МАГАТЕ дозволила Японії вилити в Тихий океан очищену від радіації воду з Фукусіми, яку Грінпіс називав небезпечною 

Після дворічної перевірки МАГАТЕ схвалила плани Японії повернути очищену (раніше радіоактивну) воду з атомної станції "Фукусіма" назад у зовнішнє середовище. Йдеться про понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з АЕС у Фукусімі, що планується вилити в Тихий океан. У заяві організації стверджується, що стан води відповідає міжнародним нормам безпеки.

З цієї нагоди гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою під час візиту до Японії цього тижня.

Наразі ця вода зберігається на атомній електростанції Фукусіма-Дайічі. У МАГАТЕ впевнені, що скидання очищеної води матиме “незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище”. Видання Hill нагадує, що план Японії був “суперечливим” та становив одне з головних проблемних питань між Японією та ООН, створюючи певну напругу у стосунках.

А Голос Америки повідомляв про заяву Грінпісу, звіт якого стверджував, що “радіоактивна вода, яку Японія хоче вилити у Тихий океан, може змінити ДНК людини і зашкодити морському середовищу”.

До спеціальної групи МАГАТЕ, що оцінювала стан води, увійшли провідні спеціалісти з 11 країн, які вважаються міжнародно визнаними експертами з ядерної безпеки.

Вони здійснили 5 оглядових місій до Японії, опублікували 6 технічних звітів і багато разів зустрічалися з представниками японського уряду та японської компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператора станції.

Вода, про яку йдеться, була оброблена за допомогою системи обробки рідини ALPS для видалення “майже всіх радіоактивних елементів, окрім тритію”. Перед скиданням Японія має намір розбавити воду, щоб рівень тритію був нижчим від нормативних стандартів. Рідина використовувалася для охолодження відпрацьованого палива на атомній електростанції, а також пошкоджених реакторів у 2011 році.

Критики японських дій продовжують вимагати більшої прозорості щодо ситуації довкола фукусімської води, повідомляє видання New York Times . Проти рішення Японії виступили частина урядовців, політиків та мешканців (зокрема рибалок) у Південній Кореї та Китаї.

У самій Японії думки також розділилися. Згідно з опитуванням, оприлюдненим минулими вихідними японською телевізійною мережею JNN, 45% респондентів підтримали план, тоді як 40% виступили проти нього.

Водночас 80-85% жителів Південної Кореї виступають проти плану Японії скинути воду з "Фукусіми" в Тихий океан і стурбовані впливом, який це матиме на морепродукти та морське середовище.​ За інформацією NYT, люди навіть почали накопичувати морську сіль, видобуту з соляних ставків на західному узбережжі країни перед викидом.

Воду випускатимуть в океан протягом кількох десятиліть.

Гроссі наголосив, що метод випуску води, який використовується в Японії, має "перевірену історію" в багатьох інших країнах, включаючи Китай, Південну Корею та Сполучені Штати. Відповідно до нинішнього плану, вода буде випускатися поступово протягом кількох десятиліть.