Страшний сон Олімпійця: 17 найкращих кадрів падінь та промахів з Зимових ігор у Пхьончхані

Олімпійські зимові ігри не можуть обійтися без жахливих поразок. Загалом падіння у будь-якому виді спорту - від фігурного катання до лижної акробатики та сноубордингу - призводять до розбитих мрій...та носів.



Чимало спортсменів вже вибуло із змагань не лише через загублені бали, але й через серйозні травми. Австрійця Маркуса Шайрера відправили додому на лікування після того, як 30-річний сноубордист зламав шию під час падіння у чвертьфіналі. Його 16-річного конкурента з Японії медики винесли з хаф-пайп-гори на ношах після того, як зробивши оборити у повітрі, він приземлився на "губу" гірки і скотився донизу. На щастя, його травма була не серйозною.



Ми можемо лише уявити, як почуваються у цей момент спортсмени, які віддали роки тренувань, щоби дійти до п'єдесталу. Отож, ми зібрали для вас сімнадцять фото-падінь учасників Олімпійських Ігор 2018 у Пхьончхані, які змусять вас принаймні поспівчувати спортсменам.