"Омікрон" може бути менш небезпечним, ніж інші штами - попередні висновки досліджень

Поки Південно-Африканська Республіка переживає нову хвилю зараження COVID-19 через новий штам "Омікрон", нове дослідження припускає, що ця форма коронавірусу може призводити до менш серйозних наслідків хвороби.

Як повідомляє ​The New York Times, Стів Байко, лікар із південноафриканського міста Преторія, а також представники Районного шпиталю Тсване, спостерігали за 42 пацієнтами, які потрапили до лікарні минулого місяця із COVID-19. Вони з'ясували, що 29 з них не потребували допомоги із вентиляцією легень, а 4 із 13, яким потрібно було постачати кисень, мали для цього інші показання, не пов'язані із вірусом.

Лікар Фарід Абдулла, директор офісу з дослідження ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у Південно-Африканській раді медичних досліджень, розповів виданню, що для 166 пацієнтів із коронавірусом, що потрапили до лікарні між 14 і 29 листопада, середня тривалість перебування у шпиталі була 2,8 днів із майже 7% рівнем смертності.

Для прорівняння, середні показники для пацієнтів із COVID-19 за останні 18 місяців було 8,5 днів на лікарняному ліжку й 17% смертність.

У звіті повідомляється, що 80% із цих 166 пацієнтів були старші за 50 років, натомість середній вік пацієнтів за попередніх хвиль коронавірусу був більший. Це корелює, припускають дослідники, із високим рівнем щеплення населення Південної Африки, старшого за 50 років.

Лікар Абдулла попередив, що це дослідження не було рецензоване медиками-колегами, і що загалом невідома кількість людей, які заразились новим штамом.

Національний інститут інфекційних хвороб Південної Африки повідомляє, що кількість виявлених випадків "Омікрону" перевищила 16 тисяч, лише за один тиждень збільшившись із 2300 випадків. Експерти інституту кажуть про "безпрецедентний" рівень темпів зараження.

Іан Санні, радник президента Південно-Африканської Республіки із протидії COVID-19, порадив місцевим лікарням готуватись до "суттєвого збільшення" кількості пацієнтів у наступні тижні й місяці, а також запастись киснем.

Тим часом, Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США визначили Францію та кілька інших європейських держав, як і низку країн Африки, як країни "високого ризику" для подорожувальників через пандемічний стан. Загалом американців закликають уникати поїздок до 78 країн світу або переконатись, що вони повністю вакциновані перед подорожжю.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки".

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