В ООН порадили їсти менше м'яса, щоб зупинити глобальне потепління

Щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство має споживатии менше червоного м'яса. Такий висновок міститься у нещодавньому звіті ООН.

Експерти ООН пропонують переглянути раціон харчування, включивши туди більше злаків та овочів

У звіті йдеться, що сільське господарство - це джерело 23% усіх антропогенних викидів в атмосферу, при цьому 25-30% виготовленої їжі викидається або псується. Зокрема, найменш ефективним з погляду використання ресурсів є тваринництво. До прикладу, за день корова споживає до 12 кілограмів сіна, свиня - 3-4 кг корму.

Глобальне потепління призведе до того, що продукти харчування будуть ще дорожчими, адже посухи та повені дедалі зменшать продуктивність сільськогосподарських угідь.

До цього додається проблема перенаселення планети, а отже, потреба у їжі та воді лише зростатиме.

Щоб зменшити негативний вплив на екосистему, експерти ООН пропонують переглянути раціон харчування, включивши туди більше злаків та овочів.

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