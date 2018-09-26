Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Омелян розповів, що передав САП інформацію про зловживання на підприємствах Міністерства інфраструктури

Показати коментарі

Заступник керівника САП викликав міністра інфраструктури України. Про це Володимир Омелян заявив в ефірі Голосу Америки.

«Я зустрічався на запрошення заступника керівника САП, вони мене викликали до себе. Я надав пояснення з тих епізодів, які озвучував раніше публічно, вони прийняли мою заяву. Далі я не втручаюсь. Намагаюсь ні з ким не контактувати, бо вважаю, що в кожного має бути своя робота», - сказав очільник міністерства інфраструктури.

Володимир Омелян передав Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформацію про зловживання на підприємствах, що підпорядковані міністерству, яке він очолює

Крім того, Володимир Омелян передав Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформацію про зловживання на підприємствах, що підпорядковані міністерству, яке він очолює.

«Я передав інформацію САП, сподіваюсь, якась реакція буде. – Розповів міністр Омелян. - Про зловживання не в міністерстві самому, а на підприємствах. Міністерство мало кому цікаве, а підприємства цікаві багатьох особам. Це мене непокоїть, бо я вважаю, якщо немає підтримки з боку правоохоронних органів, якщо немає бажання навести порядок і забезпечити прозорість роботи, це дорога в нікуди».

Міністр зазначив, що раніше вже неодноразово повідомляв правоохоронні органи про зловживання, утім безрезультатно.

«Поки що реакція з усіх моїх заяв і документів, які я передав (а деякі з них мають більш ніж півтора року давності) майже нульова. Це мене відверто непокоїть», - додав він.

Міністр інфраструктури перебуває з відрядженням у США, де зустрічається із урядовцями та представниками бізнесу

На початку вересня НАБУ вручило міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну підозру, його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні майна. Урядовець називає закиди «нісенітницею» та «вибірковим правосуддям».

Наразі міністр інфраструктури перебуває з відрядженням у США, де зустрічається із урядовцями та представниками бізнесу.

Дивіться також: General Electric стурбований ситуацією з НАБУ – міністр Омелян

General Electric стурбований ситуацією з НАБУ – міністр Омелян. Відео
Embed
General Electric стурбований ситуацією з НАБУ – міністр Омелян. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG