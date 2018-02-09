Зимова Олімпіада починається без Росії

За лічені години до відкриття ХХІІІ Зимових Олімпійських ігор у Пхйончхані Спортивний арбітражний суд відхилив 47 апеляцій російських атлетів і тренерів, які домагалися участі в Олімпіаді.

Ігри відбуватимуться у Південній Кореї з 9 до 25 лютого.

Росіяни доводили, що Міжнародний олімпійський комітет несправедливо позбавив росіян права змагатися через звинувачення у масовому застосуванні допінгу за підтримки російських державних структур на Олімпіаді 2014 року у Сочі в Росії.

169 російських атлетів таки поїхали на змагання до Південної Кореї, але вони виступатимуть не як національна команда, а як незалежні учасники без права використовувати національний прапор.

Якщо хтось з них здобуде медаль, то лунатиме не російський гімн, а офіційна мелодія олімпійського руху.

Російський уряд також вирішив влаштувати окремий турнір для своїх атлетів, яким заборонили участь у міжнародних змаганнях.

США на Олімпіаді

Бути чільним представником США на церемонії відкриття Олімпіади випало віце-президентові Майку Пенсу.

Напередодні у міжнародні ЗМІ поширювали припущення, що американській делегації можливо доведеться бути близько до делегації Північної Кореї, яку очолює Кім Йо Ин, сестра північно-корейського лідера Кім Чен Ина.

“Ми їдемо на Олімпіаду, щоб Північна Корея не змогла використати потужний символізм нагоди зимової Олімпіади, щоб приховувати правду про їхній режим”, - цитує Пенса телемережа CNN.

Під час зупинки у Токіо Майк Пенс оголосив, що Вашингтон незабаром оголосить нові жорсткіші санкції щодо Пхеньяна.

В делегації США бере участь також батько покійного американського студента Отто Вормбіра, який помер після ув'язнення у Північній Кореї.

Білий дім повідомив, що на церемонію закриття Олімпіади поїде донька президента США Іванка Трамп, яка офіційно виконує обов'язки радника.

Ознакою можливого послаблення напруженості на Корейському півострові розглядають те, що Сеул та Пхеньян погодилися, що команди двох країн пройдуть на відкритті Олімпіади спільно під одним прапором із зображення силуету півострова на білому тлі.

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