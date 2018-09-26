Омелян розповів, що передав САП інформацію про зловживання на підприємствах Міністерства інфраструктури

Заступник керівника САП викликав міністра інфраструктури України. Про це Володимир Омелян заявив в ефірі Голосу Америки.

«Я зустрічався на запрошення заступника керівника САП, вони мене викликали до себе. Я надав пояснення з тих епізодів, які озвучував раніше публічно, вони прийняли мою заяву. Далі я не втручаюсь. Намагаюсь ні з ким не контактувати, бо вважаю, що в кожного має бути своя робота», - сказав очільник міністерства інфраструктури.

Володимир Омелян передав Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформацію про зловживання на підприємствах, що підпорядковані міністерству, яке він очолює

Крім того, Володимир Омелян передав Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформацію про зловживання на підприємствах, що підпорядковані міністерству, яке він очолює.

«Я передав інформацію САП, сподіваюсь, якась реакція буде. – Розповів міністр Омелян. - Про зловживання не в міністерстві самому, а на підприємствах. Міністерство мало кому цікаве, а підприємства цікаві багатьох особам. Це мене непокоїть, бо я вважаю, якщо немає підтримки з боку правоохоронних органів, якщо немає бажання навести порядок і забезпечити прозорість роботи, це дорога в нікуди».

Міністр зазначив, що раніше вже неодноразово повідомляв правоохоронні органи про зловживання, утім безрезультатно.

«Поки що реакція з усіх моїх заяв і документів, які я передав (а деякі з них мають більш ніж півтора року давності) майже нульова. Це мене відверто непокоїть», - додав він.

Міністр інфраструктури перебуває з відрядженням у США, де зустрічається із урядовцями та представниками бізнесу

На початку вересня НАБУ вручило міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну підозру, його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні майна. Урядовець називає закиди «нісенітницею» та «вибірковим правосуддям».

Наразі міністр інфраструктури перебуває з відрядженням у США, де зустрічається із урядовцями та представниками бізнесу.

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