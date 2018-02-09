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Зимова Олімпіада в Пхйончхані - церемонія відкриття

  • Голос Америки
Зимові Олімпійські ігри в Пхйончхані у Південній Кореї відкрили в п’ятницю феєрверками та парадом єдності, в той час як предствники Північної та Південної Кореї сіли один біля одного, щоб подивитися грандіозне шоу.
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Зупуск феєрверків під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 в&nbsp;Пхйончхані у Південній Кореї, 9 лютого, 2018 &nbsp;
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Зупуск феєрверків під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані у Південній Кореї, 9 лютого, 2018

 

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, другий у правому нижньому куті, разом із першою леді Кім Чен Сук слухають національний гімн під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 у&nbsp;Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018.
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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, другий у правому нижньому куті, разом із першою леді Кім Чен Сук слухають національний гімн під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 у Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018.

Члени&nbsp; делегації Північної Кореї тримають прапори обох Корейських держав перед відкриттям Зимових Олімпійських ігор 2018&nbsp;в Пхйончхані, Південна Кореї, 9 лютого, 2018.&nbsp;
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Члени  делегації Північної Кореї тримають прапори обох Корейських держав перед відкриттям Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані, Південна Кореї, 9 лютого, 2018. 

Ерин Гамлін несе правор США під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018&nbsp;в Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018
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Ерин Гамлін несе правор США під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018

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