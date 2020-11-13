Генсамблея ООН тепер зможе ухвалювати резолюції дистанційно, незважаючи на протест Росії

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй 13 листопада більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка вперше в історії ООН дозволяє Генасамблеї голосувати дистанційно в електронному форматі. За цей формат роботи проголосувала Україна та ще 122 з 193 держав-членів Організації. Проти - 18 країн на чолі з Росією.

Україна разом з Австрією, Грузією, Латвією та Норвегією виступила однією з співавторів відповідного проєкту рішення. Як пояснив "Голосу Америки" Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, запровадження нового формату дуже важлива, адже це дозволить Генеральній Асамблеї, незважаючи на можливий локдаун більш повноцінно працювати та ухвалювати рішення.

Таку поведінку Росії Сергій Кислиця пов`язує з фазою активного голосування у Третьому комітеті Генеральної Асамблеї проєктів резолюцій, які стосуються прав людини

«Таке рішення було продиктоване складною пандемічною ситуацією у світі та високою вірогідністю її різкого погіршення, що може призвести до повторного запровадження карантинних заходів у штаб-квартирі в Нью-Йорку», - пояснює Кислиця.

Він також додав, що Росія намагалася заблокувати прийняття цього рішення. Напередодні, Василь Нєбєнзя, постпред Москви при ООН, особисто представив поправку, яка мала на меті підірвати ухвалення проекту рішення. Проте її прийняття провалилося.

Таку поведінку Росії Сергій Кислиця пов`язує з фазою активного голосування у Третьому комітеті Генеральної Асамблеї проєктів резолюцій, які стосуються прав людини та в грудні мають бути внесені на голосування вже безпосередньо у Генасамблею.

«Це ціла низка резолюцій про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, в Сирії, Ірані. Більше 50 проєктів на цю ж і подібні теми», - додає він. Тепер, у разі локдауну, Генасамблея зможе приймати рішення відповідно до Статуту.

Нагадаємо, у період з березня по червень головна будівля ООН була зачинена на карантин. Організація Об`єднаних Націй до цього ніколи не стикалась з подібними викликами, і, за оцінками багатьох дипломатів, виявилась неготовою до продовження повноцінної роботи.

У Постійному представництві України при ООН переконані: саме можливість прийняття рішень голосуванням - одна з головних відмінностей ООН від Ліги Націй

Генеральна Асамблея, зокрема, запровадивши можливість для схвалення рішень лише консенсусом, змогла схвалити важливу всеохоплюючу резолюцію по боротьбі з COVID-19 лише після відкриття залів для проведення засідань у вересні.

«Запроваджена у березні можливість для схвалення рішень лише консенсусом, що не відповідає Статуту ООН, значно обмежувала держав-членів ООН та Генасамблею в цілому у їхньої активності у «ковідний» період», - пояснює Кислиця.

У Постійному представництві України при ООН переконані: саме можливість прийняття рішень голосуванням - одна з головних відмінностей ООН від Ліги Націй, яка через статутні вади не змогла перешкодити Другій світовій війні. Разом з цим, нажаль, Росія і декілька інших держав виступили проти надання Генасамблеї можливості повноцінно працювати в умовах погіршення пандемічної ситуації.

«Це відбулося всупереч очевидної для переважної більшості членів ООН потреби забезпечити максимально повноцінну діяльність Організації за будь-яких екстремальних обставин. Україна та інші держави, які виступили за запровадження можливості дистанційного схвалення рішень, чітко розуміють, що Організація має бути на передовій, а не пасти задніх у координації міжнародної діяльності з подолання наслідків світових катаклізмів будь-якого характеру», - переконаний Кислиця.

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