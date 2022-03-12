В ООН розпочинають масштабні зусилля, щоб допомоги вимушеним переселенцям, біженцям з України

Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН, розпочало масштабну операцію, щоб допомоги та надати захист мільйонам українців, які внаслідок вторгнення Росії стали вимушено переміщеними в Україні та біженцями в інших країнах

За останніми оцінками ООН, щонайменше 2 мільйони людей стали вимушеними переселенцями Україні, а ще понад 2,5 мільйона біженців шукають безпеки у сусідніх країнах. Ці цифри продовжують зростати адже вимушене переміщення швидко посилюється відповідно до ескалації війни.

Спілкуючись з "Голосом Америки" з польського Жешува, речник УВКБ ООН Метью Солтмарш сказав, що його агентство нарощує діяльність, щоб не відставати від потреб. За його словами, доступ до постраждалих від конфлікту значно ускладнений у таких уражених війною районах, як Маріуполь і Харків.

Незважаючи на небезпеку, він каже, що співробітники УВКБ ООН прагнуть залишатися і надавати допомогу, там де зробити це дозволяє ситуація з доступом та безпекою.

«Наше представництво розширило присутність та діяльність у центральній та західній Україні, де умови забезпечують більший гуманітарний доступ і де потреби також зростають, бо люди евакуюються на захід і далі й стають внутрішньо переміщеними особами», – сказав він.

Солтмарш зазначає, що війна в Україні безпосередньо зачепила понад 12,5 мільйонів людей, багато з яких, ймовірно, найближчими днями будуть у дорозі. За його словами, УВКБ ООН координує роботу з місцевою владою щодо покращення умов прийому на міжнародних пунктах пропуску. За його словами, люди у мороз простоюють у черзі багато годин.

Всередині України, за його словами, УВКБ ООН заздалегідь розгортає свої ресурси, вже відкрило склади в кількох місцях, і роздає необхідні речі внутрішньо переміщеним особам. Серед предметів першої необхідності - ковдри, спальні килимки, каністри та кухонні набори.

«Ми працюємо з владою та партнерами, щоб створити та розширити можливості прийому ВПО у низці міст і селищ у цьому регіоні та надати ключові послуги щодо захисту. Зараз багато магазинів в Україні вимагають готівкових розрахунків, тому потреба в грошовій підтримці є абсолютно критичною», – сказав Солтмарш.

За його словами, УВКБ ООН розширює свою програму грошової допомоги для ВПО, а програми надзвичайних грошових коштів також впроваджуються у сусідніх країнах, де як очікується, українці будуть шукати притулку.

На початку цієї кризи УВКБ ООН планувало надати допомогу приблизно 4 мільйонам біженців. Однак Солтмарш каже, що цю цифру, можливо, доведеться переглянути в бік збільшення, бо, швидше за все, більше в міру посилення війни кількість біженців збільшуватиметься.