Зимова Олімпіада в Пхйончхані - церемонія відкриття
Голос Америки
Зимові Олімпійські ігри в Пхйончхані у Південній Кореї відкрили в п’ятницю феєрверками та парадом єдності, в той час як предствники Північної та Південної Кореї сіли один біля одного, щоб подивитися грандіозне шоу.
Показати більше
1
Зупуск феєрверків під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані у Південній Кореї, 9 лютого, 2018
2
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, другий у правому нижньому куті, разом із першою леді Кім Чен Сук слухають національний гімн під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 у Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018.
3
Члени делегації Північної Кореї тримають прапори обох Корейських держав перед відкриттям Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані, Південна Кореї, 9 лютого, 2018.
4
Ерин Гамлін несе правор США під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані, Південна Корея, 9 лютого, 2018
Facebook Forum