитися про мир”, “зупиніть воєнну інфляцію”. Організатори на своєму сайті прямо звинувачують США у “розпалюванні війни в Україні шляхом державного перевороту”. Крім того, сайт протесту містить такі звинувачення: “США підірвали російські газопроводи до Європи, викликаючи енергетичний голод та деіндустріалізувавши”.
Погрози третьої світової війни є регулярною темою для розмов Кремля, спрямованих на те, щоб налякати та обмежити підтримку Заходу для України, – нагадує Поліграф. “Російська медіа-пропаганда перетворюється на «страшну риторику», щоб залякати Захід”, - писало про цю ситуацію зокрема видання Nbcnews.
“Поліграф” пише, що китайський канал, висвітлюючи мітинг, показує маргінальні політичні угруповання і діячів, що стоять за мітингом Rage Against the War Machine як «справжні голоси» в американському суспільстві, чим свідомо вводить в оману аудиторію.
Крім того, розслідувальник наголошує, що “так званий «антивоєнний» мітинг виступав насамперед проти спроб Заходу допомогти Україні захиститися, а не проти російської агресії”.
А Брана під час виступу повторив тези Росії, включно з неправдивими заявами про те, що США організували державний переворот в Україні в 2014 році, що війна була спровокована розширенням НАТО, а також що «російська економіка почувається досить добре», незважаючи на «санкції, покликані покарати Росію за захист від розширення НАТО».
Мітинг привернув увагу маргінальних політичних ідеологій і рухів США, у тому числі послідовників Ліндона Ларуша, американського політичного активіста, що балотувався в президенти США. Дехто розмахував російськими чи радянськими прапорами та висловлював симпатії президенту Росії Володимиру Путіну та війні Росії проти України, пише Поліграф про сам мітинг.
Один з організаторів протесту, Центр політичних інновацій, «вибачився» за одного з своїх членів, який “махав російським прапором”. Центр написав у Twitter: «Ми не мали наміру неналежним чином нав’язувати нашу політику».
Члени цієї групи раніше одягали вбрання із символом «Z», який Росія використовує для демонстрації підтримки вторгнення в Україну.
Лібертаріанська партія, яка допомогла спонсорувати захід, зазначила, що «кілька спікерів зробили заяви, які прямо суперечать основній тезі заходу», а саме ті спікери, які висловили підтримку війни Росії проти України.
Наприклад, Джексон Хінкл, який себе назвав «MAGA комуністом», заявив, що підтримує «спеціальну військову операцію» Росії в Україні.
Ще одного запланованого спікера, Скотта Ріттера, зрештою було відкликано. Пов'язуваний із секс-скандалом колишній інспектор зі зброї ООН і постійний дописувач RT сказав, що він не є противником війни, і порівняв Україну зі «скаженим псом», якого потрібно застрелити.
Polygraph.info раніше спростовував такі неправдиві та/або оманливі заяви:
Докладніше: Революція Майдану в Україні не була переворотом
Докладніше: Поки Путін сурмить про імперські задуми щодо України, Китай неправдиво звинувачує Захід у війні
Докладніше: Щоб виправдати загрозу Україні, Росія рекламує фальшиві «обіцянки» НАТО
Докладніше: Путін перебільшив стійкість російської економіки
Наступний “антивоєнний мітинг” анонсовано на 18 березня, “щоб відзначити 20 років з моменту вторгнення США в Ірак і вимагати припинення нескінченних війн”. Організатори заявляють, що у Вашингтоні зберуться понад 200 організацій з вимогою “фінансувати потреби людей, а не військову машину”.
Як писав Голос Америки, інколи одиниці чи невеликі групи людей у, наприклад, у Лондоні приєднувалися до українських демонстрацій протии війни Росії із лозунгами «Ми тут стоїмо, бо нам зараз соромно, що ми росіяни», «Ми проти війни Росії в Україні». Але 53% росіян, опитаних в дні між 24 і 30 березня 2022 року, сказали, що вони «твердо підтримують», а ще 28% - «певною мірою підтримують» дії російської армії.
Не лише за офіційними, але і за незалежними опитуваннями, росіяни підтримують війну. Грудневе дослідження (тобто на 10-й місяць війни) незалежного «Левада-центру» показало, що 71 відсоток росіян підтримують дії своїх військ у війні в Україні. Але вони не задоволені перебігом війни.
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- Голос Америки
Білий дім: Росія намагається дестабілізувати Молдову, «щоб побачити більш дружню до Росії адміністрацію»
Російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш дружнє керівництво щодо Москви, заявив Білий дім.
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія «шукає варіанти послаблення уряду Молдови», щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
«Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці», – додав Кірбі в п’ятницю, 10 березня.
Кірбі сказав, що «російські áктори», пов’язані з розвідувальними службами Москви, «прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду».
Разом з тим, Кірбі закликав «не переоцінювати» ефективність російських спецслужб.
«Хочу наголосити, що уряд Молдови є стійким і ефективно працює над протидією цим загрозам», – сказав він. – Ми впевнені в демократичних та економічних інститутах Молдови та їхній здатності відповісти на ці загрози».
Кірбі сказав, що інформація, якою він поділився в п’ятницю, є частиною нещодавно розсекречених розвідданих, і сказав, що США поділилися цією інформацією з владою Молдови, «щоб вони могли продовжити розслідування та зірвати плани Росії».
Речник Білого дому з питань національної безпеки також нагадав, що минулого місяця президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду у Варшаві, де вони обговорили війну Росії проти України.
«Президент Байден також підтвердив на цій зустрічі підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови і наголосив нашу постійну допомогу Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість, включаючи програму демократичних реформ та енергетичну безпеку», – сказав Кірбі.
Раніше, як повідомляв «Голос Америки», український президент Володимир Зеленський передав Молдові інформацію про те, що Росія готує заколот, який має скинути проєвропейський уряд Молдови. Президентка Молдови Мая Санду після цього ініціювала зміну уряду і запропонувала парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра з досвідом роботи у силових структурах - Доріна Речана. Він був міністром внутрішніх справ і секретарем Ради безпеки.
Новий глава уряду закликав до демілітаризації Придністров'я та вислання російських військ. Новий речник уряду Молдови повідомив, що ця демілітаризація є фундаментальною умовою для забезпечення мирної реінтеграції країни.
Керівниця Агентства США з глобальних медіа розповіла в Конгресі про зусилля з подолання пропаганди Росії та Китаю
Головний виконавчий директор Агентства глобальних медіа США Аманда Беннет заявила в четвер, що агентство, яке вона очолює, стикається з тим, що доступ до надійних новин знаходиться під загрозою авторитарних режимів у світі.
Під час слухань у Комітеті з асигнувань Палати представників Беннетт сказала законодавцям, що мережі новин USAGM регулярно перевершують краще фінансовані російські та китайські ЗМІ на багатьох ключових ринках у всьому світі через їхню незалежну журналістику.
«Якщо ми втратимо цю можливість спрямувати інвестиції для протидії вторгненням Росії та [Китаю], ми ризикуємо програти глобальну інформаційну війну», — сказала Беннетт.
Беннетт обговорила зусилля з покращення журналістських стандартів в Управлінні кубинського мовлення, описала використання новинними мережами USAGM супутників і технологій обходу для охоплення аудиторії в таких місцях, як Китай та Іран, а також описала охоплення та вплив мереж USAGM на протидію спробам Росії заблокувати доступ до надійних новин.
Звинувачення в цензурі Голосу Америки
Беннетт, яка керувала Голосом Америки протягом чотирьох років до відставки в 2020 році, відповіла на запитання законодавця, чи дотримується вона принципу редакційної незалежності і чи брала вона участь у рішенні змінити нещодавню статтю Голосу Америки про агентство.
У листі від 8 березня до USAGM голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що він стурбований імовірною цензурою в USAGM і «Голосі Америки» (VOA) у зв’язку зі статтею, опублікованою «Голосом Америки» про процес найму.
«Як медійна організація, що фінансується державою, необхідно, щоб USAGM і VOA дотримувалися цих суворих вимог як щодо доброчесності, так і незаангажованості, утримуючи керівництво USAGM поза процесом прийняття редакційних рішень», — сказав Маккол.
У статті повідомлялося про те, як Голос Америки відправив в оплачувану відпустку двох нещодавно найнятих журналістів Російської служби через їхню попередню роботу в підтримуваних Росією ЗМІ. У ньому також детально описуються попередні протиріччя в керівництві, включно зі справою, пов’язаною з Сетерою Дерахшеш Сіґ, керівницею перської служби Голосу Америки.
Її було звільнено з посади в перській службі в 2020 році під час адміністрації колишнього президента Дональда Трампа після того, як розслідування, проведене USAGM, дійшло висновку, що Сіґ надала неправдиві відомості про себе і зловживала державними коштами.
Сіґ перевели на нову посаду після нового розслідування USAGM у 2021 році, коли адміністрація президента Джо Байдена звільнила її від цих звинувачень. На той час Беннетт ще не затвердили на посаду генерального директора USAGM.
Розслідування проведені попереднім керівництвом, своєю чергою стало предметом розслідування Управління спеціального прокурора, яке проводиться в агентстві. Результати ще не оприлюднені.
Під час чергового слухання підкомітету з питань асигнувань Палати представників у четвер, який наглядає за використанням державних коштів USAGM, конгресмен Гай Решенталер заявив, що офіс Беннетт не відповів на запити Маккола щодо додаткової інформації.
Беннетт сказала, що її офіс зобов’яжеться виконувати всі необхідні запити Конгресу.
У відповідь на звинувачення статтю було відредаговано, щоб видалити незручну інформацію, додала Беннетт: «Принцип редакційної незалежності не дозволяє мені зв’язуватися, щоб впливати на їхні рішення щодо того, що вони та журналісти роблять».
Відповідаючи на запитання про висунуті під час слухання звинувачення, речниця Голосу Америки Бріджит Серчак сказала: «Редакційна незалежність Голосу Америки забороняє будь-яке втручання керівництва USAGM у рішення щодо висвітлення новин. Оновлення спірної новини Голосу Америки було зроблено після стандартної редакційної перевірки редакторами редакцій Голосу Америки".
Прес-секретар USAGM також заперечила, що агентство бере участь у редакційному процесі Голосу Америки, назвавши принцип редакційної незалежності «священним».
"Ані журналісти "Голосу Америки", ані будь-які журналісти в наших організаціях не отримують редакційних вказівок від USAGM. Визначення цього як "порушення незалежності" є фактично невірним і вводить в оману", - написала прес-секретар в електронному листі.
Коли в четвер її попросили про коментар, Сіґ відповіла, що не має коментарів.
Офіс кубинського мовлення
Законодавці також висловили занепокоєння щодо стану вільних медіа на Кубі та припустили, що телерадіомовлення США може зробити більше для вирішення цієї проблеми.
«Куба є одним із найбільш обмежених медійних середовищ у світі», — сказала Беннетт законодавцям. «Я вважаю, що це відрізало людей від решти світу. І в той же час ми бачимо — у мене є деякі дані, щоб показати вам, — що кубинський народ все ще хоче і жадає такої інформації і намагається отримати її".
Офіс кубинського мовлення USAGM транслює новини та інформацію для кубинців з 1985 року. Але в останні роки мовник із Маямі зіткнувся з критикою щодо чесності своїх співробітників. Беннетт визнала, що в минулому були значні прорахунки, і сказала, що було проведено низку змін.
«Ми дійсно дуже агресивно рухаємося до створення структур, які допоможуть це гарантувати, — сказала Беннет законодавцям. – Більш агресивна перевірка контенту, щоб допомогти нам подивитися і побачити, що виходить, і забезпечити ці високі стандарти через перевірку програм і, по суті, переконатися, що немає терпимості до будь-чого, крім найвищих стандартів журналістської етики», - сказала вона.
Минулого року Сенат США затвердив Беннет на трирічний термін на посаді генерального директора USAGM 60-36 голосами. Вона працювала директором «Голосу Америки» з 2016 по 2020 роки, коли пішла у відставку до того, як призначений Трампом Майкл Пак обійняв посаду генерального директора USAGM.
Беннет зіткнулася з певною критикою республіканців під час свого затвердження через занепокоєння щодо процесу перевірки безпеки для співробітників під час її перебування на посаді та рішення 2017 року скоротити інтерв’ю VOA Mandarin Service з китайським дисидентом. Подальші розслідування цього рішення показали, що рішення було виправданим.
До роботи в «Голосі Америки» Беннет працювала виконавчим редактором у Bloomberg News і керуючим редактором The Oregonian. Вона також була репортером у The Wall Street Journal більше двох десятиліть, написала шість науково-популярних книжок і двічі була лауреатом Пулітцерівської премії.
Згідно з оцінками USAGM, щотижня 394 мільйони людей переглядають програми агенції. Агентство, що фінансується з федерального бюджету і підконтрольне Конгресу США, має дві федеральні установи: «Голос Америки» та «Офіс телемовлення Куби». Він також має чотири некомерційні організації: Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks і Open Technology Fund.
- Голос Америки
Путін робить ставку на виснаження України та підтримки Заходу - директор ЦРУ
Російські війська нарощують військову присутність, тому що Путін використовує час, аби виснажити підтримку західних партнерів. Про це під час слухань у Конгресі США заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
“Я вважаю, що він [Путін] переконаний, що може зробити так, аби час грав на його користь, що він може перемолоти українців цією війною на виснаження і виснажити західну підтримку України”, - заявив очільник Центрального розвідувального управління США.
Як вважає Бернс, Путін вірить, що може перемогти, бо для нього Україна важливіша, ніж для Заходу.
І завдання для країн Заходу – вплинути на цю точку зору Путіна, вважає Вільям Бернс, який в минулому був послом США в Росії.
Попри низький бойовий дух та слабку підготовку російського війська, президент Росії “розраховує на довгострокову ціль”, зазначив очільник ЦРУ у Комітеті Палати представників США з питань розвідки.
Як повідомляв Голос Америки, директорка Національної розвідки Авріл Гейнс днем раніше на слуханнях у Сенаті заявила, що російська армія не готова до «великих територіальних здобутків», бо через санкції Заходу на постачання зброї та інші обмеження, її ресурсів вистачає тільки на «поточний рівень наступальних операцій».
За словами Гейнс, «Москва зазнала втрат, які вимагатимуть років відновлення», а отже, вона становитиме меншу звичайну військову загрозу”. Але ця слабкість може означати, що Росія вживатиме асиметричні методи й шукатиме партнерів для цього, зокрема покладатиметься на ядерний, кібернетичний, космічний потенціал і на Китай, зазначила Гейнс.
Щодо ядерних загроз, як вважають у розвідувальних агенціях США, на нинішньому етапі Путін намагається таким чином відлякати Захід, щоб той перестав допомагати Україні.
Полоненого українського правозахисника Максима Буткевича так звана «ЛНР» засудила до 13 років колонії
Контрольовані РФ так звані «суди» угруповань «ЛНР» та «ДНР» засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника, координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича. Терміни отримали ще двоє громадян України: Віктору Похозею дали 8,5 років колонії, Владиславу Шелю – 18,5 років колонії.
Як повідомляє Слідчий комітет РФ, усі вони визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».
Слідство стверджує, що Максим Буткевич з 20 березня минулого року проходив військову службу у батальйоні «Берлінго» ЗСУ на посаді командира взводу. 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку він нібито «здійснив постріл із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку. В результаті двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно». У повідомленні СК Росії йдеться, що Буткевич, як і інші двоє засуджених, буцімто визнали провину.
Українська сторона наразі не коментувала ці «вироки».
Максим Буткевич також є співзасновником Громадського радіо. На початку березня минулого року він розповів про рішення вступити до лав ЗСУ. У липні стало відомо, що він потрапив у полон до російських військових у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.
Буткевича впізнала його матір на відео з українськими військовополоненими, яке у червні опублікувало російське держагентство «РИА Новости». Вона повідомила, що з моменту публікації відео син із нею не зв’язувався.
Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст, що спеціалізується на захисті прав біженців. Він виступав за зміну міграційних правил для репресованих білорусів, які після 2020 року втекли з Білорусі до України.
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