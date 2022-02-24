Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

ООН виділяє додатково 20 млн Україні на гуманітарну допомогу через військові дії Росії

Генеральний секретар ООН вчергове закликав Путіна зупинити наступ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив з промовою, у якій заявив, що дії Росії суперечать Статуту Організації Об’єднаних Націй. І Європа десятиліттями не бачила військові дії такого масштабу.

“Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це неприпустимо. Але це не є незворотнім”, - заявив він.

Гутерреш також повторив своє вчорашнє звернення до президента Путіна: зупинити військову операцію та повернути війська до Росії.

Він також зазначив, що найвищу ціну цієї війни заплатять невинні люди і захист цивільного населення має бути пріоритетом, тому ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні.

“Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $ 20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби. Ми та наші гуманітарні партнери прагнемо реалізовувати проекти та підтримувати людей в Україні у цей скрутний час”, - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський розірвав дипломатичні відносини з Російською Федерацією, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що дії Кремля - це "найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі".

Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що дії РФ в Україні - це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео
Embed
Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:47 0:00

Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG