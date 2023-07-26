Онлайн-експлуатація: біженці все частіше стають жертвами сексуальної наруги у мережі

Жертвами торгівля людьми і у тому числі сексуальної онлайн-експлуатації стають понад 25 мільйонів людей щороку, а із зростанням кількості біженців через війну ці цифри лише зростають. Про це розповіла генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельга Шмід.

Посадовиця наголосила, що близько 80-90% біженців – жінки та діти, і саме вони є жертвами злочину торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, у тому числі в інтернеті.

“Ми робимо все, щоб протидіяти цьому, підвищувати обізнаність, співпрацювати з урядами, щоб разом протистояти організованій злочинності. Треба працювати з правоохоронними органами, з громадянським суспільством”, – наголосила Шмід у своєму виступі в американському Центі Вілсона в середу.

Як повідомляв Голос Америки , у партнерстві з організацією Thomson Reuters, в ОБСЄ створили сайт-пам’ятку helpforukrainians.info, щоб допомогти українським біженцям бути пильними щодо ризиків торгівлі людьми та експлуатації.

А видання Guardian наводить дані аналізу глобального трафіку пошукових систем про підвищений інтерес до порнографії за участю українок з часу вторгнення Росії в Україну. У березні минулого року дослідники зафіксували стрибок кількості таких запитів у 300%. Тенденція тривала і в наступні місяці. Виявлено, що у січні 13 відеороликів, на яких, за описами, зображені українські біженці, переглянули 275 тисяч разів.

ОБСЄ запустила кампанію під назвою “Будь у безпеці” з метою підвищення обізнаності українських біженок із способами протидії торговцям людьми.

Організація також повідомляла, що їм відомо про спроби вербувань у чатах, якими користуються українці, а також – збільшення тематичної реклами в інтернеті, інформує Радіо Свобода .

У Вашингтоні Гельга Шмід зустрілася із Держсекретарем США Ентоні Блінкен, котрий зауважив: “Життєво важливо, щоб ОБСЄ могла продовжувати свою роботу та всі свої місії. На жаль, організація зазнала значного обструкціонізму з боку Росії, що намагається перешкодити їй рухатися вперед”. Як відомо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні припинила свою діяльність 31 березня 2022 року.

Під час зустрічі були обговорені питання стосовно ситуації в Україні, а також у Молдові. Ще одна з основних тем переговорів – зміни клімату.