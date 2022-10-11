Саудівська Аравія стала на бік Путіна - демократи у Конгресі закликають заморозити співпрацю США із Ер-Ріядом через атаки на Україну

Голова комітету із закордонних справ Сенату США Роберт Менендес ініціює замороження співпраці Сполучених Штатів із Саудівською Аравією. Сенатор-демократ також обіцяє використати своє право вето у Конгресі на продаж зброї цій країні.

Заяву Менендеса оприлюднили у понеділок, 10 жовтня, після того, як росіяни здійснили масову атаку на об'єкти української інфраструктури.

"Я шокований аморальною (depraved - ред.) ескалацією Росії та її ударами по цивільній інфраструктурі України, зокрема в Києві. Я зобов'язуюсь використати всі наявні у мене засоби, щоб прискорити підтримку народу України та знищити російську воєнну машину", - йдеться в заяві сенатора.

Роберт Менендес розкритикував рішення ОПЕК+, яку очолює Саудівська Аравія, обмежити видобуток нафти у світі. Це рішення, як вважають експерти, призведе до підвищення цін на нафту, зокрема й російську. У свою чергу, як вважають експерти, наслідки цього рішення фінансово вигідні Росії, щоб підтримувати війну проти України.

Як вважає сенатор Менендес, Саудівська Аравія стала на бік Путіна.

"Я повинен виступити проти нещодавнього рішення уряду Саудівської Аравії допомогти підтримати війну Путіна через картель ОПЕК+. Тут просто неможливо грати по обидві сторони конфлікту: або ти підтримуєш решту вільного світу в спробах зупинити воєнного злочинця, що намагається стерти з мапи цілу країну, або ти підтримуєш його (Путіна - ред.)", - заявив сенатор Роберт Менендес.

Менендес закликав уряд США "негайно заморозити всі аспекти нашої співпраці з Саудівською Аравією, включно з продажем зброї, безпековою співпрацею": "Я не дам зеленого світла на співпрацю з Ер-Ріядом, поки королівство Саудівської Аравії не перегляне свою позицію щодо війни в Україні".

Схожі заяви із критикою дій Саудівської Аравії звучать цими днями від інших законодавців в провладній Демократичній партії.

Зокрема, конгресвумен Елісса Слоткін назвала рішення Саудівської Аравії "стратегічною помилкою". Напередодні в інтерв'ю каналу NBC законодавиця заявила: "За найкращого сценарію, вони ухвалили рішення, яке не допомогло решті світу. За найгіршого, вони приєдналися до Путіна, і у нас - проблема".

За словами сенатора Криса Мерфі, якого цитує видання Politico, американська влада сподівалась, "що саудівці оберуть нас, замість Росії. Що ж, вони цього не зробили. І це повинно мати наслідки".

Законодавці від опозиційної Республіканської партії на тлі цього рішення поновили критику Байдена за буцімто недостатню увагу до стимулювання внутрішнього видобутку.

У Палаті представників США конгресмени Том Маліновські, Шон Кестен та С'юзан Вайльд ініціювали подання, в якому закликали вивести війська США із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

11 жовтня президент ОАЕ Могаммед бін Заїд Аль Нагайян відвідує Росію і зустрічається у Санкт-Петербурзі із президентом Росії Володимиром Путіним. Через російську війну в Україні більшість світових лідерів уникають візитів до Росії.

Після зустрічі із президентом ОАЕ Путін заявив, що Росія та ОАЕ "активно працюють в межах ОПЕК+" й їхні дії "спрямовані на створення стабільності на світових енергетичних ринках".

Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ короткозорим, зважаючи на нестабільність на енергоринку, яку викликала війна Росії в Україні.

Президент Байден розчарований рішенням ОПЕК+ і хоче співпрацювати з Конгресом щодо того, як формувати у майбутньому відносини із Саудівською Аравією, - сказав у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Це відносини, які ми повинні продовжити переглядати, переглянути. І звичайно на фоні рішення ОПЕК, я думаю, він (президент Байден - ред.) хоче працювати з Конгресом, щоб подумати, як ці відносини мають виглядати в майбутньому", - сказав Кабрі в інтерв'ю каналу CNN. - "Час вже прийшов. Він (президент Байден) вже хоче почати ці дискусії".

Як повідомляв Голос Америки, 5 жовтня організація основних постачальників нафти у світі ОПЕК+ (серез яких і Росія) вирішила скоротити видобуток нафти на світовому ринку на 2 мільйони барелів щодня, починаючи з листопада. Це рішення викликало побоювання на світовому ринку щодо різкого зростання цін на нафту.

Тим часом, країни ЄС досягли згоди щодо обмеження цін на російську нафту. Втім, як вважають експерти, якщо кількість нафти на ринку скоротиться і вона зросте в ціні після рішення ОПЕК, країнам ЄС буде складно реалізувати свій план.

Державний міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, коментуючи це питання американським ЗМІ, сказав, що "Саудівська Аравія не політизує нафту чи нафтові рішення".

У статті використано матеріали Politico, CNN