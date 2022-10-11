Представниця США в ООН: Ми не дозволяємо вето Росії зупинити нас у пошуку відповідальності

В ООН повідомляють, що намагання Росії захистити себе від відповідальності, наклавши вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, є порушенням Статуту ООН і принципів суверенітету і територіальної цілісності.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд взяла участь у брифінгу в центрі іноземної преси в Нью-Йорку у вівторок, 11 жовтня. Посолка розпочала свою промову цитатою Генсека ООН Антоніу Гутерреша: "Статут ООН чіткий. Будь-яка анексія держави або території іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права".

Томас-Грінфілд наголосила на захисті Статуту ООН та праві вето, яке Росія використовує, аби уникнути відповідальності за дії в Україні.

"Йдеться про захист ООН. Йдеться про захист Статуту ООН, який усі країни-члени ООН підписали 30 вересня. Ми бачили, як Росія знову намагається захистити себе від відповідальності, наклавши вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що засудила їх фіктивні референдуми та спроби анексії", - заявила посолка.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що під час спеціального засідання Генасамблеї ООН серед 20-ти країн, які виступили, всі, окрім Росії, засудили атаки на Україну, при цьому деякі країни зазначали, що ці атаки можна прирівняти до воєнних злочинів.

Зараз не час для заспокоєння. Настав час діяти.

"Ми не дозволяємо вето Росії зупинити нас у пошуку відповідальності", - заявила посолка Томас-Грінфілд.

Резолюцію, яка засуджує дії Росії як явне порушення Статуту ООН і принципів суверенітету і територіальної цілісності, підготував Євросоюз від імені кількох десятків держав-членів ООН з різних регіонів для представлення її на Генасамблеї ООН.

"Ми закликали всі країни-члени ООН підтримати цю резолюцію. Наразі ця резолюція має близько 70 співавторів з усього світу [...] Зараз не час для заспокоєння. Настав час діяти", - додала представниця США.

Як повідомляв "Голос Америки", дебати на Генеральній Асамблеї поновляться у середу. Після обговорення відбудеться голосування в асамблеї щодо резолюції, запропонованої Україною та Європейським Союзом, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії української території.