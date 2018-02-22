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Страшний сон Олімпійця: 17 найкращих кадрів падінь та промахів з Зимових ігор у Пхьончхані

Олімпійські зимові ігри не можуть обійтися без жахливих поразок. Загалом падіння у будь-якому виді спорту - від фігурного катання до лижної акробатики та сноубордингу - призводять до розбитих мрій...та носів.

Чимало спортсменів вже вибуло із змагань не лише через загублені бали, але й через серйозні травми. Австрійця Маркуса Шайрера відправили додому на лікування після того, як 30-річний сноубордист зламав шию під час падіння у чвертьфіналі. Його 16-річного конкурента з Японії медики винесли з хаф-пайп-гори на ношах після того, як зробивши оборити у повітрі, він приземлився на "губу" гірки і скотився донизу. На щастя, його травма була не серйозною.

Ми можемо лише уявити, як почуваються у цей момент спортсмени, які віддали роки тренувань, щоби дійти до п'єдесталу. Отож, ми зібрали для вас сімнадцять фото-падінь учасників Олімпійських Ігор 2018 у Пхьончхані, які змусять вас принаймні поспівчувати спортсменам.

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Кріс Кнерім з США впав під час виступу з партнеркою Алексою Шімека Кнерім у парному фігурному катанні на льодовій арені Каннина під час Зимової Олімпіади-2018 в місті Каннин, Південна Корея 15 лютого 2018 року.
1 Кріс Кнерім з США впав під час виступу з партнеркою Алексою Шімека Кнерім у парному фігурному катанні на льодовій арені Каннина під час Зимової Олімпіади-2018 в місті Каннин, Південна Корея 15 лютого 2018 року.
Ксу Менгтао з Китаю падає під час змагань з Лижного фрістайлу 16 лютого, 2018 року.
2 Ксу Менгтао з Китаю падає під час змагань з Лижного фрістайлу 16 лютого, 2018 року.
Деніс Васільєвс із Латвії впав під час довільної програми у чоловічому одиночному катанні на ковзанках 18 лютого, 2018 року.
3 Деніс Васільєвс із Латвії впав під час довільної програми у чоловічому одиночному катанні на ковзанках 18 лютого, 2018 року.
Сноубордистка Емілі Артур з Австралії після падіння, яке сталося під час її останнього змагання у жіночій дисципліні з хаф-пайп 13 лютого, 2018 року.
4 Сноубордистка Емілі Артур з Австралії після падіння, яке сталося під час її останнього змагання у жіночій дисципліні з хаф-пайп 13 лютого, 2018 року.

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