ВООЗ: існуючі вакцини захищатимуть і проти штаму "Омікрон"

Новий штам COVID-19 "Омікрон", як видається, не спричиняє більш серйозне захворювання, ніж попередні штами, також немає підстав вважати, що існуючі вакцини будуть безсилими проти нього. Про це в коментарі AFP заявив директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій д-р Майк Раян.

"Ми маємо дуже ефективні вакцини, які довели свою ефективність проти існуючих штамів, коли йдеться про важке захворювання та госпіталізації і немає підстав очікувати, що це буде не так стосовно "Омікрону", - додав він.

Коментар прозвучав після оприлюднення результатів невеликого дослідження в ПАР, яке виявало "значне зниження" рівня нейтралізації нового штаму антитілами, що виробились в результаті вакцинації Pfizer двома дозами. В самій компанії Pfizer заявили, що третє щеплення надає більш ефективний захист.

"Хоча дві дози вакцини можуть захищати від важкого перебіку хвороби, спричиненої штамом "Омікрон", попеедні дані свідчать, що захист покращеється після третьої дози нашої вакцини", - заявив керівник компанії Альберт Бурла.

Ряан заявив, що даних про те, що "Омікрон" може викликати більш важку форму хвороби немає. З подібною заявою виступив і головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі.

Новий штам "практично напевне не є суворішим, ніж "Дельта", заявив Фаучі в коментарі AFP. "Є певні свідчення, що він може бути навіть менш суворим". Він, однак, вказав, що даних стосовно штаму "Омікрон" ще недостатньо і, можливо, дані про тяжкий перебіг хвороби з'являться пізніше.

В статті використано матеріали AFP.

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