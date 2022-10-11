Актуально
Саудівська Аравія стала на бік Путіна - демократи у Конгресі закликають заморозити співпрацю США із Ер-Ріядом через атаки на Україну
Голова комітету із закордонних справ Сенату США Роберт Менендес ініціює замороження співпраці Сполучених Штатів із Саудівською Аравією. Сенатор-демократ також обіцяє використати своє право вето у Конгресі на продаж зброї цій країні.
Заяву Менендеса оприлюднили у понеділок, 10 жовтня, після того, як росіяни здійснили масову атаку на об'єкти української інфраструктури.
"Я шокований аморальною (depraved - ред.) ескалацією Росії та її ударами по цивільній інфраструктурі України, зокрема в Києві. Я зобов'язуюсь використати всі наявні у мене засоби, щоб прискорити підтримку народу України та знищити російську воєнну машину", - йдеться в заяві сенатора.
Роберт Менендес розкритикував рішення ОПЕК+, яку очолює Саудівська Аравія, обмежити видобуток нафти у світі. Це рішення, як вважають експерти, призведе до підвищення цін на нафту, зокрема й російську. У свою чергу, як вважають експерти, наслідки цього рішення фінансово вигідні Росії, щоб підтримувати війну проти України.
Як вважає сенатор Менендес, Саудівська Аравія стала на бік Путіна.
"Я повинен виступити проти нещодавнього рішення уряду Саудівської Аравії допомогти підтримати війну Путіна через картель ОПЕК+. Тут просто неможливо грати по обидві сторони конфлікту: або ти підтримуєш решту вільного світу в спробах зупинити воєнного злочинця, що намагається стерти з мапи цілу країну, або ти підтримуєш його (Путіна - ред.)", - заявив сенатор Роберт Менендес.
Менендес закликав уряд США "негайно заморозити всі аспекти нашої співпраці з Саудівською Аравією, включно з продажем зброї, безпековою співпрацею": "Я не дам зеленого світла на співпрацю з Ер-Ріядом, поки королівство Саудівської Аравії не перегляне свою позицію щодо війни в Україні".
Схожі заяви із критикою дій Саудівської Аравії звучать цими днями від інших законодавців в провладній Демократичній партії.
Зокрема, конгресвумен Елісса Слоткін назвала рішення Саудівської Аравії "стратегічною помилкою". Напередодні в інтерв'ю каналу NBC законодавиця заявила: "За найкращого сценарію, вони ухвалили рішення, яке не допомогло решті світу. За найгіршого, вони приєдналися до Путіна, і у нас - проблема".
За словами сенатора Криса Мерфі, якого цитує видання Politico, американська влада сподівалась, "що саудівці оберуть нас, замість Росії. Що ж, вони цього не зробили. І це повинно мати наслідки".
Законодавці від опозиційної Республіканської партії на тлі цього рішення поновили критику Байдена за буцімто недостатню увагу до стимулювання внутрішнього видобутку.
У Палаті представників США конгресмени Том Маліновські, Шон Кестен та С'юзан Вайльд ініціювали подання, в якому закликали вивести війська США із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
11 жовтня президент ОАЕ Могаммед бін Заїд Аль Нагайян відвідує Росію і зустрічається у Санкт-Петербурзі із президентом Росії Володимиром Путіним. Через російську війну в Україні більшість світових лідерів уникають візитів до Росії.
Після зустрічі із президентом ОАЕ Путін заявив, що Росія та ОАЕ "активно працюють в межах ОПЕК+" й їхні дії "спрямовані на створення стабільності на світових енергетичних ринках".
Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ короткозорим, зважаючи на нестабільність на енергоринку, яку викликала війна Росії в Україні.
Президент Байден розчарований рішенням ОПЕК+ і хоче співпрацювати з Конгресом щодо того, як формувати у майбутньому відносини із Саудівською Аравією, - сказав у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Це відносини, які ми повинні продовжити переглядати, переглянути. І звичайно на фоні рішення ОПЕК, я думаю, він (президент Байден - ред.) хоче працювати з Конгресом, щоб подумати, як ці відносини мають виглядати в майбутньому", - сказав Кабрі в інтерв'ю каналу CNN. - "Час вже прийшов. Він (президент Байден) вже хоче почати ці дискусії".
Як повідомляв Голос Америки, 5 жовтня організація основних постачальників нафти у світі ОПЕК+ (серез яких і Росія) вирішила скоротити видобуток нафти на світовому ринку на 2 мільйони барелів щодня, починаючи з листопада. Це рішення викликало побоювання на світовому ринку щодо різкого зростання цін на нафту.
Тим часом, країни ЄС досягли згоди щодо обмеження цін на російську нафту. Втім, як вважають експерти, якщо кількість нафти на ринку скоротиться і вона зросте в ціні після рішення ОПЕК, країнам ЄС буде складно реалізувати свій план.
Державний міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, коментуючи це питання американським ЗМІ, сказав, що "Саудівська Аравія не політизує нафту чи нафтові рішення".
У статті використано матеріали Politico, CNN
Всі новини дня
G7 застерегіє Росію щодо використання в Україні ядерної, біологічної чи хімічної зброї
Лідери країн “Групи семи” засудили російські атаки на цивільне населення в Україні і запевнили, що російський президент та інші причетні до цих атак, понесуть відповідальність за скоєне. Про це мовиться у заяві G7, яку оприлюднили у вівторок, 11 жовтня, по завершенню засідання групи.
“Група семи” також засудила нові спроби росіян анексувати українську територію.
“G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь, - мовиться у заяві. - Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію”.
Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексіюзаява G7
Лідери “Групи семи” застерегли РФ від використання в Україні ядерної зброї. “Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки”, - йдеться в заяві.
Лідери G7 запевнили, що їхні країни продовжуватимуть застосовувати додаткові економічні санкції щодо фізичних та юридичних осіб в самій РФ чи за її межами, які причетні до спроб Москви змінити українські кордони.
“Велика сімка” також закликає владу Білорусі “припинити сприяння російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройних силам використовувати територію Білорусі і надаючи підтримку російському війську”.
“Ми поновлюємо наш заклик до режиму Лукашенка повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом”, - заявили лідери “Групи семи”.
Президент Байден у Твітері 11 жовтня заявив: "Сьогодні вранці я говорив із президентом Зеленським та лідерами G7 про нашу непохитну готовність притягнути Росію до відповідальності за її війну, а також підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".
Лідери “Групи семи” у спільній заяві підтримали пропозицію президента України Зеленського щодо “справедливого миру”.
Лідери “Групи семи” запросили на засідання президента України Володимира Зеленського, який під час свого віртуального виступу запропонував “формулу миру” - це свого роду план, що включає заходи, які, за словами Зеленського, мали б позбавити Путіна шансів досягти цілей в Україні.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", у понеділок 10 жовтня президент Зеленський домовився з лідерами Франції та Німеччини, про виступ українського президента на терміновому засіданні групи у вівторок. Українська влада закликає країни Заходу допомогти Україні з протиракетною обороною після хвилі російських ударів.
- Голос Америки
Білий дім: США працюють над прискоренням поставок систем протиповітряної оборони NASAMS
США працюватимуть над прискоренням поставок Україні передових систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок, 11 жовтня.
«Ми точно зацікавлені в тому, щоб пришвидшити доставку NASAMS в Україну та доставити їх настільки швидко, наскільки це можливо», - заявив Джон Кірбі.
«Ми вважаємо, що ми - на шляху до того, щоб доставити перші дві системи (NASAMS) найближчим часом», - додав він. Йдеться про перші дві із восьми систем NASAMS, які США відправляють в Україну.
Ми вважаємо, що ми на шляху до того, щоб доставити перші дві системи (NASAMS) найближчим часомкоординатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі
«Не існує однієї системи, яка б стала простим універсальним рішенням у протидії крилатим ракетам. Багато залежить від того, як швидко після запуску ви можете виявити її, від параметрів і телеметрії польоту крилатої ракети. Нема єдиної системи, яка б вирішила всі ці проблеми. Це багатошарова оборона, ми підходимо до цього таким чином, якщо чесно. Ми дивимося на протиракетну оборону комплексно. І я думаю, це саме те, що українці намагаються покращити», - заявив Кірбі.
Коментуючи тему поставок систем протиповітряної оборони, Кірбі заявив, що «США вже надали Україні системи протиповітряної оборони та планують надавати їх і надалі».
Президент США Джо Байден 10 жовтня провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах, а також висловив співчуття родинам загиблих.
«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами, щоб продовжувати змушувати Росію платити, та щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства», - мовиться у заяві Білого дому.
Дивіться також: Якою буде відповідь європейських союзників на обстріли українських міст? Відео
Алесь Беляцький та правозахисний центр «Весна»: інтерв’ю з автором книжки про правозахисника. Відео
Одним з лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру є білоруський правозахисник Алесь Беляцький, який нині перебуває за ґратами.
- Голос Америки
Голова МАГАТЕ зустрівся із Путіним. В Енергоатомі повідомляють про викрадення керівника ЗАЕС
Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції стає все більш небезпечною, "з частими військовими атаками, які також можуть загрожувати ядерній безпеці". Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаеля Ґроссі після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.
Метою зустрічі, як кажуть в МАГАТЕ, є створення безпекової зони навколо ЗАЕС. "Ставки високі. Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться під час цього трагічного конфлікту, тому що він може спричинити ще більше страждань в Україні та за її межами", - йдеться у заяві.
Як повідомляють російські медіа, Путін заявив Ґроссі про "елементи надмірно небезпечної політизації всього, що пов'язано з атомною діяльністю".
Після зустрічі із Путіним глава МАГАТЕ повернеться до Києва для нової зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться
Водночас, у МАГАТЕ поки не коментують повідомлення української державної корпорації Енергоатом про те, що 10 жовтня російські сили викрали заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його утримують в невідомому місці, "ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування", - заявили в Енергоатомі.
"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться у повідомленні. Енергоатом також повідомляє, що звернувся до МАГАТЕ із закликом допомогти звільненню Мартинюка.
Росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на РосатомЕнергоатом
Як повідомляв "Голос Америки", 30 вересня було викрадено генерального директора окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Тоді Ґроссі заявляв, що "таке затримання будь-якого представника персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці".
Мурашова звільнили на підконтрольну Україні територію 3 жовтня. За заявою Енергоатома, очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії "зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону".
Тим часом, головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило 11 жовтня, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у "холодному стані".
А раніше МАГАТЕ повідомило, що внаслідок обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на ЗАЕС, тож станція покладалась на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.
За даними Києва, окупаційні війська РФ продовжують чинити тиск на українських співробітників ЗАЕС. "Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із «Росатомом»", – стверджують у ГУР.
Після невизнаних більшістю країн світу "референдумів" РФ та незаконної анексії окупованих українських територій, у Москві повідомляють про ймовірний "перехід" ЗАЕС "під юрисдикцію Росії".
Під час свого візиту до Києва минулого тижня Ґроссі наголосив, що рішення Москви про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права, а щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.
Європейський Союз засудив і назвав незаконним та юридично недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та створення федерального підприємства "Запорізька атомна електростанція".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters
Дивіться також: Обстановка в Миколаєві: деталі від начальника управління культури Миколаївської міської ради. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum