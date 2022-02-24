ООН виділяє додатково 20 млн Україні на гуманітарну допомогу через військові дії Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив з промовою, у якій заявив, що дії Росії суперечать Статуту Організації Об’єднаних Націй. І Європа десятиліттями не бачила військові дії такого масштабу.

“Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це неприпустимо. Але це не є незворотнім”, - заявив він.

Гутерреш також повторив своє вчорашнє звернення до президента Путіна: зупинити військову операцію та повернути війська до Росії.

Він також зазначив, що найвищу ціну цієї війни заплатять невинні люди і захист цивільного населення має бути пріоритетом, тому ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні.

“Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $ 20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби. Ми та наші гуманітарні партнери прагнемо реалізовувати проекти та підтримувати людей в Україні у цей скрутний час”, - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський розірвав дипломатичні відносини з Російською Федерацією, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що дії Кремля - це "найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі".

Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що дії РФ в Україні - це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".