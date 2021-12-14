"Омікрон" - більш заразний і стійкий до вакцин, порівняно з попередніми штамами коронавірусу - дослідження

Масштабне дослідження, проведене Discovery Health, приватною медичною компанією в Південній Африці, виявило, що новий штам коронавірусу "Омікрон" є більш заразним порівняно з попередніми штамами.

Дослідження також показало, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим - на рівні 70%.

Такі результати відповідають даним дослідження, яке раніше цього місяця оприлюднила компанія Pfizer. В компанії, однак, заявили, що третє щеплення надає більш ефективний захист.

"Хоча дві дози вакцини можуть захищати від важкого перебігу хвороби, спричиненої штамом "Омікрон", попередні дані свідчать, що захист покращується після третьої дози нашої вакцини", - заявив керівник компанії Альберт Бурла.

Дослідження в ПАР також показало, що новий штам несе вищий ризик повторного зараження.

Через новий штам коронавірусу, четверта хвиля пандемії пошириться швидше, заявляє керівник Discovery Health.

"Четверта хвиля, рушієм якої виступив "Омікрон", має значно більш круту траекторію нових заражень, ніж попередні хвилі, - заявив д-р Раян Ноах. - Дані в країні вказують на експоненційний ріст нових заражень а також позитивних тестів в перші три тижні хвилі, що вказує на високу заразність і швидке поширення інфекції в громаді".

Дослідження також виявило порівняно меншу кількість госпіталізацій від хвороби, спричиненої "Омікрон", однак, заявляють дослідники, це може бути пов'язано з великою кількістю людей в країні, які вже перехворіли на коронавірус.

В дослідженні брало участь 211 000 осіб, у яких виявили коронавірус, 41% з них отримали два щеплення вакциною Pfizer-BioNTech. У 78,000 було виявлено штам "Омікрон".

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