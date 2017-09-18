Через бюрократію ООН не розкрила своїх повних можливостей – президент США

Виступаючи в понеділок, 18 вересня, із своєю першою промовою в ООН, президент Дональд Трамп заявив, що організація не реалізує свого потенціалу.

«ООН має більше фокусуватися на людях, а не на бюрократії», - заявив президент США у виступі на спеціальному засіданні, присвяченому темі реформування організації, яке відбулося в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Президент Трамп закликав ООН спростити бюрократичні процедури.

«Бюрократія гальмує діяльність Організації Об'єднаних Націй», - заявив Трамп. Її було засновано у дійсно благородних цілях. Останніми роками ООН не розкрила своїх повних можливостей через бюрократію та помилки в управлінні».

Дональд Трамп закликав «не триматися за старі методи, які не спрацьовують» і зосереджуватися більше «на людях, а не на бюрократії».

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш поскаржився, що бюрократія робить ООН неефективною.

Його виступ перегукувався із заявами Трампа.

«Мене нещодавно запитали, що не дає мені спати. Моя відповідь проста: бюрократія. Фрагментовані структури. Візантійські процедури. Нескінченні формальності», - цитують Ґутерріша ЗМІ.

Генсек додав, що ті, хто хотів би підірвати роботу ООН, не могли би вигадати кращого засобу, ніж «правила, які ми самі створили». Він зазначив, що іноді навіть запитую себе, чи була якась змова, щоб зробити ці правила ООН саме такими, щоб ООН не була ефективною», - зазначив Ґутерріш.

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