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МАГАТЕ дозволила Японії вилити в Тихий океан очищену від радіації воду з Фукусіми, яку Грінпіс називав небезпечною
Після дворічної перевірки МАГАТЕ схвалила плани Японії повернути очищену (раніше радіоактивну) воду з атомної станції "Фукусіма" назад у зовнішнє середовище. Йдеться про понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з АЕС у Фукусімі, що планується вилити в Тихий океан. У заяві організації стверджується, що стан води відповідає міжнародним нормам безпеки.
З цієї нагоди гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою під час візиту до Японії цього тижня.
Наразі ця вода зберігається на атомній електростанції Фукусіма-Дайічі. У МАГАТЕ впевнені, що скидання очищеної води матиме “незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище”. Видання Hill нагадує, що план Японії був “суперечливим” та становив одне з головних проблемних питань між Японією та ООН, створюючи певну напругу у стосунках.
А Голос Америки повідомляв про заяву Грінпісу, звіт якого стверджував, що “радіоактивна вода, яку Японія хоче вилити у Тихий океан, може змінити ДНК людини і зашкодити морському середовищу”.
До спеціальної групи МАГАТЕ, що оцінювала стан води, увійшли провідні спеціалісти з 11 країн, які вважаються міжнародно визнаними експертами з ядерної безпеки.
Вони здійснили 5 оглядових місій до Японії, опублікували 6 технічних звітів і багато разів зустрічалися з представниками японського уряду та японської компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператора станції.
Вода, про яку йдеться, була оброблена за допомогою системи обробки рідини ALPS для видалення “майже всіх радіоактивних елементів, окрім тритію”. Перед скиданням Японія має намір розбавити воду, щоб рівень тритію був нижчим від нормативних стандартів. Рідина використовувалася для охолодження відпрацьованого палива на атомній електростанції, а також пошкоджених реакторів у 2011 році.
Критики японських дій продовжують вимагати більшої прозорості щодо ситуації довкола фукусімської води, повідомляє видання New York Times. Проти рішення Японії виступили частина урядовців, політиків та мешканців (зокрема рибалок) у Південній Кореї та Китаї.
У самій Японії думки також розділилися. Згідно з опитуванням, оприлюдненим минулими вихідними японською телевізійною мережею JNN, 45% респондентів підтримали план, тоді як 40% виступили проти нього.
Водночас 80-85% жителів Південної Кореї виступають проти плану Японії скинути воду з "Фукусіми" в Тихий океан і стурбовані впливом, який це матиме на морепродукти та морське середовище. За інформацією NYT, люди навіть почали накопичувати морську сіль, видобуту з соляних ставків на західному узбережжі країни перед викидом.
Воду випускатимуть в океан протягом кількох десятиліть.Рафаель Гроссі
Гроссі наголосив, що метод випуску води, який використовується в Японії, має "перевірену історію" в багатьох інших країнах, включаючи Китай, Південну Корею та Сполучені Штати. Відповідно до нинішнього плану, вода буде випускатися поступово протягом кількох десятиліть.
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- Голос Америки
"Чітко та добре організовано" - канцлер Німеччини Шольц про успіхи українського контрнаступу
"ЗСУ просуваються дуже чітко та добре організовано", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної прес-конференції із прем’єр-міністром Румунії у Берліні.
Він додав, що ніколи не очікував швидких змін на фронті з дня на день, але українські сили дуже цілеспрямовано готували операції. Німеччина та багато інших країн готові надавати Україні довгострокову підтримку, "… один, два, три та за потреби більше років, тому що ми не знаємо, скільки триватиме військовий конфлікт", - пояснив Шольц.
Один, два, три та за потреби більше років, тому що ми не знаємо, скільки триватиме військовий конфлікт.Олаф Шольц про допомогу Україні
"Останні дні особливо врожайні", - написав у своєму Twitter секретар РНБО України Олексій Данілов. ЗСУ, за його словами, зосереджені на "максимальному знищенні живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр натомість повідомила про успіхи контрнаступу біля Бахмута. "На південному фланзі в районі Кліщіївки наші війська з боями, але просуваються", - написала посадовиця на своїй сторінці у Facebook.
Загалом ситуація довкола міста дуже загострилась. Противник чинить жорстокий спротив. На загрозливих напрямках будує по три лінії оборони. Одні й ті ж позиції можуть "двічі за добу втрачатись та відновлюватись", пояснює Маляр.
У Генеральному штабі Збройних Сил України додають, що українські війська "продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах". Найбільше, до 2 кілометрів, українські війська просунулись на Бердянському напрямку, додав речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Для відбиття українського наступу російські війська активно використовують авіацію та артилерію. Зокрема, ворог завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області та здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; а також Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
Голос Америки на параді до Дня незалежності у Вашингтоні. Відео
День незалежності святкують у Вашингтоні. В параді бере участь українська платформа, з якої лунає трек "Доброго вечора, ми з України" гурту PROBASS ∆ HARDI. Детальніше розповість журналіст Голосу Америки Олексій Коваленко.
- Голос Америки
Росія націлилася на українську бронетехніку в надії уповільнити контрнаступ – британська розвідка
Росія намагається вивести з ладу українську бронетехніку, щоб уповільнити контрнаступ української армії, вважає Міністерство оборони Великої Британії.
Військові РФ інтенсивно використовують протитанкові міни, які розміщають в деяких районах так щільно, що "використовують значно більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною", пише британська розвідка у своєму зведенні у вівторок, 4 липня.
Затримавши бронетехніку, Росія спробувала завдати по ній удару безпілотниками, ударними вертольотами та артилерією, пише британська розвідка. Але ця тактика дає лише тимчасовий результат, бо російські сили страждають від структурних проблем, вважають британські аналітики.
"Хоча Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружені підрозділи і брак артилерійських боєприпасів», – мовиться у твіттер-повідомленні британської розвідки.
Західні оглядачі у своїх оцінках українського контрнаступу часто зазначають, що він є повільний і не виправдовує очікувань.
Темпи контрнаступу: без часових термінів
Натомість військові з країн НАТО кажуть, що контрнаступ на лінії фронту, що перевищує 1000 км, не може просуватися набагато швидше. Тим більше, що російські війська мали багато місяців, щоб підготувати лінії оборони.
У вівторок Ден Саббаґ, редактор рубрики з питань оборони у газеті The Guardian процитував главу збройних сил Великої Британії Тоні Радакіна, який каже, що "повного контрнаступу досі не відбулося". Він описує нинішню стратегію Києва як "виснажити, розтягуватися і бити", аби поступово розбити російські лінії оборони.
"Навіть за останні кілька тижнів... Україна зайняла більше, ніж Росія за останній рік", – цитує Саббаґ високопосадового британського військового у твіті.
Глава збройних сил Великої Британії під час парламентських слухань заявив, що російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, зокрема 2,5 тисячі танків, повідомляє видання Financial Times.
"Минулого року вони використали 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вони втратили 2500 танків і в кращому випадку можуть виробляти 200 [нових] танків на рік", — сказав генерал.
За словами Радакіна, було б несправедливо прив’язувати контрнаступ України до певного терміну, мовляв, "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для [власного] контрнаступу".
Західні країни обіцяють нові танки
Тим часом західні країни посилюють постачання своїх танків в Україну. У понеділок в інтерв’ю польській газеті міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає першу партію з десятків танків Leopard 1A5 найближчими тижнями. Ця техніка буде надана Україні в рамках допомоги Німеччини та Данії.
Українські аналітики з Defense Express вважають, що ці танки не є такими сучасними як танк Leopard 2, і їх недоліками є гармата, яка має низьку вражаючу потужність та недостатній захист броні.
Як повідомляв Голос Америки, Україна отримала від Німеччини, Польщі та інших європейських країн десятки танків Леопард-2, а також важку бронетехніку від США, Британії, Франції, яка потребує обслуговування й ремонту.
Переговори між Німеччиною і Польщею щодо створення майстерень для ремонту українських танків Leopard німецького виробництва досі тривають, хоча домовленість була оголошена ще у квітні.
Уроки з України для американських виробників танків
Наприкінці минулого місяця оглядач видання National Interest написав, що західні танки є значно кращі за своїми якостями, ніж російські, але вони є занадто дорогі та не дуже підходять для українських умов.
Для того, щоб виробити Abrams, потрібно 10 мільйонів доларів, а найновіший Leopard 2 коштує близько 6 мільйонів доларів. При цьому Росія обстрілює їх іранськими дронами, які можуть коштувати близько 20 тисяч доларів, зауважує Патрік Дреннан, журналіст з Нової Зеландії.
Він також пише, що Abrams є дуже важкий і може загрузнути в багнистих полях України або зруйнувати легкі мости. Також вони складні в обслуговуванні, зауважує Дреннан.
«Остання версія Abrams оптимізована для роботи на реактивному паливі, яке, зрозуміло, важко поповнити на полі бою. Однак ще більшою проблемою є те, що для Abrams не завжди можливий ремонт на місці. Насправді через деякі логістичні міркування ця перспектива виглядає справжнім пеклом. Наприклад, фронтовий батальйон не може полагодити "Абрамс" з розбитою оптикою. Щоб замінити їх, потрібно витягти цілі підсистеми та відправити їх на склад – можливо, за сотні миль – і також замовити підсистеми на заміну", – каже автор статті.
Урок з поля бою в Україні, на його думку, полягає у тому, що США мають спростити та здешевити свої танки. Це буде потрібно не лише для американського війська, вважає оглядач, але і для того, щоб Abrams був конкурентоспроможним на світових ринках зброї.
- Голос Америки
Рахунки, вілли і яхти – Італія арештувала і заморозила активи російських олігархів на понад 2 мільярди євро
Італія арештувала активи російських олігархів – предмети розкоші та банківські рахунки – на суму близько 2 мільярдів євро (приблизно 2,5 мільярда доларів США). Про це з посиланням на центральний банк країни інформує агенція Reuters.
Йдеться про банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі. Арешт здійснено у рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.
Інформація про арешт опублікована у щорічному звіті відділу боротьби з відмиванням грошей Банку Італії.
Директор відділу Енцо Серата повідомив, що у контексті замороження фінансових ресурсів ідеться про 80 осіб.
Як пише Reuters, до початку війни в лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.
Дехто з власників, яких торкнулися санкції, подали судові апеляції.
Наразі Євросоюз наближається до вироблення механізму, як використати заморожені активи РФ на відбудову України, повідомляв Голос Америки.
Раніше прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік, і ці гроші можна спрямувати для відновлення України.
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.
Водночас Лондон у співпраці з Брюсселем також намагається розробити механізм використання закордонних російських активів на потреби з відновлення України. Зокрема, розглядають ідею виплати Україні відсотків на заморожені російські ресурси.
Минулого місяця Голос Америки повідомляв, що Європа на той момент не наважувалася на конфіскацію російських активів на допомогу Україні.
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