В ООН відреагували на поранення японського фотокореспондента у Києві 

Речник офісу ООН із координації гуманітарних зусиль в Україні висловив жаль з приводу поранення японського фотокореспондента у Києві 31 грудня і закликав захистити мирне населення України.

«Ми засмучені новиною про те, що Ватару Секіта, фотокореспондент японської газети AJ Wasahi, був поранений під час сьогоднішніх атак на Київ», - заявив речник офісу ООН із координації гуманітарних зусиль (UNOCHA) Савіано Абру, коментуючи хвилю російських атак на Київ у новорічну ніч, під час яких були також поранені та вбиті інші мирні жителі по всій території України.

“Журналісти не шкодують зусиль, щоб інформувати світ про те, як війна впливає на людей в Україні. Як і всі цивільні вони повинні бути захищені”, - заяву представника ООН в Україні Савіано Амбру запостили у Твітері.

Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль в Україні запустило у соціальних медіа хештег “цивільні - не мішень”, щоб закликати учасників військового конфлікту защати мирне населення під час військових дій.

Як повідомляюь українські ЗМІ, Ватару Секіта - штатний кореспондент видання The Asahi Shimbun - під час ракетної атаки росіян на Київ перебував у готелі "Алфавіто", що неподалік залізничного вокзалу та палацу "Україна". Готель був частково зруйнований внаслідок обстрілу.

На фото та відео, які потрапили у соцмережі, видно, що у фотокореспонеднта поранена нога, і двоє людей у військовій формі допомагають доставити його до карети швидкої допомоги. Пізніше українські медики поміщають Секіту в автомобіль швидкої.

31-го грудня Ватару Секіта написав у Твітері, що ситуація в Україні складна, але тепла зима сприяє Україні.

В останній день року та в новорічну ніч війська РФ влаштували масований обстріл багатьох українських регіонів як іранськими дронами, так і крилатими ракетами. Зокрема, значних обстрілів зазнали Київщина, Миколаївщина та Дніпро. На Херсонщині загинула одна людина, двоє дітей поранені. А енергосистема України зазнала принаймні 13 масованих атак.