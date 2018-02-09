Зимова Олімпіада в Пхйончхані - церемонія відкриття

Зимові Олімпійські ігри в Пхйончхані у Південній Кореї відкрили в п’ятницю феєрверками та парадом єдності, в той час як предствники Північної та Південної Кореї сіли один біля одного, щоб подивитися грандіозне шоу.

Показати більше