Спеціальні потреби

Мови
США

Рада Безпеки ООН вичерпала можливості стримування Північної Кореї - Гейлі

  • Голос Америки
Ніккі Гейлі

Посол США в ООН не виключила військового вирішення проблеми



Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила в неділю, що Рада Безпеки вичерпала варіанти стримування північнокорейської ядерної програми. За словами Гейлі, Сполученим Штатам, можливо, доведеться звернутися для вирішення проблеми до Пентагону.

«По суті, ми вичерпали все, що ми в даний момент можемо зробити в Раді Безпеки, - сказала Гейлі, виступаючи по телеканалу CNN. Вона додала, що була б рада передати цю справу міністрові оборони США Джиму Маттісу.

«Ми пробуємо всі інші можливості, які у нас є, однак розглядається і безліч військових варіантів», - підкреслила постійний представник США в ООН.

Дивіться також: Джон Керрі у Києві: дипломатія не вирішує всі конфлікти

Джон Керрі у Києві: дипломатія не вирішує всі конфлікти. Відео
please wait
0:03:23
0:00:00 /0:03:23
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG